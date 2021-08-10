Последняя гостевая победа «Спартака» в два мяча в Лиге чемпионов. Это было 15 лет назад

Сегодня «Спартак» проведёт ответный матч с «Бенфикой» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Шансов на успех мало — в первой встрече красно-белые проиграли дома со счётом 0:2. К тому же команда слабо начала сезон (в РПЛ у неё два поражения в трёх турах).

Чтобы сохранить шансы на выход в раунд плей-офф, «Спартаку» нужно побеждать в гостях с разницей в два мяча. В последний раз в Лиге чемпионов красно-белым это удавалось 15 лет назад, в декабре 2006 года. В похожей ситуации. Вспоминаем ту игру.

Предыстория. «Группа смерти» и решающий матч

Как и сейчас, в 2006-м «Спартак» пробивался в Лигу чемпионов через квалификацию. Красно-белые с трудом прошли «Шериф» и «Слован», одержав лишь одну победу в четырёх матчах, и угодили в «группу смерти» с «Баварией», «Интером» и «Спортингом». Было очевидно, что предстоит борьба с португальцами за третье место, позволяющее выступить в Кубке УЕФА.

«Бавария» и «Интер», как и ожидалось, правили в группе и спокойно вышли в плей-офф. «Спартак» временами выступал ярко (ничья с «Баварией» в «Лужниках» со счётом 2:2), но вплоть до последнего тура не мог победить. Положение красно-белых усугубляло то, что они не сумели выиграть дома у прямого конкурента — «Спортинга» (1:1), который умудрился одолеть на своём поле «Интер».

В последнем туре «Спартак» и «Спортинг» решали судьбу третьего места в Лиссабоне. Москвичей устраивала только победа. Тогда они сравнялись бы с португальцами по очкам и опередили бы их по дополнительным показателям.

Главный тренер «Спартака» Владимир Федотов перед матчем заверил, что красно-белые настроены серьёзно. «У нашей команды мотивация есть, с ней всё в порядке. В любом случае выступление в Лиге чемпионов — это бесценный опыт. Предстоящий матч очень важен для нас, и «Спартак» будет играть на победу. Исключительно на победу». Не обманул.

Матч. Суперперформанс Быстрова и красота от Павлюченко

Чтобы погрузиться в атмосферу нулевых, посмотрите на состав «Спартака» в матче со «Спортингом»: Алексей Зуев, Мартин Йиранек, Жедер, Мартин Штранцль, Роман Шишкин, Радослав Ковач, Сантос Моцарт, Егор Титов, Максим Калиниченко, Владимир Быстров, Роман Павлюченко. На замену вышли Денис Бояринцев, Квинси Овусу-Абейе и Артём Дзюба.

«Спартак» повёл в счёте уже на 7-й минуте. Быстров пронёсся по флангу и отдал пас свободному Йиранеку. Чех разрядил пушку, но попал в перекладину. Мяч отскочил к Павлюченко, который, оказавшись спиной к воротам, не растерялся и пробил через себя. Девять минут спустя Быстров вновь порвал оборону «Спортинга» и аккуратно навесил на дальнюю штангу, где в одиночестве ждал мяча Калиниченко — 2:0.

«Спортинг» отыграл один мяч ещё до перерыва, а во втором тайме мог сравнять счёт, но вместо этого снова пострадал от Быстрова. Полузащитник прошёл в лицевую линию, прострелил, и передачу после рикошета замкнул Бояринцев.

Федотов после игры объяснил, почему Быстров так разрывал: «В выходные мы посмотрели матч «Спортинга» с «Бенфикой» и обнаружили проблемы на левом фланге защиты. Игрок всё время находился в атаке, заметно больше, чем нужно. Сегодня мы попытались использовать это».

«Спартаку» та победа позволила завершить сезон красиво. Команда до последнего боролась за чемпионство с ЦСКА и уступила лишь по дополнительным показателям, а выигрыш в Лиссабоне не только подарил евровесну, но и стал первым в Лиге чемпионов за 22 матча (с 2001 года). И хоть из Кубка УЕФА «Спартак» потом вылетел, уступив «Сельте», многие вспоминают о том сезоне с теплотой.