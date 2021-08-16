Трансферы недели в РПЛ. Слуцкий получил подкрепление из Италии, Гончаренко — из ФНЛ

Чуть больше трёх недель остаётся до дедлайна трансферного окна в РПЛ. Клубы продолжают усиливаться: в частности, «Рубин» нашёл замену Карлу Старфельту. На этой неделе топы были не очень активны на рынке, зато любопытные сделки совершили «Химки».

Кемаль Адеми, из «Фенербахче» в «Химки»

Новичок подмосковного клуба ростом с Артёма Дзюбу: согласно разным источникам, от 195 до 198 см. За переход 25-летнего нападающего «Химки» заплатили € 800 тыс. Адеми заключил трёхлетний контракт с красно-чёрными и будет выступать под 9-м номером. Швейцарец перешёл в чемпионат Турции в октябре 2020 года, но, выступая за «Фенербахче» и «Карагюмрюк», забил всего один гол в 14 матчах. В Турцию Адеми уезжал в статусе одной из звёзд чемпионата Швейцарии. Защищая цвета «Базеля», он забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи в 26 играх сезона-2019/2020.

«Мы общались и с тренерским штабом, обсуждали возможный переход. До этого консультировался со своим агентом по выбору команды и лиги. Считаю, что в «Химках» собралась отличная молодая команда с талантливыми футболистами. У клуба есть хорошие шансы, чтобы удивить в этом году. В прошлом сезоне у меня было не так много игрового времени. Решил, что пора что-то менять, и переход в «Химки» – наилучший вариант», — заявил Адеми пресс-службе химчан.

Аршак Корян, из «Химок» в «Оренбург» на правах аренды

Корян текущий сезон проведёт в ФНЛ. Корян не смог закрепиться в составе «Химок»: только в девяти матчах появлялся на поле с первых минут. Впрочем, у вингера неплохие статистические показатели – четыре гола и одна результативная передача в 14 играх сезона-2020/2021. Годом ранее он помог «Химкам» дойти до финала Кубка России, отличившись по ходу турнира голом и ассистом во встрече с «Торпедо» и победным мячом в ворота «Рубина».

Воспитанник «Локомотива» дебютировал в РПЛ в сезоне-2017/2018 за красно-зелёных, а перед этим провёл три года в Нидерландах, выступая за «Витесс». Большую часть времени Корян находился в дубле: 40 матчей, 17 голов и 14 голевых передач, но смог проявить себя и в главной команде – гол плюс пас в пяти играх.

Никита Кривцов, из «Торпедо» Владимир в «Краснодар»

18-летний полузащитник не затерялся в ФНЛ после перехода из владимирского «Торпедо» в «Томь». Во второй части сезона Кривцов принял участие в 15 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Вернувшись из аренды в «Торпедо», полузащитник помог клубу пройти дальше в Кубке России, а затем отправился в «Краснодар». Кривцов подписал с «быками» соглашение до 30 июня 2024 года.

Константин Рауш, в «Нюрнберг»

В декабре 2020 года «Динамо» объявило об уходе Рауша (48 матчей, два гола, восемь ассистов). В апреле экс-игрок сборной России вошёл в топ-10 самых дорогих свободных агентов и нашёл команду только через девять месяцев после расставания с «Динамо». Перед переходом в «Нюрнберг» Константин пытался закрепиться в другой команде из Германии – тренировался с «Арминией», но в итоге отправился во вторую Бундеслигу.

«Прежде всего я с нетерпением жду возможности познакомиться с командой и людьми, которые её окружают. А затем начать работать. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить Дитера Хеккинга, Олафа Реббе и Роберта Клауса за доверие, которое они оказали мне в это трудное для всех время. В-третьих, я с нетерпением жду прибытия на стадион имени Макса Морлока», – сказал после перехода Рауш.

Юрий Бавин, из «Урала» в «Ротор» на правах аренды

После неплохого сезона-2019/2020, в котором Бавин сыграл 21 матч, забил три гола и отдал три ассиста, он проиграл конкуренцию, очутился в запасе и ушёл за практикой в «Тамбов». Там 27-летний полузащитник принял участие в 10 проигранных играх и вернулся в «Урал». Тренерский штаб клуба из Екатеринбурга посчитал, что Бавин на данный момент не тянет уровень РПЛ, и отправил полузащитника в дубль. Сыграв три встречи в ФНЛ-2, Юрий нашёл вариант с «Ротором», куда и отправился в аренду до конца сезона.

Монтассар Талби, из «Беневенто» в «Рубин»

Место ушедшего Страфельта в Казани займёт защитник сборной Туниса. Талби, не сыграв ни одного матча за «Беневенто», подписал контракт с российским клубом до 30 июня 2025 года. «Рубин» заплатил € 900 тыс за Монтассара, который стал игроком итальянского клуба 1 июля этого года на правах свободного агента. Перед путешествием в Италию и Казань Талби на протяжении трёх сезонов выступал за «Ризеспор». В прошлом году защитник принял участие в 21 матче чемпионата Турции и забил один гол, а в сборную Туниса вызывается с 2021 года.