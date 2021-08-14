Грустная новость для сборной России: Мухин стремительно регрессирует в ЦСКА

ЦСКА не в порядке. Это прослеживается в каждом матче: как в общей организации, так и в действиях отдельных футболистов. Сложно найти хотя бы одного игрока, который на старте сезона выглядел бы в команде Алексея Березуцкого действительно солидно. По разным причинам ниже своего уровня играют все без исключения. В том числе – к большому сожалению – представители сборной.

Одним из регрессировавших футболистов стал Максим Мухин. Молодой опорный полузащитник стремительно ворвался в РПЛ весной, произвёл фурор качеством и количеством оборонительных действий, интенсивностью и темпом – и его вызов в главную сборную России накануне чемпионата Европы выглядел не авансом, а закономерным событием.

ЦСКА, приобретая Мухина, надеялся закрыть извечную проблему в опорной зоне. Типаж новичка казался едва ли не уникальным для России, крайне сложно отыскать опорников, которые могли бы так здорово уметь находить борьбу и так быстро поглощать расстояние. Но на старте сезона Максим играет совсем слабо – и сложности ЦСКА с защитой пространства над центральными защитниками не то что не решились, а скорее приумножились. Грустная новость для сборной России.

В ЦСКА Мухин даёт гораздо меньше борьбы и хуже ведёт оборонительные действия

Сегодняшний ЦСКА проводит в обороне явно не меньше времени, чем весенний «Локомотив». В двух стартовых матчах нового чемпионата против «Уфы» и «Локомотива» команда Березуцкого сидела в защите в первых таймах и начальных отрезках вторых, в третьей игре с «Динамо» сугубо оборонительной стала вторая половина. Поразительно, но даже при таком раскладе Мухин резко сдал в количестве борьбы. Если в конце прошлого сезона нормой для Максима была отметка в 25-30 единоборств за 90 минут, то сейчас он ни разу за три тура не приблизился к этой отметке, а средний показатель упал на 60%.

Качество оборонительной работы тоже проседает: меньше перехватов, отборов, хуже ведутся единоборства в защите. Цифры полностью совпадают с визуальной оценкой. Если в прошлом сезоне Мухина было очень много в каждом матче, мимо него вообще не проходили эпизоды, то сейчас он то и дело оказывается вне зоны активной игры. Или прибегает туда, но слишком поздно. Опорная зона ЦСКА защищается плохо, оттуда наносится много ударов. Матч с «Динамо» стал продолжением тенденции старта сезона.

Трудности Мухина – следствие как плохой общей структуры, так и индивидуальных особенностей

Про плохую оборону буферного пространства ЦСКА при схеме 4-1-4-1 в двух стартовых турах мы подробно писали в отдельном разборе по ссылке ниже. Если вкратце: когда Мухин выдёргивался за игроком и поднимался из опорной зоны, не происходило задвижения в его позицию со стороны ближней «восьмёрки». И если соперник обстукивал Мухина (а это происходило часто, поскольку Максим выбегал с опозданием и не успевал), в его зоне образовывалась дыра, которую никто не заполнял.

Примерно то же самое происходило и в последнем матче с «Динамо» при схеме 4-2-3-1 (4-4-1-1 при обороне). В ЦСКА сейчас в принципе нет взаимодействия между центральными полузащитниками. Они не страхуют друг друга при атаке, плохо корректируют позицию относительно партнёра или мяча. Например, Мухин может развить атаку в ширину и побежать открываться в полуфланг, а Ахметов в это время застревает в противоположной стороне поля. Центральные защитники не выжимают – и между линиями в случае потери возникнет катастрофа.

При обороне частая проблема – отсутствие нормальной коммуникации между опорниками и центральными защитниками. Футболисты соперников, отскакивающие для приёма мячей между линиями, не передаются друг другу своевременно. Из-за этого в прошлом туре многовато свободы получал Шиманьски. На картинке снизу поляк успел принять передачу и развернуться – Мухин вступал в отбор с опозданием, поэтому его легко обыграли.

Сложности структуры усугубляются проактивной манерой игры Мухина. Он нацелен на движение, на поиск борьбы – и часто перестаёт оценивать происходящее за спиной и по сторонам. Например, здесь среагировал на Фомина и совсем не учёл, что в буферной зоне опять гуляет Шиманьски. Когда прошла передача между линиями, Максиму пришлось разворачиваться и пытаться догонять. И опять он находился в проигрышном положении.

Схожий стиль игры был у Мухина и в «Локомотиве», но более цельная структура, лучшая компактность и чётко определённые функции маскировали все пробросы опорника.

Резюме

Мухин изначально не был готовым зрелым опорником, который в одиночку решил бы сложности ЦСКА. Он нуждался в бережной огранке, в работе над принятием решений в позиционной обороне, в действиях с мячом (кстати, это тоже проблема – Мухин плохо двигает мяч).



Но в ЦСКА, похоже, этой работы нет. Или она выполняется в недостаточном объёме. Мухин портится: распыляется, реже успевает в борьбу, позволяет обыгрывать себя один в один из-за изначально плохой позиции, оголяет опорную зону и не получает страховку от партнёров.



И на сегодня, в отличие от весны, он уже и близко не выглядит игроком уровня сборной России. Очень жаль.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.