Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Бенфика» — «Спартак», прямая трансляция матча Лиги чемпионов, 10 августа 2021, где смотреть онлайн матч

«Бенфика» — «Спартак». Онлайн. Сможет ли наш клуб красиво попрощаться с Лигой чемпионов?
Кирилл Закатченко Дмитрий Росип
,
«Бенфика» — «Спартак». Онлайн
Комментарии
Следим за событиями матча Лиги чемпионов в режиме «лайв».

Привет, друзья! Сегодня, 10 августа, «Спартак» проведёт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (начало — в 22:00 мск). Перед парнями Руя Витории стоит крайне непростая задача — отыграть дефицит в два мяча, да ещё и на выезде. Мало кто сомневается в итоговом вылете красно-белых, но давайте не будем хоронить «Спартак» раньше времени. Следить за событиями матча можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Live Кирилл Закатченко

И посмотрим, что прогнозируют наши эксперты на ответный матч в Португалии.

«Бенфика» — «Спартак». Прогноз: красно-белым в Лиге чемпионов делать нечего «Бенфика» — «Спартак». Прогноз: красно-белым в Лиге чемпионов делать нечего
10:09 Кирилл Закатченко

А пока давайте вспомним, как развивались события в первом матче, который состоялся в Москве.

Зря ждали Лигу чемпионов. Сегодняшний «Спартак» — не соперник «Бенфике» Зря ждали Лигу чемпионов. Сегодняшний «Спартак» — не соперник «Бенфике»
10:08 Кирилл Закатченко

Где смотреть онлайн матч «Бенфика» — «Спартак»

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 21:55 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021