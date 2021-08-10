«Бенфика» — «Спартак». Онлайн. Сможет ли наш клуб красиво попрощаться с Лигой чемпионов?

Привет, друзья! Сегодня, 10 августа, «Спартак» проведёт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (начало — в 22:00 мск). Перед парнями Руя Витории стоит крайне непростая задача — отыграть дефицит в два мяча, да ещё и на выезде. Мало кто сомневается в итоговом вылете красно-белых, но давайте не будем хоронить «Спартак» раньше времени. Следить за событиями матча можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь.