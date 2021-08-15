Шесть российских игроков собралось в двух главных лигах Германии. Рассказываем — кто где

Cразу шесть игроков с российским паспортом заявили на сезон клубы двух главных дивизионов Германии. Двое выступают в первой Бундеслиге, четверо – во второй. Чемпионаты только стартовали. Рассказываем, за кем следить нашим болельщикам в немецком футболе.

Бундеслига

Андрей Лунёв, вратарь, «Байер»

Трансфер Лунёва в Бундеслигу был как гром среди ясного неба. Перед стартом сезона вратарь принял участие в двух товарищеских матчах «Байера»: сыграл на ноль в дебютной встрече с «Фрайбургом» и пропустил три мяча (два – с пенальти) от «Утрехта». В последней предсезонной игре Лунёв остался в запасе, как и в первом туре Бундеслиги с «Унионом». Первым номером в немецком клубе является Градецки. Возможно, россиянин получит игровое время в Кубке Германии. Не стоит исключать, что тренерский штаб сделает ставку на Лунёва в играх Лиги Европы, хотя и это маловероятно.

Владислав Чёрный, полузащитник, «Арминия»

А эта фамилия среднестатистическому болельщику не скажет ничего. 18-летний уроженец Магнитогорска с детства живёт и тренируется в Германии. Последние три сезона Чёрный бегал за юношеские команды «Арминии», а теперь тренируется с главной командой клуба и вошёл в заявку на сезон-2021/2022. Владислав мог дебютировать за «Арминию» 7 августа, но не вышел на поле в кубковой игре с «Байройтом» (6:3). Если будете следить за новичком Бундеслиги, то ищите парня под 37-м номером. Несмотря на наличие двух гражданств, Владислав не заигран ни за одну из сборных. Интересно, в РФС следят за развитием карьеры Чёрного?

Вторая Бундеслига

Константин Рауш, защитник, «Нюрнберг»

Рауш стал четвёртым россиянином во второй Бундеслиге. Защитник провёл более 300 матчей за немецкие клубы («Ганновер-96», «Штутгарт», «Дармштадт 98», «Кёльн») и в скором времени продолжит этот счёт.

Новая команда Рауша уже стартовала в чемпионате и, зацепив две ничьи и одержав победу, идёт на пятом месте. Кроме того, «Нюрнберг» прошёл «Ульм» в Кубке Германии. В новой команде Рауш вошёл в пятёрку самых дорогих игроков клуба.

Александр Жиров, защитник, «Зандхаузен»

После восьми лет скитаний по российским клубам и лигам Жиров уехал в Германию. В 2018 году защитник подписал пятилетний контракт с «Зандхаузеном» и за три года дорос до капитана. С октября 2020-го Жиров вызывается в сборную России, провёл четыре матча в запасе, но на поле не появился. Капитанскую повязку тренерский штаб «Зандхаузена» доверил россиянину только в этом сезоне: с ней он вылетел от «Лейпцига» (0:4) в Кубке Германии, проиграл два стартовых матча в чемпионате и сыграл одну встречу вничью.

Антон Митрюшкин, вратарь, «Динамо» Дрезден

Немецкая карьера у Митрюшкина не складывается. После неудачного периода в «Фортуне» экс-вратарь «Спартака» перешёл в дрезденское «Динамо», где в 90-е выступал Станислав Черчесов. Однако и там у Митрюшкина пока не получается: он проиграл конкуренцию и три стартовых тура провёл на лавке. Не получил Антон игровое время и в Кубке. Без него «Динамо» одержало две сухие домашние победы и поделило очки на выезде с «Гамбургом». Может, всё-таки стоило согласиться на суперпредложение из России?

Ярослав Михайлов, полузащитник, «Шальке»

13 июля Михайлов перешёл на правах аренды в «Шальке» и сразу стал доказывать свою состоятельность. Ярослав отдал голевую передачу в дебютном матче, а через неделю забил первый гол в Кубке Германии, дав понять тренерскому штабу, что его место – в первой команде, а не дублирующей. После слов футболиста о том, кто является для него примером, становится понятен такой мощный старт. «Тимощук или Денисов? Денисов больше. Он тоже выполнял большой объём работы, но был феноменальным полузащитником: классно отбирал мячи, оживлял пространство. Настоящая стена», – сказал Михайлов.

В третьем официальном матче за «Шальке» россиянин появился с первых минут и заменился при счёте 1:0 в пользу своей команды. 18-летнему полузащитнику есть куда стремиться – «Шальке» собирается вернуться в Бундеслигу.

Бонус: Макс Безушков, полузащитник, «Ян»

24-летний полузащитник родился в Германии и выступает там на протяжении всей карьеры. У Безушкова нет российского паспорта, но он собирается его оформить и играть за нашу сборную. «Макс близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдёт не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» — пришло время сделать следующий шаг. Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-Лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ», – заявил агент футболиста в мае.

Пока что новостей о выдаче российского гражданства не было. В любом случае, если Безушков продолжит так играть, как он начал в новом сезоне, то это станет возможно. Полузащитник забил в Кубке, отдал голевую в первом матче чемпионата и отличился победным голом в третьем туре. Ни матча без результативного действия! Бомбардирские качества у Безушкова развиты со времён академии: в сезоне-2013/2014 он забил 18 мячей и отдал пять ассистов за «Штутгарт» до 17 лет, а в следующем году наколотил 12 голов и сделал три результативные передачи, но уже в команде до 19 лет.