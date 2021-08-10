Головин снова в порядке! Россиянин забил в квалификации Лиги чемпионов

«Монако» рвётся в групповой этап Лиги чемпионов. В 3-м квалификационном раунде монегаскам противостояла пражская «Спарта». «Монако» уверенно победил на выезде (2:0), а теперь сделал это и дома, обеспечив себе место в раунде плей-офф.
Как и неделю назад, в составе «Монако» порадовал Александр Головин. Российский полузащитник стал одним из главных творцов победы монегасков.
В начале матча футболисты «Монако» устроили несколько «привозов», но «Спарта» простила соперника. Вскоре хозяева взяли себя в руки и пошли в атаку. У Головина был хороший момент, но после красивого удара в девятку с линии штрафной не менее красивый сейв совершил вратарь. На перерыв команды ушли при нулях на табло.
На второй тайм «Монако» вышел с более серьёзным настроем и сразу сделал результат. На 50-й минуте вингер Желсон Мартинш прошёл в лицевую и пробил. Для вратаря это был неприятный сюрприз — он был уверен в простреле и завалился не в ту сторону.
А спустя шесть минут забил уже Головин. Форвард Виссам Бен-Йеддер получил пас на ход, притормозил и аккуратно выкатил мяч набегавшему россиянину. Александр сделал пару касаний и точно пробил в дальний угол.
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В моменте с голом Головин неудачно столкнулся с защитником и сразу почувствовал боль. Главный тренер «Монако» Нико Ковач в это время задумал сделать сразу несколько замен, и Александр покинул поле. На скамейке хавбек сидел со льдом, но это может быть профилактической мерой.
После замены Головина команды, несмотря на счёт, продолжили атаковать и в результате обменялись голами. «Спарта» всё же наказала соперника за ошибки в обороне, а у «Монако» отличился юный Софьян Диоп, эффектно раскачавший защитника.
В раунде плей-офф «Монако» сыграет с донецким «Шахтёром», который дважды победил бельгийский «Генк». А это значит, что Головину и его команде предстоит отправиться в Киев — именно там «горняки» сейчас проводят домашние матчи.
После матча Головин прокомментировал «Чемпионату» победу своей команды: «После первой встречи мы имели комфортное преимущество. Сегодня нужно было просто собранно и ответственно подойти к игре, что мы и сделали. В принципе, могли забить ещё до перерыва, но так получилось, что открыли счёт только во втором тайме. Своему голу, конечно, рад, но важнее всего, что мы вышли в следующий раунд».
Кстати, для Головина этот гол стал первым в официальных матчах в этом сезоне. Помимо этого, он впервые забил в Лиге чемпионов. Во время предсезонки Александр уже был в полном порядке и забил дважды, а в первом матче со «Спартой» подтвердил свою форму и отдал ассист с углового. Теперь есть гол в квалификации Лиги чемпионов. Осталось отличиться в основном турнире, но для этого нужно пройти «Шахтёр». Жаль, что на групповом этапе мы не увидим кого-то из этой пары.
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