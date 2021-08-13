Стыдных поражений всё больше и больше. А когда нас порадуют яркими победами?

Кому российские клубы проигрывали в Европе за год. От списка соперников становится грустно

Наши клубы продолжают неудачное выступление в Европе. «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов, «Рубин» со стыдом покинул Лигу конференций, а «Сочи» обидным образом проиграл «Партизану». Вспоминаем, как выступали остальные российские клубы в еврокубках за последний год.

«Динамо»

Столичный клуб начал еврокубковый путь со 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. В сентябре 2020 года победителя определяли по итогам одного матча. «Динамо» неожиданно проиграло на выезде скромному «Локомотиву» из Тбилиси, пропустив два мяча после перерыва. Москвичи ответили голом с пенальти в исполнении Комличенко, но этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

«Динамо» с позором вылетело из квалификации Лиги Европы, а капитан Антон Шунин назвал выступление в еврокубках провалом.

«Это был провал, что тут ещё скажешь. Унылая игра и отвратительный результат — не такими мы себе представляли эти еврокубки. Наши болельщики тоже. Хочу извиниться за это. Не буду искать оправданий, их нет. Мы все дико расстроены, но футбол — такое дело, что через день ты обязан собраться и думать о следующей игре. Надо пахать в чемпионате и делать всё, чтобы быть в следующем евросезоне — тут без вариантов», – написал Шунин в своём «инстаграме».

Сразу же после поражения в Тбилиси в прессе появились слухи об уходе Кирилла Новикова с поста главного тренера «Динамо». Но 39-летний специалист подал в отставку спустя две недели после поражения от «Химок» в 9-м туре РПЛ. А нынешний главный тренер москвичей Сандро Шварц пока так и не сумел вывести команду в еврокубки.

«Ростов»

Через неделю после вылета «Динамо» Россия потеряла ещё один клуб в еврокубках. «Ростов» стартовал с 3-го отборочного раунда, где ему противостоял «Маккаби» из Хайфы. Команда Валерия Карпина играла на своём поле, но это не спасло её от итогового поражения. Счёт открыл Шомуродов, но «Маккаби» быстро отыгрался, а во втором тайме забил победный гол. После игры Карпин был спокоен и стал сетовать на уровень РПЛ.

«Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля — да. Еврокубки это показывают не первый год», — сказал Карпин.

ЦСКА

Армейцы в сезоне-2020/2021 выступали в групповом раунде Лиги Европы. На бумаге московскому клубу досталась не самая сильная группа: «Динамо» (Загреб), «Вольфсберг» и «Фейеноорд». На деле всё вышло иначе — ЦСКА не одержал ни одной победы, набрал всего три очка и завершил выступление в группе на последнем месте. При этом команда Гончаренко так и не забила ни одного мяча в домашних матчах.

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы после домашнего поражения от «Вольфсберга» в 5-м туре. Уже на следующий день армейцы опубликовали короткое обращение, адресованное болельщикам команды.

«Всё ещё будет. Южный ветер ещё подует. Спасибо за поддержку», — написала пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».

Но прошлый сезон в РПЛ армейцы провалили, заняв только шестое место в РПЛ, и впервые за долгое время не попали в еврокубки. Теперь ЦСКА с новым главным тренером Алексеем Березуцким неудачно стартовал в нынешнем сезоне.

«Краснодар»

По итогам сезона-2019/2020 «быки» заняли третье место в РПЛ и получили путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. «Краснодар» дважды обыграл ПАОК с одинаковым счётом 2:1 и впервые в истории оказался в основной сетке главного еврокубкового турнира. Сразу три российских клуба попали в групповой раунд Лиги чемпионов (сейчас о таком остаётся только мечтать).

«Краснодару» досталась весьма сильная группа с «Челси», «Севильей» и «Ренном». Уже после четырёх туров российская команда потеряла все шансы на выход в 1/8 финала (два поражения от «Севильи», одно — от «Челси»). Впрочем, концовку турнира подопечные Мурада Мусаева провели весьма неплохо, обыграв «Ренн» и сыграв вничью на «Стэмфорд Бридж».

«Краснодар» завершил групповой этап на третьем месте и попал в плей-офф Лиги Европы. Но евровесна у «быков» не задалась. Загребское «Динамо» (то самое, что обыгрывало ЦСКА в группе) одержало две победы и выбило наш клуб из турнира. Впрочем, на фоне остальных российских команд «Краснодар» достойно выступил в Европе.

«Зенит»

В прошлом сезоне чемпион России оказался в Лиге чемпионов в статусе команды из первой корзины. Его соперниками по группе стали дортмундская «Боруссия», «Лацио» и «Брюгге». Забегая вперёд, скажем, что команда Сергея Семака так и не одержала ни одной победы. Два поражения от «Боруссии», два — от «Брюгге», одно — от «Лацио». И только в домашнем матче с римлянами сине-бело-голубым удалось не проиграть.

На «Зенит» вылилось много критики, но генеральный директор клуба Александр Медведев связал причину вылета с отсутствием конкуренции в РПЛ.

«Связан ли вылет из еврокубков «Зенита» с тем, что в РПЛ у команды в нынешнем сезоне мало конкуренции и большой отрыв от соперников? Скажу банальность, но конкуренция — главный фактор роста и командного, и индивидуального мастерства.

Если нет конкуренции во внутреннем чемпионате, то в турнире более высокого уровня заиграть на уровне европейских команд трудно. Надо к этому готовиться. Но наш чемпионат, несмотря на отрыв «Зенита», стал более интересным по игре», — отметил Медведев.

В нынешнем сезоне «Зенит» снова сыграет в основной сетке Лиги чемпионов.

«Локомотив»

«Локомотив», как и «Зенит», занял последнее место в лигочемпионской группе, хотя она получилась очень сложной. Железнодорожники ни разу не проиграли «Атлетико» (две ничьи), но всё равно не попали в еврокубковую весну. Два поражения от «Баварии», одно — от «Зальцбурга», три очка.

После вылета из турнира главный тренер «Локо» Марко Николич отметил характер своих подопечных.

«Какие мысли после завершения Лиги чемпионов? Во-первых, всё было в порядке по составу в первые четыре тура, а последние две игры прошли в ненормальном режиме, менялась ситуация ежеминутно, надо было менять схему, выбыли игроки, просто неудачные 10 дней для нас. Ещё раз скажу, что результат неудачный, но для меня команда показала характер. Игроки на поле были готовы биться, несмотря на их позиции», — сказал Николич.

В этом сезоне «Локомотив» оказался в турнире рангом ниже и скоро узнает соперников по группе в Лиге Европы.

Подведём итог. За последний год российские клубы потерпели поражения от таких клубов, как «Локомотив» (Тбилиси), «Маккаби» (Хайфа), «Вольфсберг», «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд», «Брюгге», «Лацио», «Боруссия» (Дортмунд), «Бавария», «Зальцбург», «Челси», «Севилья», «Бенфика», «Ракув», «Партизан». От этого списка становится грустно.