Молодому таланту нужно уезжать из России. Хвиче срочно требуется топ-лига

Всегда трудно найти идеальный момент для ухода из комфортных условий. Хвича точно кайфует в «Рубине» у Слуцкого, он главная звезда и одновременно большая надежда. У клуба первые за много лет еврокубки, неплохой состав для борьбы в верхней части таблицы, и без Кварацхелии всё это может быстро рухнуть. Но его точно никто за осудит за здоровый эгоизм и искреннее желание поиграть на другом уровне.

Сейчас 20-летний грузин – самый ценный игрок РПЛ для европейских топов. Агент футболиста Мамука Джугелия назвал 10 клубов, которые им интересуются, – от «Тоттенхэма» до «Ювентуса» — и два – с которыми уже ведутся конкретные переговоры. Один – из Англии, второй – из Италии. Вероятность перехода в летнее трансферное окно представитель игрока оценил в 85-90%. А значит, только чудо либо тяжёлая травма помешает Хвиче уже осенью рубиться в крутой лиге.



Нынешний «Рубин» глобально ничего не даст Кварацхелии. И условный «Зенит» не даст тоже – все разговоры о европейском уровне наших клубов – полная ерунда. С игроками РПЛ грузин уже давно не развивается, он упёрся в потолок. Можно продолжать делать из защитников клоунов и дальше, но если никуда не уйти, постепенно начнётся деградация, свойственная игрокам с неограниченным потенциалом. Именно поэтому молодому таланту надо уезжать из России уже сейчас. Ему срочно нужна топ-лига. В РПЛ футболист уже не прогрессирует. И важно, что «Рубин» это чётко осознает и поддерживает.

«Я лично привезу его куда-то в Европу на машине, если будут закрыты границы. Он должен играть в достойном большом европейском клубе», – говорил спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в феврале этого года.

Слуцкий тоже максимально поддерживает вероятный уход, повторяя на каждой пресс-конференции, что игрок готов к следующему шагу и должен сделать его в ближайшее время. При этом главного тренера не особо беспокоят кандидаты на замену – Леонид уверен, что они будут и клуб справится.



Самое важное для Хвичи – уехать к тренеру, который сразу в него поверит и предоставит игровое время. Иначе в 20 лет можно расслабиться, разочароваться и моментально скиснуть. Это понимает и сам Кварацхелия, поэтому он точно аккуратно подойдёт к выбору клуба. Пока самый очевидный претендент на игрока – «Тоттенхэм». В этой команде полузащитник наверняка сразу окажется в широкой ротации, учитывая календарь команды. И 15-20 матчей в первом сезоне наверняка проведёт. Вопрос только в том, насколько стиль АПЛ ему подходит. Некоторые считают, что Хвиче на первом этапе нужен более спокойный ритм – Италии или Испании.



Посмотрим, что выберет полузащитник. Варианты есть, а значит, и вероятность ошибки резко снижается.