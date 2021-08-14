«Спартак» с трудом обыграл аутсайдера. Но болельщиков это должно успокоить

А ведь у «Спартака» действительно получилось забыть португальский кошмар. Видимо, Витории удалось донести до команды, что нет смысла переживать из-за вылета из Лиги чемпионов. Ведь нынешняя «Бенфика» действительно на другом игровом и ментальном уровне. Так что самое время сосредоточиться на РПЛ, где впереди весь сезон и нельзя выступить плохо в год столетия. Игроки «Спартака», видимо, услышали тренера. С «Уралом» получилась плюс-минус понятная игра с настроем на результат.

Конечно, этому поспособствовал и соперник. Ведь матч со «Спартаком» — дебют для Игоря Шалимова. И он должен был продемонстрировать не только умение говорить перлами, хотя перед матчем выдал очередную легендарную цитату: «Не значит, что у меня будет всё хорошо, потому что вчера было всё хорошо», но и относительно понятную игру. На результат мало кто надеялся — последний раз «Урал» побеждал в гостях в ноябре «Уфу» и не забивал на чужом поле уже три матча подряд.



Витория ещё до игры нашёл слабое место «Урала» — это центр обороны, где действуют неповоротливые Рыков и Герасимов. Именно первого нападающие «Спартака» Ларссон и Понсе замучили прессингом с первых минут. Сначала Рыков казался невозмутимым, потом занервничал и периодически ошибался. Уже на пятой минуте аргентинский нападающий «Спартака» едва не открыл счёт, а на 11-й — ассистировал на Ларссона, но швед не забил. Гол спартаковцев напрашивался, слишком уж они агрессивно начали игру, и в середине первого тайма у них получилось открыть счёт. Правда, для этого потребовалось немало усилий: после первого углового Годзюр потащил удар Джикии, однако следующий похожий розыгрыш завершился голом Зобнина.

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Но уже в следующей атаке «Урал» едва не забил. Несмотря на игровое преимущество «Спартака» в первом тайме, соперник чувствовал себя достаточно уверенно и без всякой боязни убегал в контратаки. Тем более у бровки их мотивировал Игорь Шалимов, превратившийся в безумца. Ему не нравилось каждое решение судьи, каждая ошибка своего игрока. Мужчина явно соскучился по футбольным эмоциям.

Во втором тайме команды стали играть медленнее и скучнее. «Спартак» точно устраивал этот результат, а «Урал» слабо представлял, как отыграться. Правда, некоторые контратаки всё равно проходили. Максименко точно запомнит удар Мишкича в перекладину и последнюю атаку «Урала», когда едва не забил Железнов. Конечно, «Спартак» тоже имел моменты, но уже скорее случайные, которые не особо вытекали из логики игры. Вообще после бодрых 30 минут в начале матча мы получили типичное бестолковое катание мяча, от которого хочется поскорее отключить телевизор.



Но главное уже случилось после матча: «Спартак» в полном составе подошёл к болельщикам и поблагодарил их за поддержку. Возможно, хотя бы на неделю обстановка внутри клуба успокоится.