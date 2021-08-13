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Лимит на легионеров в России, РФС готов отменить правило, в чём проблема — мнение

В России отменяют лимит на легионеров? Не спешите радоваться!
Максим Пахомов
В России отменяют лимит на легионеров?
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С нашей бюрократией реформы могут затянуться. Объясняем, что происходит.

«Разбудите меня через 100 лет и спросите, что происходит в России: пьют и воруют». Эту вариацию крылатого выражения русского языка (авторство которого иногда приписывают историку Карамзину, а иногда писателю Салтыкову-Щедрину) нередко переделывают в соцсетях. Если чуть изменить фразу и добавить в неё футбола, то можно сказать так: «Разбудите меня через 100 лет и спросите, что обсуждают в российском футболе: отмену лимита на легионеров».

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В пятницу вечером журналист «Daily Storm» Даниил Беловодьев сообщил о том, что РФС разослал клубам проект реформ нашего футбола. Главное из этого «слива» – предлагается отмена лимита на легионеров и новые требования для иностранных футболистов, а зарплаты должны составлять не больше 85% бюджета клубов. Но скрины презентации, опубликованные Беловедьевым – только верхушка предполагаемых реформ. По нашей информации, изменения планируются и в детско-юношеском, и в массовом футболе. Просто до общественности эта конкретика ещё не дошла.

Теперь разберёмся: неужели после предложения РФС наш футбол наконец-то ждут реформы, мы встанем с колен, и жизнь наладится? Конечно, нет. До этого ещё далеко. После провала на Евро наши власти наконец поняли, что с футболом в России что-то не так. С вопросом «Почему же не так?» из Минспорта РФ пришли в РФС, где в ответ услышали о необходимости глобальных реформ. В Минспорте эти реформы готовы выслушать, но сначала РФС хочет послушать клубы – отсюда и информация об отмене лимита. Но после разговоров с клубами нашим футбольным чиновникам предстоит отстаивать позиции в Министерстве спорта, а им, в свою очередь, ещё выше. Так что радоваться рановато.

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Главное в этой истории – понимание устройства нашей бюрократической системы. Здесь недостаточно захотеть сделать всё по уму, проголосовать и начать реализовывать реформы. Сначала всё необходимо согласовать в одном кабинетике, потом в следующем, потом ещё в одном… Остаётся ждать и надеяться, что все согласования пройдут быстро. Так ведь бывает, например, когда в Госдуме принимают нужные там законы. Реформа футбола тоже нужна.

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