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Трансферы РПЛ: Никола Влашич близок к уходу из ЦСКА, заявление отца футболиста

«Он хочет уйти из ЦСКА». Карьера Влашича в московском клубе завершена?
Анатолий Романов
Карьера Влашича в московском клубе завершена?
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Вариант с трансфером в «Зенит», кажется, отпал. Николу всё ещё пытается выкупить «Милан».

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, произнёс слова, после которых непросто представить, что его сын доиграет сезон в составе армейцев. Влашич-старший заявил в интервью для Net.hr, что сейчас главная задача для Николы – уйти из московского клуба.

«Трудно об этом говорить. Есть разные варианты развития событий. У каждого клуба несколько кандидатов для подписания, они не будут зацикливаться на одном игроке. 31 августа закрывается трансферное окно, и всё может произойти. На самом деле, коронавирус внёс новые правила. Скажем, в среднем всё упало в цене на 10-15 млн, это я говорю о стоимости трансферов. Снизилось и общее количество переходов. Переговоры не затормозились, просто таков сам процесс. Существуют спрос и предложения из разных клубов – это классическая торговля, здесь не так много философии. Затем согласовываются нюансы.

Что касается Николы, то первое и главное – уйти из ЦСКА. Однозначно, он хочет уйти из ЦСКА и ему пора уходить. Клуб об этом тоже знает. Для Николы всё ясно, он это чувствует, и это главное. Посмотрим, что случится», – сказал Йошко.

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Это высказывание Влашича-старшего появилось на фоне новости о том, что «Милан» возобновил переговоры с ЦСКА и вновь пытается купить хорвата. По данным журналиста Даниэле Лонго, итальянский клуб связался с агентами полузащитника и надеется, что на этот раз москвичи будут открыты к продаже 23-летнего игрока. Интервью отца Влашича похоже на попытку спровоцировать руководство красно-синих на определённое решение. «Милан» с ЦСКА обсуждают трансфер Николы всё лето. История остановилась на том, что россонери предлагали 25 млн евро, причём не сразу (аренда за 5 млн евро с опцией выкупа в размере 20 млн), тогда как армейцы требуют 30 млн. Сам Влашич, насколько известно, принял от итальянцев предложение о зарплате в 2,5 млн в год и просил отпустить его по разумной цене.

По интересному совпадению, «Милан» активизировал переговоры по Влашичу после того, как «Зенит» оформил трансфер Клаудиньо и закрыл последнюю свободную легионерскую позицию. Не секрет, что клуб из Санкт-Петербурга в это летнее окно, как и в предыдущее, пытался выкупить хорвата. По информации, имеющейся у «Чемпионата», чемпионы России быстро договорились с Николой о контракте с зарплатой в 4 млн евро в год. Вот только для самого полузащитника приоритетом был «Милан», поэтому ситуацию с «Зенитом» он держал на паузе. Руководство ЦСКА, по слухам, готово было быть более сговорчивым, чем прежде, обсуждая с санкт-петербуржцами трансфер Влашича, а речь шла о сумме около 30 млн евро.

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Кстати, комментарий Сергея Семака наводит на мысль, что для него под первым номером в списке потенциальных новичков «Зенита» шёл именно Влашич, а не Клаудиньо.

«Нам нужны качественные игроки. Естественно, у нас есть видение, есть желание, но это одно, а возможности клуба – другое. Мы рады любому игроку, который может усилить команду, заменить ушедших», – сказал Семак.

Понять в этой ситуации можно и тренера, и клуб. С одной стороны, Влашич адаптирован к российскому и европейскому футболу, имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и неплохо сыграл на Евро-2020. С другой, вряд ли настолько превосходит в классе лучшего бомбардира последнего чемпионата Бразилии и основного игрока олимпийской сборной, завоевавшей только что золото в Японии, чтобы стоить в два раза дороже. Согласно Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Ред Булл Брагантино» за Клаудиньо 15 млн евро. Возраста они примерно одинакового (бразилец старше хорвата всего на девять месяцев), а статистика Влашича с ноября 2020-го не потрясает. За этот период лидер ЦСКА забил пять голов и сделал лишь одну голевую передачу в 18 матчах в РПЛ.

Возможно, в случае продажи Сердара Азмуна чемпионы России вернутся к кандидатуре Влашича, хотя кажется, что команде из Санкт-Петербурга будет нужнее чистый форвард. Например, ещё один победитель Олимпиады Матеус Кунья, за которого «Герта» требует у «Зенита» и остальных претендентов на бразильца те же 30 млн. Да и потенциал у 22-летнего Куньи, пожалуй, повыше, чем у Влашича с Клаудиньо.

Так что более вероятным выглядит сценарий, при котором Никола всё-таки уедет в Европу. Правда, инсайды об интересе к нему со стороны «Монако» и других зарубежных клубов пока так и не нашли подтверждения. Всё крутится вокруг «Милана».

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Вот ещё одна интересная деталь, касающаяся темы хорвата. Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий признал перед дерби с «Динамо», что Влашич не играл в первых турах из-за проблем с клубом.

«Влашич не появлялся в составе, поскольку решал проблемы с клубом. Сейчас эти проблемы решены. Соответственно, он в составе», – сказал Березуцкий.

Но помощник главного тренера Григорий Бабаян по-другому объяснил отсутствие хорвата в основе:

«Что касается слов Березуцкого о Влашиче, не знаю, какие у него есть проблемы. Никола тренируется… Почему он начинал в запасе в двух стартовых матчах? Перед игрой с «Уфой» получил повреждение. Мы подводили постепенно: не форсировали подготовку».

Прозвучала ещё и такая фраза от Бабаяна: «Сегодня у Влашича было желание, но где-то не получалось… Но ведь не получалось не только у него, но и у всей команды». Вообще послематчевый комментарий нового ассистента Березуцкого заставил вспомнить комментарии Сергея Овчинникова перед тем, как он разошёлся с Виктором Гончаренко. Есть ли взаимопонимание у двух тренеров? Впрочем, это уже совсем иная история, не имеющая никакого отношения к трансферу хорвата.

Допустим, Влашич никуда не уйдёт летом. Что тогда? Контракт полузащитника с ЦСКА действует ещё почти три года. Наверное, ЧМ-2022 будет последним шансом для московского клуба продать свою звезду за большие деньги. Но Хорватии ещё нужно опередить сборную России и остальных в отборочном цикле, чтобы попасть на турнир, где Никола сможет показать себя всему миру.

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