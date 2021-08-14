У «Зенита» очень короткая скамейка. Как так получилось?

В первых турах РПЛ на скамейку «Зенита» невозможно было смотреть без удивления. Во встречах с «Ростовом» и «Краснодаром» в запасе у чемпионов России оказалось всего четыре опытных футболиста: Чистяков, Круговой, Сутормин и Мостовой. А в остальном – молодёжь, собственные воспитанники. Широкому кругу болельщиков ничего не скажут фамилии Бязров, Королёв, Одоевский, Хотулёв, Кравцов, Кузнецов. Как до этого дошло и как с таким резервом выступать осенью-весной на три фронта – в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке России?

По стечению обстоятельств на конец июля и начало августа «Зенит» остался без целой группы игроков. У Жиркова закончился договор с санкт-петербургским клубом, Лунёв ушёл свободным агентом в «Байер», Дриусси выкупил свой контракт, чтобы продолжить карьеру в МЛС, а Шамкин перешёл на правах аренды в «Балтику». Помимо того, Малком уехал на Олимпиаду после матча за Суперкубок России. Вдобавок, уже на 9-й минуте игры первого тура с «Химками» получил травму и надолго выбыл Оздоев.

До этого «Зенит», с момента назначения на пост главного тренера Сергея Семака, чистил состав. Когда он только возглавил команду, в заявке сине-бело-голубых хватало игроков не то что на два состава, а почти на три. Один за другим уходили футболисты, чьи трансферы по разным причинам были выгодны санкт-петербургскому клубу. В первую группу попали Паредес (его, напомним, продали в «ПСЖ» за 40 млн евро плюс бонусы), Лодыгин, Мевля, Чернов, Ригони. Во вторую – Нету, Анюков, Терентьев, Набиуллин, Нобоа, Эрнани, Джорджевич и Заболотный. Потом на выход отправились Краневиттер, Мак и Кокорин. За ними ушли Иванович, Смольников, Шатов и Маммана. Разумеется, кого-то из них «Зенит» заменял новичками, но клуб терял больше людей, чем приобретал.

Избыточная конкуренция – это плохо. Но её недостаток – ещё хуже. История про два состава у сине-бело-голубых давно превратилась в миф, поэтому и в прошлой Лиге чемпионов Семак вынужден был бросать в бой необстрелянную молодёжь. Ценный опыт получили Прохин, Мусаев, Шамкин. Первый из них вообще выходил в основе против «Брюгге» в гостях и дортмундской «Боруссии» дома.

В новом сезоне Лиги чемпионов таких экспериментов лучше бы избежать. Для участия в самом престижном еврокубке действительно нужны два более-менее равных состава, если в планах «Зенита» набрать больше одного очка на групповом этапе. Ставка на молодёжь, которая объективно не готова играть на равных с теми, кто зарабатывает место на поле не паспортом, а мастерством, как ни крути, отражается на результатах.

К ближайшему матчу с «Локомотивом» в четвёртом туре РПЛ кадровая ситуация в «Зените» должна улучшиться. Малком вернулся с Олимпиады, а, кроме того, санкт-петербургский клуб подписал на замену Дриусси ещё одного олимпийского чемпиона – Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». Теперь под все пять возможных замен по ходу игры есть достаточно опытные футболисты.

Тем не менее обоймы из 17-18 игроков (точное количество зависит от сроков восстановления Оздоева при условии, что не будет других травм) под Лигу чемпионов мало. Команде нужен конкурент для основного голкипера Кержакова. Требуются новички и в остальные линии.

Фланговых защитников у «Зенита» хватает – Дуглас Сантос, Караваев, Круговой и универсал Сутормин, прекрасно раскрывшийся в этой роли по ходу прошлого сезона. Центр обороны закрывают Ловрен, Ракицкий и Чистяков. Для возможности игры с тремя центрбеками в ЛЧ не помешал бы ещё один футболист этого амплуа на подстраховку.

В средней линии есть Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Ерохин, Мостовой плюс Оздоев. Все позиции вроде бы заполнены. А вот впереди нет альтернативы Дзюбе и Азмуну. Даже если иранец останется в «Зените», необходимо брать двух игроков атаки. Либо одного нападающего и одного полузащитника, если Ерохина использовать, как второго форварда, учитывая, насколько он полезен именно в штрафной соперника.

Очевидно, стоит ждать в Санкт-Петербурге ещё как минимум трёх новичков до закрытия летнего трансферного окна. Тогда болельщики, глядя на скамейку запасных «Зенита», будут чаще встречать знакомые лица.