«Бенфика» — «Спартак». Онлайн. Сможет ли наш клуб красиво попрощаться с Лигой чемпионов?
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Следим за событиями матча Лиги чемпионов в режиме «лайв».
Привет, друзья! Сегодня, 10 августа, «Спартак» проведёт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (начало — в 22:00 мск). Перед парнями Руя Витории стоит крайне непростая задача — отыграть дефицит в два мяча, да ещё и на выезде. Мало кто сомневается в итоговом вылете красно-белых, но давайте не будем хоронить «Спартак» раньше времени. Следить за событиями матча можно с помощью нашего онлайна. Присоединяйтесь.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
10 августа 2021, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Live Кирилл Закатченко
И посмотрим, что прогнозируют наши эксперты на ответный матч в Португалии.
10:09 Кирилл Закатченко
А пока давайте вспомним, как развивались события в первом матче, который состоялся в Москве.
10:08 Кирилл Закатченко
Где смотреть онлайн матч «Бенфика» — «Спартак»
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 21:55 мск.
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