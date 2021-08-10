«Сами не понимают, как работать – это полный бардак». Разбор судейства 3-го тура РПЛ

Судьям хватило трёх туров, чтобы заставить руководителей некоторых клубов РПЛ открыто возмущаться их работой. В «Ахмате» сильно недовольны работой Кукуяна, а в «Краснодаре» заявили, что в игре с «Зенитом» именно арбитр «украл у них очко». Вопросы могли возникнуть и у «Локомотива». Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал работу судей во всех матчах тура.



Слово Федотову.

«Уфа» – «Локомотив» – 1:1



Сиденков принял правильное решение на 16-й минуте, не назначив 11-метровый в ворота «Уфы». Да, мяч попал в руку защитнику, но она была в естественном положении. Ключевой эпизод произошёл в компенсированное к первому тайму время – Сиденков видел единоборство Баринова с нападающим «Уфы», видел падение, но продолжил игру – он был в хорошей позиции. Но в момент зачем-то вмешался VAR в лице Турбина – предложил посмотреть эпизод на неназначение пенальти. В итоге Сиденков увидел, что наступ был (хотя для меня это незначительно, обычная борьба за мяч – оба соперника к нему тянулись), и ошибочно не только поменял решение, назначив пенальти, но и показал вторую жёлтую Баринову. Турбин не должен был вмешиваться в эпизод – это не явная и не очевидная ошибка. Оценка Сиденкова – 6,9.



«Зенит» – «Краснодар» – 3:2



Отмена гола «Краснодара» со штрафного – один из ключевых моментов всего матча. В этот эпизод не должен был вмешиваться VAR в лице Матюнина, это не относится к их обязанностям. По факту – это нарушение правил Спайичем, Амелин не должен был засчитывать. Да, игрок «Краснодара» никому не мешал, просто сделал шаг, но по правилам – это нарушение. Не стал Амелину приписывать эту ошибку, в остальном игру он провёл хорошо, оценка – 8,4.

«Арсенал» – «Крылья Советов» – 2:1



Здесь мы снова говорим о том, что VAR лезет туда, куда лезть им не нужно. На 47-й минуте игрок «Крыльев» упал в штрафной соперника – для меня это не фол. Да, руки защитника «Арсенала» лежали на плече соперника, но этого недостаточно для пенальти – контакт был незначительным. Кукуляк это видел, продолжил матч, но Жабченко решил позвать его посмотреть повтор – в итоге Кукуляк ошибочно поменял своё решение и назначил 11-метровый. Оценка у него 7,9, но, если признают, что первоначальное решение было верным, будет 7,4.



«Спартак» – «Нижний Новгород» – 1:2



Матч судил Сухой, на VAR – Любимов. Серьёзных ошибок не было, если говорить глобально – никаких рук в штрафной или фолов на 11-метровый. Но на 77-й минуте Сухой не показал Рассказову жёлтую карточку за удар локтем, а на 81-й – наоборот, показал ему карточку там, где грубой игры я не увидел. На 88-й минуте он должен был показывать карточку Гогличидзе за фол на Бакаеве – но тоже этого не сделал. Оценка у него 8,1 – что он был, что его не было – без разницы.

«Химки» – «Ростов» 1:1



Шадыханов провёл неплохой матч, но не без ошибок. На 22-й минуте он непонятно за что показал жёлтую Сибаи – да, лицо у соперника разбито, но в игровом эпизоде, это не фол на жёлтую. Что касается 11-метрового в ворота «Ростова», то Байрамян сделал накладку, когда Набиуллин бил по воротам. Шадыханов момент сам не увидел, но вмешался Казарцев и ошибку исправил – 11-метровый в ворота «Ростова» назначен верно. Оценка – 7,8.



«Динамо» – ЦСКА – 2:1



Безбородов провёл хорошую работу. Чувствуется европейский уровень. Управлял игрой, вовремя давал жёлтые карточки, общался с игроками и пресекал неспортивное поведение.



На 57-й минуте произошёл момент в штрафной площади ЦСКА, где следовало назначить 11-метровый удар. Безбородов его не увидел, так как находился далеко от момента. В этом эпизоде был обязан помочь первый помощник – Хатуев, это его зона ответственности. Далее вмешался VAR, где работал Мешков, который пригласил Безбородова посмотреть момент на неназначение 11-метрового удара. Правильное решение в этом моменте: назначить пенальти и наказать нарушавшего жёлтой карточкой.

На 21-й минуте Фомин попал по ноге игроку Фернандесу в момент приёма мяча. Тут чистая жёлтая карточка. Многие просили разъяснить, почему в данном эпизоде не была показана красная. Самый главный критерий в данном эпизоде, по которому необходимо его оценивать, – это то, что нога Фернандеса находилась на весу – в воздухе. В таких случаях всегда показывается жёлтая карточка: Безбородов правильно её и показал.



Во всех остальных эпизодах арбитр принимал правильные и одинаковые решения как к одной команде, так и к другой. Оценка – 7,9.



«Рубин» – «Ахмат» – 2:1



Сначала про момент, о котором больше всего спорят – удаление Шелии. Сначала Кукуян принял правильное решение, показав Шелии жёлтую карточку. Но затем VAR, где работал Панин, зачем-то вмешался и позвал Кукуяна смотреть эпизод на момент непоказа прямой красной карточки. Кукуян смотрел очень долго – это уже должно было его насторожить. Жёлтая карточка – правильное решение, игрок «Рубина» сильно прокинул мяч влево от ворот, потом уже было столкновение с голкипером. Но расположение двух игроков «Ахмата» справа даёт понять: они могли догнать мяч. Шелия не лишал игрока «Рубина» явной возможности забить гол: мы бы говорили о красной карточки, если бы нападающий двигался к створу ворот. Нужно учитывать контроль мяча, вектор движения нападающего, может ли он следующим касанием пробить по воротам, расположение других игроков. Здесь ничего не было: ни вектора, ни контроля, защитники должны были успевать к мячу. Для меня это жёлтая.

А вот Уремович заслуживал красную карточку: фол на 17-й минуте — это лишение явной возможности забить гол. Игрок «Ахмата» контролировал мяч, а соперник не играл в мяч. Но Панин не полез, наверное, подумал, что игрок «Ахмата» уже пробил, а Уремович ему не мешал. Но, на самом деле, он мешал.



В Грозном правы, когда возмущаются судейством. Две результативные ошибки в пользу одной команды – это беда. Я бы понял, если бы они были в разные стороны, такое бывает, но против одной команды – беда. «Ахмат» просто так это не оставит. Оценка – 7,4.



«Сочи» – «Урал» – 2:0



На 13-й минуте Левников должен был показывать игроку «Сочи» жёлтую карточку за то, что тот локтем заехал по лицу соперника. Что касается 11-метрового, то мяч попал в выставленную защитником руку. Левников это не увидел, но вмешался VAR в лице Иванова – решение назначить пенальти и показать жёлтую карточку правильное. Оценка – 7,8.

С каждым туром судить будут только хуже, они ведь сами не понимают, как работать на VAR – это полный бардак и смех! Три года вкладывали деньги, но ничему не научили – до сих пор лезут туда, куда лезть нельзя.