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«Рубин» — «Крылья Советов» — 1:1, красивый гол Сергеева в матче РПЛ, видео, 15 августа 2021 года

«Крылья» снова исполнили «Барселону»! Пас Зиньковского — топ
Александр Федяков
«Рубин» – «Крылья Советов» – 1:1
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Самарский супербомбардир Сергеев уже забивает в РПЛ — ждём в сборной?

«Рубин», похоже, так и не отошёл до конца от неудачи в Европе – вылета из Лиги конференций. В четвёртом туре РПЛ команда Леонида Слуцкого не сумела переиграть на своём помятом поле «Крылья Советов», которые потерпели три поражения на старте сезона. Статистика ударов матча в Казани свидетельствует о том, что игра была равна – 12:10 (в створ – 2:4).

За «Рубин» стыдно. Совсем печальный футбол со средним соперником За «Рубин» стыдно. Совсем печальный футбол со средним соперником

Более того, команда Игоря Осинькина даже забила первой. На исходе часа матча «Крылья Советов» напомнили, что любят и умеют играть красиво. Мы видели яркий футбол в исполнении самарцев в прошлом сезоне в ФНЛ и финале Кубка России. Эту голевую атаку украсил топовый пас Антона Зиньковского на Ивана Сергеева. Просто «Барселона»! Самарский супербомбардир, бивший несколько месяцев назад рекорды ФНЛ, начинает забивать и в РПЛ. В третьем туре он поразил ворота «Арсенала» в Туле с пенальти, а теперь отличился в Казани с игры. Убежав к воротам «Рубина», Сергеев успел оценить ситуацию, посмотрев на бежавшего справа партнёра, но принял решение атаковать ворота – послал мяч в дальний угол под самую штангу.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Рубин» спасся от поражения благодаря штрафному. Хван Ин Бём закрутил мяч в сторону ворот, и случился счастливый рикошет. У казанцев основной форвард – Джордже Деспотович – травмирован, так что приходится полузащитникам брать на себя роль снайперов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Мы играли с очень хорошей командой, которая имела определённое преимущество над нами в силовой борьбе. Построили свою игру таким образом, чтобы у нас были шансы в быстрых атаках, хотя это решение приняли уже по ходу игры, потому что у нас держался мяч. Поле накладывало свой отпечаток на игру обеих команд. На контратаках у нас были шансы», – прокомментировал ничью в Казани Осинькин.

Слуцкий в свою очередь отметил, что после пропущенного гола был соблазн «бросить вёсла», однако команда, несмотря на обильное утомление, боролась. По словам тренера, именно из-за усталости Хвича Кварацхелия не вышел в основе. Грузинский вингер появился на поле на 56-й минуте, совершил 16 касаний мяча и отметился лишь одной обводкой и одним неточным ударом.

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