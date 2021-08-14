Дебют Месси в «ПСЖ» откладывается. В чём проблема?

Лионель Месси уже несколько дней в «ПСЖ». Аргентинец успел сделать практически всё: нараздавать интервью, поприветствовать болельщиков и так далее. Осталось главное — выйти на поле. Но с этим пока есть трудности. В чём проблема?

На следующий день после подписания самого громкого контракта лета-2021 стало известно, что Месси попросил включить его в состав «ПСЖ» на ближайший матч — со «Страсбургом» во 2-м туре французской Лиги 1. Тренерский штаб команды отнёсся к этой идее со скепсисом. Дело в том, что Лео сейчас не в форме. Даже с гениальным футболистом такое бывает. Как же так вышло? Сейчас разберёмся.

Почему Месси не в форме?

У плохой формы Месси глобально есть две причины. Первая — затянувшаяся неразбериха с «Барселоной». В конце июня у Лео истёк контракт с сине-гранатовыми, после чего началась долгая мыльная опера. Клуб и аргентинец договаривались об условиях – и никак не могли достичь консенсуса. Ближе к концу саги даже назывались даты, когда Месси должен поставить подпись в новом соглашении. Чем закончилась эта история, вы знаете.



Всё это время Месси не мог тренироваться с «Барселоной», поскольку формально не был игроком команды. Даже вернувшись из отпуска, форвард не приступил к занятиям в практически родной «Барселоне».

Вторая причина — Кубок Америки. Месси улетел туда со сборной Аргентины ещё в июне, до истечения контракта с «Барселоной». Свободным агентом он стал именно во время соревнований. Там аргентинцы вместе со своим звёздным капитаном прошли весь путь по турнирной сетке, победив в финале Бразилию. Из-за этого радостный Месси, для которого Кубок Америки стал первым трофеем с национальной сборной, ушёл в отпуск значительно позже, чем обычно.

Что говорят Месси и Почеттино

О предстоящем дебюте за «ПСЖ» Месси спросили первым делом на пресс-конференции по случаю перехода. Лео ответил так: «Когда я дебютирую? Не знаю. Я только вернулся из отпуска, меня не было больше месяца. Мне, наверное, нужно будет подготовиться, прежде чем начать играть. Надеюсь, возвращение на поле состоится как можно раньше».



Спустя два дня, 13 августа, аналогичный вопрос задали уже главному тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Специалист сообщил следующее: «Сегодня Месси провёл лишь вторую тренировку после финала Кубка Америки. Приоритет в том, чтобы он чувствовал себя лучше и лучше. Только тогда мы посмотрим, готов ли он выходить на поле. Мы испытываем такие же чувства, как и болельщики. Переход Месси даёт нам позитивную энергию. Любой тренер хочет, чтобы у него в команде были лучшие футболисты».

Когда Месси дебютирует за «ПСЖ»?

Просьба Месси, о которой сообщали СМИ, выполнена не была. Лео не включили в заявку на матч со «Страсбургом». Кстати, не только его. Ещё в этой встрече не сыграют Неймар, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма. Похоже, собрать обновлённый звёздный состав парижан воедино — та ещё задача.

Точная дата дебюта Месси, разумеется, неизвестна. Но, если верить французской прессе, он состоится не раньше 29 августа. Видимо, столько времени отвели аргентинцу на восстановление лучших кондиций. В этот день «ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом» в 4-м туре Лиги 1.