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«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, почему это хорошо — мнение

«Спартак» вылетел в Лигу Европы. Почему это хорошо
Евгений Марков
«Спартак» проиграл «Бенфике»
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Есть несколько причин.

После ожидаемого вылета от «Бенфики» в Лиге чемпионов «Спартак» в цифрах снова пугает: четыре поражения в пяти последних матчах плюс серия без побед в ЛЧ стала достигать семи матчей (длится, если что, с 2017 года).

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Однако даже в период войны (в кабинетах, интернете и вообще вокруг клуба) — как бы этого ни хотелось — важно признать, что ничего нового или пугающего со «Спартаком» не произошло, а в Лиге Европы команде будет не только уютнее, там она сможет спокойнее решать свои задачи.

Всё потому, что «Спартак» спустился туда, где и должен быть. Клуб Федуна, в отличие от старого ЦСКА Гинера, не живёт на призовые за выход в Лигу чемпионов (это важный имиджевый бонус, но никак не гарантия выживания). А репутация, отсутствие скандалов и условных 0:7 от «Ливерпуля» в перспективе дадут гораздо больше, чем шесть матчей с топ-соперниками, в которых сложится сценарий «Бенфики».

Фото: РИА Новости

Так что 0:4 от «Бенфики» в двух матчах на данном этапе можно воспринимать так (с наименьшими затратами для нервной системы) — это мука перед облегчением в виде Лиги Европы, которая может дать «Спартаку» гораздо большее, чем Лига чемпионов.

Почему?

1. «Бенфика» — самый мощный соперник «Спартака» в какой-либо еврокубковой квалификации за последние годы. Сильнее «Браги», ПАОКа и АЕКа, проигрывать которым было не только обиднее, а также совсем нелогично.

Понятно, что болельщикам «Спартака» было бы приятнее вылететь размашисто, как от «Атлетика» из Бильбао в 2018 году, но из-за крайне оборонительного футбола (с Бакаевым на позиции крайнего защитника) прощание красно-белых с Лигой чемпионов воспринимается провалом.

В сумме с другими бедами «Спартака» два поражения от «Бенфики» очень хочется назвать позором и сказать, что всё развалилось. Но по сути «Спартака» бы не было в групповом этапе ЛЧ в любом случае.

2. Да, многое валится, но «Спартак» пока не вылетел отовсюду и оказался в турнире, в котором ему будет явно комфортнее по уровню соперников. В Лиге Европы победы возможны — как и новые положительные поводы для стабилизации атмосферы, обстановки, да чего угодно.

У Витории открывается второй фронт, где он сможет доказать: в Москву пригласили сильного тренера.

Лига Европы может стать спасением сезона с напряжённым стартом.

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3. Спартаковские медиа всё равно пошумят в Европе. Промо к матчу с «Бенфикой» с залетевшим в клетку орлом собрало около миллиона просмотров только в англоязычном «твиттере» клуба, о нём написали большие португальские СМИ и рассказал бразильский ESPN (можно считать признанием).

Фото: РИА Новости

4. Лига Европы = психологическая перезагрузка, о которой говорит главный тренер.

«Есть психологическая нагрузка, вызванная результатами, — точнее формулирует Витория. — Лига чемпионов закончена, впереди игры чемпионата и Лиги Европы, нужно бороться дальше».

5. Наконец Лига Европы — это новые города и вызовы для фанатов-путешественников.

***

А что думаете вы? Лига Европы для «Спартака» лучше, чем ничего?

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Теги Футбол Лига чемпионов ФК Спартак •••

Заглавное фото: Hugo Amaral/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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