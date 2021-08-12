Сколько денег Месси принесёт «ПСЖ»? Парижский клуб уже стал богаче

Прошло два дня, как Лео Месси перешёл в «ПСЖ», а мир всё продолжает переворачиваться: «Барселона» уже прикидывает, сколько они потеряют без своей главной звезды, «ПСЖ» – вовсю радуется, подсчитывая рекордные доходы. Пока точные цифры есть только по социальным сетям, но заглянуть на эту сторону главного перехода года (а то и десятилетия) интересно уже сейчас.

«Инстаграм»

До того как клуб объявил о подписании Месси, его аккаунт в «инстаграме» насчитывал 38,7 млн подписчиков, сейчас это число уже выросло до 45 млн. Рост на 6,3 млн за три дня – это огромный скачок для аккаунта футбольного клуба.

А теперь посмотрите на количество реакций (лайков) на посты «ПСЖ»:

8 августа – чуть больше 2 млн;

9 августа – 6,2 млн;

10 августа (день, когда объявили Месси, пульнув тогда аж 11 постов) – 39,3 млн;

11 августа (+ ещё 10 постов с Лео) – 51,8 млн;

12 августа (пока один пост) – 1 млн лайков, но это видео в формате IGTV, которые всегда собирают больше просмотров, чем реакций.

Cамый залайканный пост – этот. 8 668 305 лайков.

Анонсирующее видео собрало чуть меньше реакций – 7 475 222.

У Месси тоже добавилось подписчиков, и теперь он на седьмом месте в «Инстаграме» (обогнал Ким Кардашьян). Топ выглядит так:

«Инстаграм» (официальный аккаунт) – 413 млн

Криштиану Роналду – 326 млн

Дуэйн Джонсон – 261 млн

Ариана Гранде – 258 млн

Кайли Дженнер – 257 млн

Селена Гомез – 251 млн

Лео Месси – 247 млн

Ким Кардашьян – 243 млн

*данные взяты с аналитического сайта Livedune

Футболки

Сперва про «Барселону»: на продажу футболок клуба 80% приходится на те, что носят имя Месси на спине. Marca пишет, что на одном Лео «Барса» зарабатывала от 20 до 30 млн евро за сезон, и сейчас ей придётся вернуть в офис Nike ту партию, которую уже напечатали и разослали по магазинам. Что делать с ними дальше, будет решать уже экипировщик, но подобная практика с возвратами не нова – то же самое произошло, когда в 2017-м в «ПСЖ» ушёл Неймар.

«Барселона» надеется, что Мемфис Депай позволит им избежать падения доходов более чем на 30%, но достигнуть этой цели в краткосрочной перспективе будет не так уж просто: если представить, что на Месси приходилось 8 из 10 продаж футболок, то на Депая в лучшем случае придётся пять. Так оценивает ситуацию Марко Сирио, генеральный директор Diagonal Inversiones и эксперт в «Барселоне». И то, если клуб грамотно продаст образ футболиста.

Ну а «ПСЖ» ничего не нужно придумывать: 11 августа, в первый день продаж футболок, на улице у магазина выстроилась огромная очередь из желающих в числе первых ухватить форму с 30-м номером. Через 20 минут покупать было уже нечего.

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи прямо заявил журналистам, что люди будут «шокированы» доходами, которые Месси принесёт клубу – подсчитывать окончательно пока рано, но всё понятно уже сейчас: денежный поезд набирает ход. У руководства парижан давно стоит цель продать 1 000 000 футболок за год, и сейчас они будут как никогда близки к её достижению: во-первых, Месси; во-вторых, в этом году клуб заключил соглашение с Fanatics – крупнейшей международной компанией в сфере электронной коммерции, которая занимается продажей мерча. Сейчас у «ПСЖ» есть от 110 до 120 официальных фан-шопов (в основном в Европе), которые приносят примерно 12 млн евро в год. Но Fanatics предоставляет доступ к более чем 1000 лицензиатов, с которыми они работают по всему миру, и доступ к базе с 45 млн активных клиентов, что позволяет «ПСЖ» замахиваться на цель роста доходности до 30 млн евро.

*Правда, в случае с продажей футболок нужно всегда помнить, что стоимость трансферов и зарплату игроков вряд ли можно отбить продажей футболок с их фамилией. «ПСЖ» получает всего 20%, если форму купили в фан-шопе, около 8-12% – если в магазинах Nike.

Спонсоры

«Барселона», как пострадавшая сторона в этой истории, по оценкам Brand Finance уже потеряла 11% стоимости своего бренда (137 млн евро): ожидается, что уход Месси окажет прямое негативное влияние на будущие спонсорские доходы клуба, продажи мерча и выручку от проведения матчей, потому что Лео является синонимом «Барсы» и его талисманом. «Их спортивные результаты будут ключом к удержанию спонсоров, — считает Сирио. – Для каталонского клуба горькая ирония заключается в том, что их финансы не позволяют им удержать Месси, но потеря его только ухудшит их положение». И первая проблема, с которой столкнётся клуб в ближайшее время, – переподписание контракта с титульным спонсором Rakuten. В этом сезоне они и так понизили выплаты с 55 млн до 30 млн из-за неопределённости с будущим Месси, но «Барса» надеялась летом следующего года вернуться к первоначальной сумме. Переговоры уже идут, но сложившаяся ситуация вряд ли благоприятно скажется на позиции клуба.

«ПСЖ» же, очевидно, ждёт приток новых спонсоров, которые сейчас выстроятся в очередь, учитывая рост фанатской базы и стоимости бренда клуба.

Криптовалюта

Токен $PSG, рыночная капитализация которого составляет около $ 52 млн, взлетел более чем на 130% всего за пять дней, когда только пошли слухи о приезде Месси (с $ 22 до $ 61,53). Кстати, в «приветственный пакет» Лео эти токены тоже включены – СМИ сообщают, что даже какую-то часть своей зарплаты он будет получать в клубной криптовалюте.

*Фанатские токены позволяют их владельцам влиять на определённые решения, влияющие на жизнь клуба, а также получать доступ к эксклюзивному контенту.