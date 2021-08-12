Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ», несмотря на подписание Месси. Что его не устраивает?

«ПСЖ» подписал Лео Месси, а вот вопрос с контрактом Килиана Мбаппе до сих пор остаётся открытым. Проблема в том, что уже следующим летом у талантливого француза истекает соглашение с парижским клубом. А это значит, что «ПСЖ» рискует отпустить одного из своих лидеров бесплатно.

Появилась информация, что Мбаппе готов покинуть Париж, даже несмотря на приход Месси. Рассказываем, в чём причина.

Что происходило между Мбаппе и клубом в последние месяцы

Сразу же по окончании прошлого сезона «ПСЖ» взялся за дело и стал готовить новое предложение для Мбаппе. Ведущая испанская радиостанция Cadena SER сообщила, что новый контракт затронет не только Килиана, но и его родственников. Тогда французский клуб даже подписал соглашение на три года с 15-летним Этаном Мбаппе – братом Килиана.

Но сам футболист после провала на Евро-2020 со сборной Франции отправился в 15-дневный отпуск. Тем временем испанская газета Marca написала, будто Мбаппе уже сказал Почеттино, что не продлит контракт с «ПСЖ». По слухам, Килиан был разочарован невыполненными обещаниями со стороны парижского клуба и вообще сомневался в успешности проекта. Тогда ещё никто не мог подумать о трансфере Месси.

Впрочем, главный тренер «ПСЖ» быстро опроверг эту информацию.

«С Мбаппе ясно лишь то, что у него ещё год по контракту. Он в команде, и мы будем относиться к нему так же, как и к футболистам с контрактами на пять лет.

Любая ситуация может развиваться тем или иным образом, такими вопросами, как продление контракта, занимаются на другом уровне. Но в спортивном плане это ничего не меняет. Главное, чтобы Мбаппе продолжал работать так, как сейчас, чтобы оставаться лучшим. Тогда проблем не будет. Это личные разговоры. Но Килиан мне ничего не говорил об отказе продлевать контракт.

Можно ли представить, что он уйдет бесплатно? Я не живу в мире фантазий. И не думаю о том, что может или не может произойти. У него ещё год по контракту – такова реальность. Сейчас он наш игрок, относиться к нему мы будем соответствующе», – заявил Почеттино в интервью Le Parisien.

В конце июля Marca сообщила, что «Реал» вышел на Мбаппе и пытается договориться с ним о переходе. Мадридцы даже пообещали Килиану бонус в размере € 40 млн, если он не продлит соглашение с «ПСЖ» и перейдёт в испанский клуб на правах свободного агента.

В начале этого месяца руководители «ПСЖ» сосредоточились на трансфере Месси, отложив переговоры о новом контракте с Мбаппе. По информации The Athletic, во французский клубе надеялись, что переход Лео убедит Килиана остаться в Париже и подписать новый долгосрочный договор, несмотря на интерес со стороны «Реала».

А вот мадридцы заняли выжидательную позицию. По данным Marca, «Реал» хочет, чтобы «ПСЖ» сам предложил купить Мбаппе после трансфера Месси. До 31 августа, когда закрывается трансферное окно в Европе, «Мадрид» будет работать только над продажами игроков. Но если появится возможность подписать Мбаппе, «сливочные» постараются ею воспользоваться.

Что поменялось после прихода Месси в «ПСЖ»

Подписание Месси должно было поменять настрой Мбаппе. Тем не менее в среду, 11 августа, испанское издание AS распространило информацию о том, что француз всё равно собирается уйти из «ПСЖ» этим летом. К тому же у него окончательно испортились отношения со спортивным директором клуба Леонардо. Вместо бразильского менеджера переговоры с Килианом начал вести президент клуба Нассер Аль-Хелайфи.

Инсайдеры утверждают, что 22-летний француз хочет только в «Реал», где он точно будет на ведущих ролях. Теперь его не волнует размер предложения парижан, потому что он больше не желает выступать за французский клуб. «ПСЖ» пока не получал предложений ни от Мадрида, ни от других клубов, которые были бы заинтересованы в покупке Мбаппе.

Аль-Хелайфи во время пресс-конференции, посвященной переходу Месси, попытался успокоить фанатов «ПСЖ».



«Мбаппе – игрок «ПСЖ». Мы знаем о его будущем всё. Он сказал, что хочет играть за конкурентоспособную команду. Более конкурентоспособной команды не создать. У него нет причин уходить. Он может только остаться», – сказал босс парижского клуба.

В интервью Le Parisien Аль-Хелайфи подтвердил факт переговоров с Мбаппе.

«Мы ведём переговоры с Килианом и его семьей, они проходят в частном порядке. Килиан очень рад переходу Месси. Проблем нет. Мбаппе хочет играть за отличную команду, и у него есть всё, чтобы остаться в «ПСЖ». Я уже говорил, что у него нет причин уходить».

Если парижанам всё же не удастся договориться с Мбаппе о новом контракте, то будущим летом мы станем свидетелями ещё одного перехода топ-игрока на правах свободного агента. Но теперь «ПСЖ» проиграет битву за звезду. Есть мнение, что Килиан просто не хочет быть в тени Месси и Неймара.