Драма команды Слуцкого в Европе! «Рубин» вылетел, не забив пенальти на 120-й минуте

«Рубин», как и «Спартак», проиграл свою дуэль в Европе. Но если красно-белые перешли из Лиги чемпионов в Лигу Европы, то казанцы ограничатся двумя матчами в еврокубках в этом сезоне. Развязка противостояния с «Ракувом» – настоящая драма для команды Слуцкого.

«Рубин» за последние дни потерял двух ценных игроков группы атаки: Макаров перешёл в «Динамо», а Деспотович получил травму. Казанцам требовалось забивать и выигрывать без этого дуэта после ничьей в Польше. Любопытно, что серба заменил на острие атаки не Иван Игнатьев, ещё недавно считавшийся одним из самых многообещающих российских форвардов и набравший, по словам Слуцкого, этим летом лучшую форму за весь свой период пребывания в команде, а Михаил Костюков.

«Рубин» мог пропустить уже на первой минуте. После отмены правила выездного гола это было бы не так страшно, но всё равно неприятно. «Ракув» начал игру очень агрессивно, прессинговал хозяев, когда те пытались выйти из обороны через пас. Очевидно, что в отсутствие Деспотовича команде Слуцкого труднее цепляться за мяч на чужой половине поля. Костюков этого не делал, но тренер, понятное дело, и не ждал, что уступающий сербу в габаритах сменщик будет выигрывать борьбу у трёх центральных защитников поляков. Костюков фолил – ещё до перерыва наиграл на жёлтую карточку. Опасно наступил сопернику на ногу.

Впервые по воротам гостей хозяева сумели пробить лишь на исходе четверти часа. Тогда «Рубин» уже успокоил «Ракув» и больше времени проводил в позиционных атаках, вот только их совсем не помогало проводить качество газона на «Ак Барс Арене». Сумбур в оборону противника вносил прежде всего Кварацхелия своими рывками, финтами и обводкой. Но за Хвичей следили особенно внимательно: либо стремились накрывать в момент приёма мяча, либо страховали его опекуна. Вдобавок в одном из эпизодов грузинский вингер получил небольшое повреждение, которое, как показалось, мешало ему в игре.

В первом тайме «Рубин» перебил «Ракув» – 6:4, тем не менее по ударам в створ была ничья – 2:2. Последние минуты, как и дебют встречи, вряд ли понравились Слуцкому. Чтобы победить вице-чемпиона и обладателя Кубка и Суперкубка Польши, требовалось прибавить, поговорив (возможно, даже в том же стиле, что и Слуцкий с Жирковым перед Евро-2016) в раздевалке.

Но, судя по началу второго тайма, игроки «Рубина» слишком долго переваривали речь тренера. Первые минуты – просто кошмар какой-то! Поляки легко создавали моменты: центрхавы казанцев давали свободно принимать мяч между линиями, трещали фланги Самошникова и Владислава Игнатьева. Гол в ворота представителя России назревал – испанец Лопес прощал «рубиновых». Слуцкий сделал замену, а его команда села на свою треть, чтобы закрывать зоны.

Когда поляки устали от собственного темпа, «Рубин» вспомнил о воротах Ковачевича. В конце концов Хвича даже создал момент, конечно же, за счёт индивидуальных действий. Однако ворота оказались уже, чем думал грузинский вингер, стреляя из очень хорошей позиции. А на 83-й минуте гостей и вовсе выручила штанга после штрафного хозяев и удара головой Абильгора. Здорово датчанин сыграл на опережение – жаль, что такая красота не закончилась голом.

Статистика ударов во втором тайме в пользу «Ракува» – 8:6 (но в створ – 0:1). Концовка была нервной. До такой степени, что один из игроков «Рубина» на эмоциях послал другого куда подальше, подарив сопернику угловой. Кое-как казанцы отбились, после чего свисток венгерского судьи прозвучал как приятная музыка. Игра ушла в дополнительное время.

В последние полчаса «Ракув» также выглядел симпатичнее. На 100-й минуте судья имел все основания назначить пенальти в ворота «Рубина», когда Бегич попал по ноге сопернику. Если бы на этой стадии Лиги конференций работала система VAR, скорее всего, была бы «точка». Обидно осознавать, что даже не сильнейшая команда Польши поддавливает одного из лидеров РПЛ, а малоизвестный специалист Марек Папшун, возможно, тактически переигрывает нашего лучшего, по мнению многих профессионалов, тренера – Слуцкого. Но что есть, то есть. Зато на 106-й минуте арбитр удалил Самошникова. Илья допустил немало ошибок сегодня, тем не менее первый «горчичник» заработал ни за что.

Оставалось только одно: продержаться до серии пенальти. Не смогли – уставшая оборона «Рубина» прозевала врывание игрока «Ракува» по правому флангу, и Гутковский забил головой с линии вратарской. Удар форварда сборной Латвии, казалось, закончил матч. Но на 120-й минуте случилось чудо! Уремович, превратившись в форварда, заработал одиннадцатиметровый! К «точке» подошёл новичок Хакшабанович, который не справился с ответственностью и пробил плохо. Сейв Ковачевича всё-таки завершил евросезон команды Слуцкого.

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