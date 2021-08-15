Карасёв помог «Локомотиву»? К судьям есть вопросы по пенальти в ворота «Зенита»

Центральный матч 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» обслуживал самый яркий и известный российский арбитр – Сергей Карасёв. Ещё в среду он работал на игре за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильяреалом», а сегодня приехал судить в Черкизово. И его работой, кажется, остались недовольны ни в «Локомотиве», ни в «Зените»: Карасёв успел удалить Кузяева и назначить по одному пенальти в ворота Гильерме и Кержакова. Разбираем спорные эпизоды с арбитром Игорем Федотовым.

Первые вопросы к Карасёву возникли у болельщиков «Локомотива» ещё на 41-й минуте. Кузяев, уже имевший жёлтую карточку, сфолил на Живоглядове. Многим показалось, что за этот фол полузащитник «Зенита» должен был получить вторую жёлтую карточку.

– Кузяев в этом эпизоде не наиграл на вторую жёлтую, – рассказал Федотов. – Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шёл не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного.

Но на вторую жёлтую Кузяев всё-таки наиграл – на 50-й минуте Карасёв удалил его за фол на Жемалетдинове. И с этим решением Карасёва Федотов тоже согласился, заявив, что был наступ – Кузяев получил карточку за грубую игру.

Пенальти в ворота «Локомотива»

Но по-настоящему недовольны в «Локо» и «Зените» были двумя пенальти в концовке матча. Гильерме заявил, что он хоть и коснулся Азмуна, но этого касания было недостаточно для падения нападающего «Зенита». Марко Николич же сказал, что решение принял не Карасёв, но глобально к работе судьи у него вопросов нет.

Федотов считает, что в этом эпизоде нарушение было, а принимал решение действительно не Карасёв: «11-метровый в ворота «Локо» назначен верно, но это не решение Карасёва. Он отстал от эпизода на 35 метров: скорее всего, ему помог ассистент или VAR. Что касается жёлтой Гильерме, то это не удаление, так как он пытался сыграть в мяч».

Пенальти в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак работу Карасёва раскритиковал:

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву жёлтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит… Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе – это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется».

Федотов Семаку ответил – пенальти в ворота «Зенита» назначили ошибочно, но вот по карточке Кузяева вопросов быть не может:

«В ворота «Зенита» пенальти назначен ошибочно, – рассказал арбитр. – Игрок «Локо» начал прыгать ещё до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый. Что касается слов Семака, то первая карточка Кузяеву была показана по делу – он двумя ногами шёл в подкат. Теперь о фоле на Венделе. Если бы Карасёв сам назначил 11-метровый в ворота «Зенита», то VAR бы проверил решение, увидел фол – и отменил бы решение Карасёва. Но Карасёв нарушение на Венделе пропустил, поэтому VAR не мог вмешаться в этот эпизод. Зато вмешался в эпизод с 11-метровым: Мешков ошибочно определил нарушение правил, пенальти не было».