Дзюба больше не капитан сборной. Временно или навсегда?

Артём Дзюба БЫЛ капитаном сборной России. Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну вновь подтвердил этот тезис, который впервые огласил, когда только стал главным тренером. Это значит, что у центрфорварда «Зенита» больше нет привилегированного статуса в команде, который в 2018-м ему выдал Станислав Черчесов. Теперь он наравне со всеми. И далеко не факт, что ещё раз наденет повязку.

Для Дзюбы важно чувствовать себя лидером. Это не просто слова, статус капитана его точно окрыляет. Черчесов это понимал лучше других. И когда Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, именно нападающему отошла роль лидера. Потому что этого хотел сам футболист, а главному тренеру был нужен заряженный форвард впереди. В такой конфигурации они прошли успешный цикл отбора на Евро-2020 и не самую успешную Лигу наций. Но в финальном турнире место Дзюбы никем не оспаривалось. Правда, уже не было результата.

Интересно, что Черчесов поддержал Артёма даже после тяжелого момента в конце прошлого года. После опубликованного видео Станислав повторил, что Дзюба остаётся капитаном команды даже если пропускает ближайшие матчи. Это сохранило нужную атмосферу в команде. Ведь известно, что во многом нападающий «Зенита» её и создаёт. Он со всеми тепло общается и дружит, много шутит, но в то же время неплохо мотивирует. Он действительно наслаждается лидерством. И не исключаю того, что именно отсутствие понимания собственной значимости сейчас влияет на его игровую форму, которую он с трудом набирает.

Ещё один важный тезис Карпина: он никогда не возглавил бы сборную, если бы кто-то из руководителей попросил его нежнее относиться к Дзюбе. Это тоже показатель того, что Артём не первый среди равных, а наравне со всеми. И если попадёт в сборную, уже команда решит, отдать ему повязку или нет.

Но при этом Карпин поступил точно мудрее, чем в своё время Черчесов. Да, у Валерия был конфликт с главным футболистом России, но они спокойно встретились и всё решили. Вы ведь хорошо помните похожую историю Черчесова и Денисова? Когда футболист хотел попасть в сборную, но Станислав даже не рассматривал этот вариант. Гордость, принципы и всё остальное вышли на первое место. У Карпина на первом месте – футбол. Он не полевой командир, а просто тренер, отвечающий перед руководством и болельщиками.

Я не сильно удивлюсь, если в случае попадания Дзюбы в сборную, именно его выберут капитаном. Будет ли это дальновидно – уже другой вопрос. Никто не знает, в какой форме окажется Артём через год. И тогда, возможно, придётся выбирать нового лидера. С потенциалом на финальную часть чемпионата мира под эту роль подходят несколько человек: Георгий Джикия – капитан «Спартака», Александр Головин, уже надевавший повязку в «Монако», или, например, Марио Фернандес, который вроде бы не собирается заканчивать карьеру в сборной. Эта тройка, вероятно, поиграет за сборную ещё немало лет.