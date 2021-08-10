Лучший клуб Европы покупает супербомбардира. Абрамович отдаст за Лукаку огромную сумму

Ромелу Лукаку, по сообщениям международных СМИ, уже прошёл медобследование и вылетел в Лондон на подписание контракта с «Челси». Инсайдеры писали, что трансфер оценивается в € 115 млн, а зарплата нападающего составит € 12 млн в год плюс бонусы.

Болельщики «Интера» таким развитием событий не просто опечалены, а взбешены: клуб «разбирают», и потеря лучшего игрока лишь добавляет горечи ко всему происходящему с действующим чемпионом Италии. Фанаты в знак протеста против трансфера закрасили граффити с Лукаку и вывесили баннер, который буквально переводится «вы выкручиваете наши яйца», а трактуется как «с нас довольно» или «мы сыты этим по горло».

«Интер» продаёт Лукаку из-за финансовых проблем. Клуб погряз в долгах, приоритетная задача на сезон — выйти в плюс по трансферам

Ромелу Лукаку, Эшли Янг, Ашраф Хакими, Николо Барелла, Стефано Сенси, Кристиан Эриксен и Алексис Санчес — громкие имена, которые появились в команде после того, как её возглавил Антонио Конте в 2019 году. Покупки дали результат: второе место, финал Лиги Европы и, наконец, чемпионство в прошлом сезоне. После такого успеха итальянский тренер ждал новых топовых трансферов и поддержки со стороны китайских владельцев, но вместо этого получил от них уведомление, что «Интеру» придётся жёстко экономить.

Финансы компании Suning Group, которая пришла в миланский клуб в 2016 году, сильно иссякли после пандемии — пришлось даже ликвидировать клуб в Китае: в марте холдинг объявил, что «Цзянсу Сунин» немедленно прекращает свою деятельность из-за многочисленных долгов, несмотря на только что взятое чемпионство. Bloomberg тогда писал, что «Интер» тоже станет частью сделки, но до такого не дошло — китайские владельцы взяли кредит на € 275 млн у калифорнийского фонда Oaktree для закрытия всех платежей. Вернуть выданную сумму нужно в течение трёх лет, иначе клуб перейдёт во владение фонда. Но запасные варианты китайские владельцы всё же искали: они уже пытались найти нового партнёра или того, кто купит у них «Интер» по цене около € 1 млрд. Были даже переговоры с британской инвестиционной компанией BC Partners, однако стороны не смогли договориться о цене (потенциальный покупатель не хотел давать больше € 750 млн).

На финансовую ситуацию в клубе повлияли также ограничения, введённые китайскими властями: президент Китая Си Цзиньпин издал новые директивы для владельцев футбольных клубов в Европе, приказав им переориентировать свои усилия на национальный уровень и вкладывать деньги в местный футбол. Правительство пришло к этому, осознав, что не получает выгоды от того, что китайские бизнесмены инвестируют за рубежом.



Сейчас чистый долг «Интера» оценивается в € 630,1 млн. За прошлый сезон клуб потерял рекордные € 102,1 млн, а доходы упали с € 370 млн до € 302 млн. По информации La Gazzetta dello Sport, владельцы поставили задачу сократить зарплатные выплаты на 15-20%, и сделать это можно несколькими способами: продать игроков с высокими зарплатами (Лукаку, например) или же переподписать контракты с действующими игроками на новых условиях. Так или иначе, Конте после взятого чемпионства сказали, что траты будут минимальны, а игроки с «большими» соглашениями пойдут на выход, и его это категорически не устроило.



При этом из € 180 млн, полученных от продаж Лукаку и Хакими, только € 35 млн можно будет реинвестировать — остальное пойдёт на покрытие расходов и закрытие долгов.

Предыдущий приезд в «Челси» получился для Лукаку неудачным. Не сработался с Моуринью и быстро уехал в аренду

Лукаку вернётся на «Стэмфорд Бридж» спустя почти десять лет и уже совсем в другом статусе. Первый его приезд в Лондон сложно назвать успешным: конкуренция с Фернандо Торресом и Дидье Дрогба за место в составе вылились в постоянное нахождение на лавке и всего 10 выходов на поле. Когда «Челси» взял Лигу чемпионов в сезоне-2011/2012, Лукаку сказал, что даже не прикоснулся к кубку: «Я этого не заслужил, потому что меня не было в составе. Мне было бы трудно принять медаль. Я не трогаю ничего, чего не заслуживаю. Вот почему я также не касался Кубка Англии».



Нападающий ушёл в аренду в «Вест Бромвич», где забил 17 голов в 35 матчах. Вернувшись в Лондон, он был полон решимости заиграть в «Челси», но снова не вышло — уехал на год в «Эвертон». Жозе Моуринью, который тогда тренировал лондонский клуб, говорил, что Лукаку сам попросился уйти, а Ромелу рассказывал, что с португальцем они были «не на одной волне». В какой-то момент у них даже произошла своего рода перепалка через СМИ.



«Ромелу любит говорить, — отвечал Моуринью журналистам на вопросы о нападающем. — Он мальчик, который любит говорить. Но единственное, что он не сказал, — это то, почему уехал в «Эвертон» на правах аренды. Это единственное, о чём он никогда не говорит. Есть вещи в нашей жизни, которые мы должны хранить в секрете, но однажды он забил и сказал: «Надеюсь, Жозе это видел». Это было всё равно что сказать: «Почему он меня отпустил?» И вот что я ему сейчас скажу: «Объясни стране, почему ты уехал». Когда вам нравится говорить, говорите всё. Не говорите только половину. Это простой вопрос: «Почему вы покинули «Челси»?» Спросите его».

Когда «Эвертон» выкупил Лукаку, Моуринью заявил, что нападающий был не готов к конкуренции в «Челси». Ромелу, в свою очередь, публично поблагодарил Жозе за возможность покинуть команду и развиваться в ливерпульском клубе: «У меня был один разговор с ним за несколько дней до моего отъезда, и я сказал ему, что хочу уйти. Думаю, он увидел в моих глазах, что мне действительно нужно играть, потому что это был год чемпионата мира. Он дал мне зелёный свет».



За три года в «Эвертоне» Лукаку провёл 110 матчей и забил 53 гола, после чего его приобрёл «Манчестер Юнайтед» — там он забил свой 100-й гол в АПЛ и снова поработал с Моуринью. В 2019-м его купил «Интер» за рекордные для клуба € 74 млн, и там Ромелу окончательно раскрылся.



«Эти два года в «Интере» дали ему статус и уверенность в себе, которых у него не было раньше, — говорил Моуринью The Times. — В «Челси» он был ещё ребёнком. В «Манчестер Юнайтед» он всё ещё развивался. В «Интере» стал лидером. Его полюбили — большая любовь болельщиков, любовь товарищей по команде, прекрасные отношения с тренером».

«Сейчас он один из лучших нападающих в мире, — сказал Конте L'Equipe. — У Лукаку уже были важные физические и технические навыки, но за эти два года мы сделали его ещё более прогрессивным. Его самоотдача, умение работать на команду и найти голевой момент улучшились».



Теперь «Челси» получит уже не молодого, неуверенного в своих силах парня, а состоявшегося игрока — и хочется верить, что на этот раз история Лукаку в лондонском клубе получится счастливее, чем в первый раз.