Месси уже подписал контракт с «ПСЖ» или всё ещё нет? Запутанная ситуация

Это кажется дикостью, но Лионель Месси всё ещё без клуба. Почти неделю назад, 5 августа, «Барселона» объявила, что не подпишет новый контракт с аргентинским футболистом из-за финансовых трудностей («мы унаследовали клуб в ужасном состоянии» — слова президента Жоана Лапорты). Сразу появилась теория, что каталонцы таким образом давят на Ла Лигу, но эта версия прожила недолго.
Стало понятно, что в Европе у Лео два варианта: «ПСЖ», где играют его друзья, и «Манчестер Сити», который тренирует его старый знакомый Пеп Гвардиола. Англичане, купившие Джека Грилиша за £ 100 млн буквально за несколько часов до ухода Месси из «Барсы», от гонки отказались, а вот Париж принялся за оформление сделки. Так как аргентинец сейчас свободный агент, казалось, что всё произойдёт быстро. На деле же Месси всё ещё не игрок «ПСЖ». Разбираемся в последних новостях.
Итак, днём появилась информация, что «ПСЖ» может объявить о переходе Месси уже 9 августа. Сообщалось, что клуб скорректировал планы и отказался от идеи представить обладателя шести «Золотых мячей» на Эйфелевой башне.
Фанаты поверили и помчались встречать очередную суперзвезду. Часть болельщиков отправилась к аэропорту, остальные рванули к стадиону. Как вы понимаете, Месси они не дождались.
Спустя некоторое время выяснилась забавная подробность. Оказалось, что Месси не просто не летит в Париж — он отдыхает у себя дома в Барселоне в компании бывшего одноклубника и хорошего друга Луиса Суареса. Фанатам пришлось разойтись по домам.
Затем у болельщиков «ПСЖ» появился повод понервничать. Издание Telefoot сообщило, что полной договорённости с Месси по-прежнему нет. Без согласованных условий контракта Лео в Париж явно не полетит. Какой в этом смысл?
Подробности выяснили в L’Equipe. По их информации, представители Месси сейчас изучают предложение «ПСЖ» и обсуждают с клубом зарплату, бонусы и распределение имиджевых прав. Причём утверждается, что Лео будет зарабатывать меньше € 40 млн, о которых сообщалось изначально.
Самое свежее на данный момент — заявление Халифа бин Хамада Аль-Тани, брата владельца «ПСЖ». Он утверждает, что «всё давно улажено» и что Месси на 100 процентов перейдёт в клуб. Самое важное: по его словам, Лео прибудет в Париж в ближайшие 72 часа. Конечно, брат владельца не может не быть в курсе происходящего. Но! Ещё 7 августа он объявил, что «переговоры официально завершены». Слишком много противоречий с инсайдами журналистов.
Главный переход за последние годы и один из главных в истории футбола превращается в пусть и небольшую, но сагу. За этим крайне интересно наблюдать. Ждём новостей. Кажется, ничто не должно помешать «ПСЖ» подписать Месси, но на футбольном рынке всё может поменяться в последний момент.
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