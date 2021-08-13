Россия продолжает терять команды в еврокубках. «Сочи» отдал сербам выигранный матч

Команда Федотова упустила победу на 90-й минуте, после чего проиграла в серии пенальти.

После позорного вылета «Рубина» в Лиге конференций оставалась надежда на «Сочи», который мог пройти «Партизан» в Белграде. Первый матч в России команды сыграли вничью (1:1), поэтому шансы у соперников были равные. Но и тут без приключений не обошлось, а закончилось всё привычным результатом.

«Партизан» практически сразу же прижал нашу команду к воротам Джанаева. В начале первого тайма дважды мог отличиться экс-игрок «Ливерпуля» Маркович. Капитан сербского клуба здорово пробил внешней стороной стопы, но Сослан сумел перевести мяч на угловой.

«Сочи» вынужденно оборонялся, стараясь перекрыть все свободные зоны. Однако «Партизан» продолжил настойчиво атаковать. На 25-й минуте Маркович заработал опасный штрафной, который взялся исполнять экс-футболист «Рубина» и ЦСКА Натхо. Израильтянин здорово метил в девятку, но Джанаев не менее классно выпрыгнул, сотворив шикарный сейв.

К середине первого тайма «Сочи» удалось отвести игру от своих ворот. А на 33-й минуте Терехова вывели один на один с вратарём «Партизана» Поповичем. Сергей не растерялся и отправил мяч в ближний угол.

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После пропущенного мяча «Партизан» организовал несколько подходов к воротам Джанаева, но оборона «Сочи» спокойно нейтрализовала атаки сербского клуба. При счёте 1:0 в пользу нашего клуба соперники и отправились в раздевалку на перерыв.

Во втором тайме «Партизан» побежал отыгрываться. На 53-й минуте Маркович прострелил с правого фланга и попал в Джанаева, от которого мяч отскочил в центр штрафной. Первым на подборе оказался сербский полузащитник Йойич. Он расстрелял ворота «Сочи» и сравнял счёт.

Наши сразу ответили двумя подходами Заики – один из них завершился ударом с нулевого угла. А на 76-й минуте команда Владимира Федотова сотворила шикарную комбинацию, которая закончилась ещё одним голом Терехова. Сочинцы активизировались и побежали в атаку. Плотный удар нанёс вышедший на замену Ангбан, однако Попович на этот раз уже всё контролировал.

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В оставшиеся десять минут «Сочи» сел в оборону, тем не менее удержать победный счёт всё же не сумел. После подачи углового полузащитник «Партизана» Шчекич головой подрезал мяч под дальнюю штангу, переведя игру в дополнительное время. Не лучшим образом сыграл Джанаев. Так «Сочи» отдал сербам фактически выигранный матч.

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В первую 15-минутку команды набрали неплохой темп. Два шикарных момента имел Бурмистров: в первом случае Никита пробил во вратаря, а во второй раз мяч с линии ворот вынес защитник сербского клуба Вуячич.

Во втором дополнительном тайме главный тренер «Партизана» Александар Станоевич неожиданно заменил Поповича, выпустив вместо него под серию пенальти Стевановича. Казалось, что команды смирились с тем, что определят победителя только с помощью одиннадцатиметровых. Так и произошло.

В серии пенальти удача «Сочи» не улыбнулась. Цаллагов угодил в штангу, а удар Родригао потащил Стеванович. Сербы оказались точнее и реализовали все 11-метровые удары. В результате «Сочи» вслед за «Рубином» вылетает из Лиги конференции уже на стадии 3-го отборочного раунда. Теперь в еврокубках нашу страну будут представлять только три клуба – «Зенит», «Локомотив» и «Спартак».