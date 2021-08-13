7 событий, которые мы ждём в первой части сезона в АПЛ

Очередной сезон Английской Премьер-лиги стартует уже сегодня: новичок «Брентфорд» примет лондонский «Арсенал». Хосеп Гвардиола будет стремиться защитить титул чемпиона, но ему точно будет непросто – конкуренты усилились очень и очень сильно. Закончивший прошлый чемпионат на втором месте «МЮ» купил Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, «Челси» приобрёл Ромелу Лукаку. «Ливерпуль» стал сильнее уже от того, что травмы залечили Вирджил ван Дейк и другие защитники.

Английская Премьер-лига привлекает миллионы фанатов со всего мира именно своей непредсказуемостью: в отличие от других даже топ-чемпионатов, перед первым туром каждого сезона сложно назвать будущего чемпиона. Тем не менее есть вещи, которые можно предугадать в жизни и английских команд. Главным из них и посвящён этот материал.

В «Челси» возникнет токсичная атмосфера

Лукаку уже представили официально, и сейчас кажется, что состав «Челси» в новом сезоне будет просто бронебойным. Два классных игрока на каждую позицию, тренер – один из лучших тактиков в мире, уже есть опыт побед. Что может пойти не так? Как минимум то, что в команде сейчас два классных игрока на каждую позицию.

«Челси» меняет тренеров ненамного реже «Уотфорда» именно потому, что на скамейке команды постоянно оказываются звёзды первой величины. И не так принципиально, Виллаш-Боаш усадил в запас Лэмпарда или Лэмпард отправил отдыхать Маркоса Алонсо – в этом компоненте преемственность соблюдается лучше, чем во многих других. Пулишич или Маунт, Зиеш или Хаверц, Рюдигер или Зума – кто-то из больших, звёздных игроков неизбежно окажется вне стартового состава и, конечно, будет этим недоволен.

И вот здесь стоит вспомнить, как Тухель работал до «Челси». Лондонский клуб потому и получил возможность подписать тренера посреди сезона, что тот со скандалом ушёл из «ПСЖ», разругавшись со всеми. Тухель – трудоголик, тактический гик, но вместе с этим ещё и очень токсичный человек, конфликты в раздевалке он, скорее, не тушит, а стимулирует. Медовый месяц для игроков и команды закончился, сейчас начинаются суровые будни.

«Брайтон» несколько раз проиграет при огромных xG

Есть команды, готовые усиливаться только ради места в АПЛ, а «Брайтон», кажется, просто ждёт какого-то нормального состояния. У команды были огромные, практически беспрецедентные проблемы с завершением в прошлом сезоне, а клуб не исправил их абсолютно никак. Не считать же за усиление возвращение из аренды Юргена Локадии, который в МЛС забил два гола в 26 матчах.

В остальном на манеже всё те же: Нил Мопе, Дэнни Уэлбек, Флорин Андоне – очень посредственная, бесталанная линия атаки. Возможно, руководство рассчитывает на пресловутое «прорвёт», на то, что эти форварды начнут реализовывать моменты хотя бы немного лучше, чем год назад. Но отсутствие стимулов со стороны руководства быстрее приведёт к тому, что форварды ещё и расслабятся, снизят к себе требования. Но с главной задачей на сезон «Брайтон» справился: тренер Грэм Поттер не ушёл в другую команду, и с ним клуб должен сохранить место в элите.

Гвардиола выразит недовольство атакой команды

Вы могли упустить, но в августе закончилась целая эпоха. Впервые за почти десять лет букмекеры в начале сезона называют фаворитом ЛЧ не «Манчестер Сити». Понятно, что мощнейшее усиление «ПСЖ» и должно было поднять его в топы котировок, но снижение котировок на чемпиона Англии связано и с ним самим.

«Сити» сначала потеряли Агуэро, потом половину лета торговались по Кейну – и в итоге предпочли купить Грилиша, то есть усилить позицию, на которой у них и так перебор игроков. Для завершения же у них остались только Габриэль Жезус, который в предыдущих сезонах бил рекорды по количеству нереализованных моментов, и Ферран Торрес, который просто переученный вингер с 23 голами за карьеру на взрослом уровне.

Для матчей на топ-уровне это просто несерьёзно, и руководство «Сити», так долго выполнявшее любые прихоти своих тренеров, сейчас подставляет Гвардиолу. Если Жезус без спадов отыграет весь сезон, это будет чудом – но вероятнее, что «Сити» по ходу сезона не досчитается побед при отличной игре. Приходя в самый богатый клуб мира, Гвардиола явно подписывался не на это – и можно ждать, что в определённый момент он сорвётся на руководство или на игроков.

«Саутгемптон» потерпит сверхкрупное поражение

Ральф Хазенхюттль приехал в «Саутгемптон» из «Лейпцига», и клубу повезло, что тренер с опытом выступлений даже в ЛЧ согласился решать очень приземлённые задачи. Беда в том, что эти задачи становятся всё более и более приземлёнными – и точно не из-за тренера.

«Саутгемптон» за лето продал ведущего бомбардира Дэнни Ингза и лучшего защитника Янника Вестергора. Причём если к уходу Ингза ещё можно было быть готовым, когда игрок отказался продлевать контракт, то Вестергора выдернули практически по щелчку: у «Лестера» надолго травмировался Фофана, и через считанные дни Брендан Роджерс с удовольствием сообщил о подписании нового защитника. Во времена, когда даже середняки АПЛ всё чаще и чаще отказываются продавать игроков в топ-клубы, такой супермаркет для «Лестера» и «Астон Виллы» выглядит очень странно.

При этом усиливается «Саутгемптон» без особых амбиций: Ингза, например, заменил Адам Армстронг, который к 26 годам ни разу не забил на уровне выше Чемпионшипа. Команда и так терпела крупнейшие поражения в истории АПЛ (0:9 от «Лестера» в позапрошлом и от «МЮ» в прошлом сезоне), а без лидеров рискует превратиться в рядового аутсайдера.

«Арсенал» провалит старт сезона

В самом популярном клубе Лондона, кажется, встретились люди, которые стоят друг друга. Микель Артета лоялен к руководству «Арсенала», а руководство не требует с него слишком многого – например, не уволило за непопадание в еврокубки, которое стало для команды первым за четверть века. Страдать, как обычно, приходится болельщикам, так как великий клуб явно идёт по наклонной.

Межсезонье не даёт ни малейшего повода надеяться на ренессанс «Арсенала». Команда не выиграла ни одного матча за предсезонку, проиграв даже шотландскому «Хиберниану», а клуб выкинул £ 50 миллионов на Бена Уайта. Защитник с одним сезоном в АПЛ просто не в состоянии сделать «Арсенал» принципиально сильнее, а Виллиан, Обамеянг и Ляказетт стали ещё старше.

Можно было бы прогнозировать скорую отставку Артеты, если бы не полное доверие руководства «Арсенала». Другой тренер получил бы трудовую на руки ещё в декабре прошлого года, когда выдал серию с двумя набранными очками в семи матчах и опустился почти в зону вылета. Артета же устраивает именно готовностью мириться с буднями клубами, в частности, с ужасной трансферной политикой. Поэтому можно ожидать «просто» провал в очередном сезоне, без оргвыводов.

«Уотфорд» поменяет тренера

Этот клуб вылетал бы из Премьер-лиги реже, будь у него менее сумасбродное руководство. В последний раз «Уотфорд» понизился в Чемпионшип на фоне отставки за два (!) тура до конца – причём в этот момент он даже не был в зоне вылета. Собственно, после расставания с Найджелом Пирсоном «Уотфорд» дважды проиграл и вылетел.

Даже повышение в классе не обошлось без смены тренера. При заменившем Пирсона Владимире Ивиче «Уотфорд» добивался очень неплохого результата, но руководству не понравились скучная игра команды и недоверие некоторым игрокам. Вышел в АПЛ клуб при Хиско Муньосе – человеке, единственным местом работы в качестве главного тренера было тбилисское «Динамо».

Главная и практически единственная причина нахождения Муньоса на посту тренера клуба АПЛ – его полная лояльность к руководству. Нет, он, конечно, неплохо распорядился ресурсами, да и в Грузии выигрывал чемпионства – но он же вылетал с «Динамо» от команды с Фарерских островов. Да и вообще: всерьёз анализировать достижения в чемпионате Грузии бессмысленно – лиги такого уровня никого не волнуют даже в Чемпионшипе.

Сейчас Хиско всех в «Уотфорде» устраивает, но как только начнутся первые проблемы, он окажется крайним. Окажется, как до этого оказывались все предыдущие тренеры: за последние восемь лет команду тренировали 12 разных человек, не считая исполняющих обязанности. У команды откровенно слабый состав, она сомнительно усилилась под Премьер-лигу (34-летний Юрай Куцка из вылетевшей «Пармы», видимо, будет у них звездой) – нет сомнений, что вопросы к Муньосу скоро появятся. Его не очень и жаль – он знал, на что идёт.

Рой Ходжсон вернётся в игру

Тот же Хиско Муньос ещё даже не родился, когда главный патриарх английского футбола уже тренировал. Рою Ходжсону 74 года, но он по-прежнему актуален и успешен: «Кристал Пэлас» четыре года удерживал в элите очень достойно.

Рой и без работы остался только потому, что решил не продлевать контракт с командой, которая, в свою очередь, решила не продлевать соглашения с половиной игроков. «Пэлас» ждёт очень тяжёлый сезон под руководством Патрика Виейра, а тень Ходжсона будет нависать над всеми кризисными клубами не из топа. Прощаясь с «Пэлас», Ходжсон сказал: «Я действительно на какое-то время ухожу из футбола, но кто знает, каким будет будущее? Это ситуация, о которой нельзя говорить «никогда». Я видел, как много людей уходили на пенсию со всей помпой, только чтобы снова всплыть где-нибудь через довольно короткий промежуток времени. Я бы предпочел не делать этого».