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Почему «Спартак» ещё не продлил контракт с Самуэлем Жиго, в чём причина, подробности

«Спартак» сильно затянул с новым контрактом для Жиго. Теперь клуб в тяжёлом положении
Дмитрий Зимин
Почему «Спартак» ещё не продлил контракт с Жиго
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Жена футболиста не хочет переезжать в Россию.

Кажется, в этом мире уже никто не осознаёт логику руководства «Спартака». Ещё пару недель назад два основных центральных защитника команды — Самуэль Жиго и Георгий Джикия — не понимали, что их ждёт в будущем. Контракты игроков действуют до конца сезона-2021/2022, но если с россиянином уже обо всём договорились, то француз по-прежнему в неведении. Гендиректор клуба Евгений Мележиков сообщил, что ключевая проблема в желании игрока переехать в Европу из-за семейных сложностей. Хотя ещё совсем недавно все говорили про деньги.

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Я помню много футболистов, которые приплетали семью в качестве рычага давления на руководство. Из свежих примеров — нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси. Когда полтора года назад его зазывали в США, он убеждал «Зенит» в том, что ему надо уехать из-за проблем с отцом. В Питере, естественно, отнеслись к этому с недоверием. И в итоге ничего страшного не случилось — парень отыграл ещё полтора сезона и только потом уехал в любимую страну.

Ощущение, что у Жиго аналогичная ситуация. Его агент утверждает, что французу нужно уехать, чтобы чаще видеть сына. А жена не хочет переезжать в страну, которая даёт ему хороший заработок, а клуб — стабильное место в составе. Все прекрасно понимают, что в Европе у 27-летнего защитника сумма личного контракта не приблизится и близко к трём миллионам евро. Может, за такие деньги стоит пересмотреть приоритеты и договориться с любимой женой о компромиссе?

Сейчас Жиго ставит в тяжёлую ситуацию и «Спартак». Клубу в крайнем случае тотального непонимания надо либо его продавать, либо актив с ориентировочной стоимостью в 11 миллионов евро через год уйдёт бесплатно. Вряд ли «Спартак» устраивает хотя бы один из этих вариантов: при первом они лишатся ключевого защитника в год, когда точно нужны хотя бы медали, при втором — большого количества денег. Поэтому единственное решение — сделать всё, чтобы футболист переподписал контракт хотя бы на два сезона.

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Конечно, в идеальном мире всё это нужно решать за полтора-два года до конца соглашения. Узнавать позицию игрока и договариваться. И если есть чёткий сигнал к противоречиям, выходить на трансферный рынок. Но «Спартак» всего этого не сделал. Учитывая частую смену оперативного руководства, ничего удивительного в этом нет.

И теперь уже в сильной позиции Жиго. А «Спартаку» придётся раскошелиться на контракт, который удовлетворит не только игрока, агента, но и семью. Но если не получится, клуб вновь резко захейтят, не разбираясь в причинах произошедшего.

Впрочем, не в первый раз.

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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак Самуэль Жиго •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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