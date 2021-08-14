«Головин доиграл на одной ноге». Россиянин пропустит матч с вице-чемпионами Украины?

У «Монако» проблемы на старте сезона. Если в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов монегаски без особого труда расправились с очевидно более слабой пражской «Спартой», то в Лиге 1 набрали всего одно очко в домашнем матче с середняком «Нантом», а теперь и вовсе проиграли «Лорьяну», который в прошлом сезоне чуть не вылетел в Лигу 2.

Но проблемы у «Монако» не только с результатами. Теперь у тренера Нико Ковача новая головная боль — возможная травма Александра Головина.

У Головина начались неприятности ещё в ответном матче со «Спартой». Тогда россиянин забил гол, но в момент удара столкнулся с защитником и почувствовал боль. У «Монако» было полно неиспользованных замен, и Александр покинул поле. На скамейке полузащитник сидел со льдом на повреждённой ноге.



После матча Ковач всех успокоил: «Головин в хорошей форме и будет доступен в матче с «Лорьяном». Важно проводить замены во время встречи. Есть большая разница между тем, чтобы провести на поле 90 минут или 60. Я должен давать всем футболистам игровое время и при этом позволять им хорошо восстанавливаться».

Но в матче с «Лорьяном» история повторилась. Головин получил сильный удар в бедро. В отличие от предыдущей игры, Ковач сделал все пять замен рано, и убрать с поля Александра уже не было возможности. Учитывая счёт 0:1, горевший на табло с середины первого тайма, российский хавбек не мог подвести свою команду и остался в игре до финального свистка. «Монако» это не помогло.

В этот раз Ковач был уже не так оптимистичен: «Повреждение Головина выглядит не очень хорошо. Он получил удар по верхней части бедра. Посмотрим, ушиб это или что-то ещё. Рисковать мы точно не будем».

Фразу главного тренера «Монако» про риск легко расшифровать: если Головин не избежит травмы, как несколько дней назад, то угодит в лазарет и пропустит ближайшие матчи. Проблема в том, что следующая игра у монегасков — важнейшая. Уже во вторник, 17 августа, «Монако» должен сделать предпоследний шаг на пути к групповому этапу Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации команде достался один из самых серьёзных соперников — донецкий «Шахтёр». Одолеть вице-чемпионов Украины без Головина будет непросто.

У болельщиков «Монако» в «Твиттере» преобладают тревожные настроения:



«Головин. Проклятое бедро».

«Головин доиграл матч на одной ноге».

«Неудачный момент для Головина! Похоже, он не сыграет с «Шахтёром».

«Фолланд не может забить, Головин травмирован, одно очко из шести в матчах с «Нантом» и «Лорьяном». Катастрофическое начало сезона для нас».