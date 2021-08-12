ЦСКА плохо начал сезон. Но не спешите хоронить эту команду

Хоть ты лопни. ЦСКА после трёх туров с тремя очками (как и «Спартак») и единственным победным голом Заболотного занимает десятое место. Правда, позади два московских дерби (непростой календарь) + неочевидное для Алексея Березуцкого судейство в матче с «Динамо» (точку поставили после просмотра VAR, но вопросы остались всё равно) + армейцев подкосила травма единственного на данный момент центрального нападающего Заболотного.

Да-да, ещё недавно новость о том, что без Заболотного атака ЦСКА разваливается, показалась бы фантастической, но так выглядит команда летом 2021 года, и в тексте, который вы сейчас читаете, мы попробуем отыскать в ней светлое, перспективное и такое, что не даст похоронить армейцев раньше времени.

Итак, аргументы в пользу ЦСКА и того, что грустное начало сезона ещё ничего не значит. С отсылками к прошедшим матчам и новостями из команды.



1. Относительно добрый сигнал – во всех трёх турах ЦСКА забивал первым, но два раза всё равно проиграл. «Наверное, нельзя нам забивать первыми, – говорил после поражения от «Динамо» Акинфеев. – Конечно, всё это ирония и шутки. Но шутить не хочется».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

2. Относительно недобрый сигнал – в ЦСКА говорят об отсутствии настроения и напряжённой обстановке внутри коллектива. Выглядит и звучит контрастно в сравнении с тем «рынком», который чувствовался в армейской раздевалке год назад («рынком», если что, Дзагоев описывал многонациональность команды).



Акинфеев говорит, что ему не хочется шутить, «потому что ЦСКА сполз в низ таблицы», из-за чего «настроение не очень»: «Если бы сыграли 1:1 в обоих матчах, было бы немного другое. От этого можно было бы плясать, и перед следующим матчем был бы позитив. Но позитива пока мало, будем стараться как-то выходить из этой ситуации».



Позитива нет даже у Эджуке, который отпраздновал гол в ворота «Динамо» долгожданным сальто, но не захотел его обсуждать: «Я почувствовал в себе силы и решил сделать его, но сейчас у меня нет желания это вспоминать, потому что мы проиграли. Настроение не то».



Плюс травма Заболотного.



Настроение действительно не то.

3. Ещё одна причина поражений – ошибки. В том числе фатальные, как в случае с голом Фомина, когда Акинфеев неудачно и перед собой отбил выстрел Макарова. «Естественно, что вратарь должен выручать, – анализировал игру Игорь. – В двух матчах [с «Локомотивом» и «Динамо»] я не выручил. Поэтому полностью беру вину на себя.



Самое главное – поменьше ошибаться, и тогда все будет нормально».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Что же происходит? Понятнее всех положение ЦСКА описал Эджуке.



«Мы всегда работаем на пределе, а потом происходит пенальти, второй гол, мы выпускаем игру из рук. Это всё странно, это сумасшествие какое-то».



ЦСКА, чья безумная игра кому-то даже может нравиться, не похож на команду-неудачника, местами играет и создаёт. Даже в комментариях на «Чемпионате» пишут, что контур игры Березуцкого прослеживается, но потом, особенно после забитого гола, наступает сумасшествие.



Акинфеев поставил диагноз иначе: «Третий матч мы играем так, как недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, хочется видеть немного другой ЦСКА».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. ЦСКА отягощает Влашич. Почему клубу и хорвату лучше разойтись – уже писали. Пока его присутствие грузит команду и на поле, и просто. Так что тренеру армейцев Григорию Бабаяну приходится говорить, что в игре с «Динамо» у Влашича желание было. Странно же, что у игрока желание не присутствует автоматически, раз возникает такой вопрос?

6. Возвращается Гайч. Вот где может быть закопан сюрприз. Два гола в 15 матчах за «Беневенто» – не лучший показатель, но в Италии, как и на Олимпийских играх, Адольфо хотя бы играл. Полгода перезагрузки могли отформатировать Гайча таким образом, что он заменит травмированного Заболотного и станет самым успешным аргентинцем чемпионата России (не получалось особенно ни у кого).



7. Возвращается Фукс. Плюс один (пока что) здоровый защитник. Да, Бруно выиграл Олимпийские игры с нулём матчей, но в ЦСКА может показать что-то новое и запомниться не только бразильскими постами в социальных сетях.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

8. А теперь про надежды.



Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук (в интервью «Матч ТВ») поддерживает назначение Березуцкого и верит в новый путь ЦСКА.



«Когда ещё давать шанс тренеру? ЦСКА сильно поменял состав, нужно пройти становление команды. Мы же не знаем, что думают в клубе. Возможно, они наигрывают команду на следующие сезоны. Как было при Газзаеве, когда собрали сильный состав, но чемпионами стали не сразу».

Экс-тренер «Краснодара» Мурад Мусаев согласен с Орещуком.



«У ЦСКА сыгранный состав, есть какие-то точечные усиления, которым надо ещё найти место в схеме. Но сейчас только начало чемпионата, рано ещё подводить какие-то итоги. Алексей Березуцкий работал в штабе Леонида Слуцкого, имеет за плечами богатый опыт в качестве футболиста. Мы с ним сейчас учимся вместе, он очень умный специалист. Уверен, что Березуцкий преодолеет трудности, и дальше пойдёт улучшение результата. Почему? Потому что Алексей знает, чего хочет».

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Согласны с Орещуком и Мусаевым? Или у вас другой взгляд на происходящее в ЦСКА? Рассказывайте в комментариях.