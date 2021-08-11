«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов. Кажется, «Бенфика» даже не напрягалась

«Спартак» проиграл «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4. Россия потеряла ещё одного представителя в Лиге чемпионов – теперь команда Руя Витории будет выступать на групповом этапе Лиги Европы. А «Бенфика» в раунде плей-офф ЛЧ сразится с ПСВ.

Витория не падал духом перед визитом в родной Лиссабон. Собирался дать бой «Бенфике» и отыграть домашние 0:2.

«Сдаваться мы не собираемся и намерены отыграться. Иначе быть просто не может. Да, нашим игрокам, возможно, не хватает опыта на таком уровне. Кроме того, мы не привезли сюда Мозеса и Промеса, у которых травмы. Нет также Мелкадзе и Маслова. Но у нас есть план. Надеюсь, он поможет нам исправить ошибки и перевернуть ситуацию… Мы очень хотим пройти дальше и дадим бой», – заявил главный тренер «Спартака» на предматчевой пресс-конференции.

Тренеру хотелось верить. А вдруг действительно на «Стадионе Света» (так можно перевести название «Эштадиу да Луш») на спартаковцев найдёт озарение, и они вместе с Виторией придумают, как обыграть эту «Бенфику»? Чудеса в футболе иногда случаются.

Увидев стартовый состав, болельщики «Спартака» наверняка произнесли «ого». Витория опять попытался удивить всех. Если в Москве неожиданностью стал выход в основе Хендрикса, то в Лиссабоне – Ломовицкого, который до этого сыграл в новом сезоне лишь 25 минут, а также Понсе вместо Соболева.

«Спартак» начал осторожнее, чем дома, где команда по решению Витории активно прессинговала с первых минут. В этот раз португальский тренер москвичей сконцентрировался на том, чтобы не дать сопернику свободно использовать тех игроков, за счёт которых «Бенфика» создавала преимущество в Москве. В рамках тактической схемы 4-4-2 фланговые хавбеки Ломовицкий (слева) и Бакаев (справа) контролировали в позиционных атаках вингбеков (латералей, «бровочников» – называйте, как угодно) хозяев. Опорники Зобнин и Умяров при поддержке достаточно узко располагавшихся крайних защитников стремились в свою очередь закрывать свободные зоны, в которые врывались бы инсайды лиссабонских «орлов». В этой ситуации о каком-то высоком давлении говорить не приходилось. Против четырёх или пяти игроков группы обороны «Бенфики» оставались, по сути, только два форварда – Ларссон с Понсе. Витория надеялся на быстрые контрвыпады после отборов и перехватов на своей половине поля. Может, так стоило сыграть в Москве при равном счёте, а не когда требовалось отыгрывать два мяча.

«Бенфика» могла бы спокойно катать мяч сзади, выманивая на себя спартаковцев, тем не менее команда Жорже Жезуша играла инициативно – искала обостряющие ходы, владея мячом. Сама периодически агрессивно прессинговала. Словно это ей нужно побеждать. С каждой минутой напряжение у ворот Максименко возрастало. Спартаковцы с трудом держали предложенный португальцами темп, они не привыкли в РПЛ к такой скорости мышления и движения мяча.

В результате в первом тайме «Спартак» при 36% владения нанёс всего два удара, а единственное попадание в створ случилось только перед самым перерывом. Кстати, в том эпизоде очень нестандартно сыграл Бакаев – большой молодец. «Бенфика» пробила четыре раза, но при этом, как ни удивительно, по-настоящему так и не побеспокоила Максименко (ноль в створ). В самых опасных моментах мяч блокировали защитники. После 45 минут игры свет для «Спартака» на «Эштадиу да Луш» не погас – надежда, пусть и призрачная, оставалась.

После перерыва «Спартак» пытался выбегать на чужую половину большим количеством игроков. Терять-то нечего было, о чём, как мы помним, Витория говорил ещё до начала противостояния с «Бенфикой». При доле везения московская команда могла забить в первой же атаке, когда игрок лиссабонских «орлов» махнул мимо мяча, и Бакаев полетел к штрафной Влаходимоса. К сожалению, в этот раз Зелимхан загубил момент. «Бенфика» же забила на исходе часа матча. Игрокам атаки хозяев удалось развернуть защитников красно-белых лицом к воротам: началась паника, гости стали терять позиции и Жоау Мариу передал привет «Спартаку» от общества железнодорожников.



Тогда-то тренер «Спартака» и вспомнил про запасных. На поле появились сразу двое – Мирзов и Крал. Свежие ноги помогли на 73-й минуте заработать красно-белым первый угловой. Мы помним, что при Витории команде удавались интересные розыгрыши стандартов, особенно в предсезонных спаррингах, но на «да Луш» и этот редкий шанс использован не был. У Жорже Жезуша в обороне собраны такие люди, которых в воздухе просто так не продавишь.

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Хозяева спокойно довели дело до победы. Более того, в концовке украинский новичок лиссабонских «орлов» Роман Яремчук забил курьёзный гол после ошибки Айртона и двух рикошетов. Кажется, «Бенфика» сегодня даже не напрягалась, а просто получала удовольствие от своей игры. Во втором тайме хозяева нанесли четыре удара, а гости – три (в створ – 2:1).

На этом «Спартак» завершил выступление в Лиге чемпионов. Португалия получила очередные очки в клубном рейтинге УЕФА, а мы продолжаем от неё отставать. В самом престижном еврокубке у нас остался только один клуб – «Зенит»: хорошо, что хоть чемпион РПЛ пока ещё стартует с группового этапа.