Дзюба больше не капитан сборной. Временно или навсегда?

Артём Дзюба БЫЛ капитаном сборной России. Валерий Карпин в интервью Нобелю Арустамяну вновь подтвердил этот тезис, который впервые огласил, когда только стал главным тренером. Это значит, что у центрфорварда «Зенита» больше нет привилегированного статуса в команде, который в 2018-м ему выдал Станислав Черчесов. Теперь он наравне со всеми. И далеко не факт, что ещё раз наденет повязку.
Для Дзюбы важно чувствовать себя лидером. Это не просто слова, статус капитана его точно окрыляет. Черчесов это понимал лучше других. И когда Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной, именно нападающему отошла роль лидера. Потому что этого хотел сам футболист, а главному тренеру был нужен заряженный форвард впереди. В такой конфигурации они прошли успешный цикл отбора на Евро-2020 и не самую успешную Лигу наций. Но в финальном турнире место Дзюбы никем не оспаривалось. Правда, уже не было результата.
Интересно, что Черчесов поддержал Артёма даже после тяжелого момента в конце прошлого года. После опубликованного видео Станислав повторил, что Дзюба остаётся капитаном команды даже если пропускает ближайшие матчи. Это сохранило нужную атмосферу в команде. Ведь известно, что во многом нападающий «Зенита» её и создаёт. Он со всеми тепло общается и дружит, много шутит, но в то же время неплохо мотивирует. Он действительно наслаждается лидерством. И не исключаю того, что именно отсутствие понимания собственной значимости сейчас влияет на его игровую форму, которую он с трудом набирает.
Ещё один важный тезис Карпина: он никогда не возглавил бы сборную, если бы кто-то из руководителей попросил его нежнее относиться к Дзюбе. Это тоже показатель того, что Артём не первый среди равных, а наравне со всеми. И если попадёт в сборную, уже команда решит, отдать ему повязку или нет.
Но при этом Карпин поступил точно мудрее, чем в своё время Черчесов. Да, у Валерия был конфликт с главным футболистом России, но они спокойно встретились и всё решили. Вы ведь хорошо помните похожую историю Черчесова и Денисова? Когда футболист хотел попасть в сборную, но Станислав даже не рассматривал этот вариант. Гордость, принципы и всё остальное вышли на первое место. У Карпина на первом месте – футбол. Он не полевой командир, а просто тренер, отвечающий перед руководством и болельщиками.
Я не сильно удивлюсь, если в случае попадания Дзюбы в сборную, именно его выберут капитаном. Будет ли это дальновидно – уже другой вопрос. Никто не знает, в какой форме окажется Артём через год. И тогда, возможно, придётся выбирать нового лидера. С потенциалом на финальную часть чемпионата мира под эту роль подходят несколько человек: Георгий Джикия – капитан «Спартака», Александр Головин, уже надевавший повязку в «Монако», или, например, Марио Фернандес, который вроде бы не собирается заканчивать карьеру в сборной. Эта тройка, вероятно, поиграет за сборную ещё немало лет.
- 12 августа 2021
-
18:42
-
18:41
-
18:28
-
18:27
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:43
-
17:26
-
17:23
-
17:02
-
16:59
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
16:12
-
16:02
-
16:00
-
15:51
-
15:33
-
15:27
-
15:21
-
15:04
-
14:57
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:13
-
14:11
-
14:07
-
14:05
-
13:56
-
13:56
-
13:39
-
13:33