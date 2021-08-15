«Крылья» снова исполнили «Барселону»! Пас Зиньковского — топ

«Рубин», похоже, так и не отошёл до конца от неудачи в Европе – вылета из Лиги конференций. В четвёртом туре РПЛ команда Леонида Слуцкого не сумела переиграть на своём помятом поле «Крылья Советов», которые потерпели три поражения на старте сезона. Статистика ударов матча в Казани свидетельствует о том, что игра была равна – 12:10 (в створ – 2:4).
Более того, команда Игоря Осинькина даже забила первой. На исходе часа матча «Крылья Советов» напомнили, что любят и умеют играть красиво. Мы видели яркий футбол в исполнении самарцев в прошлом сезоне в ФНЛ и финале Кубка России. Эту голевую атаку украсил топовый пас Антона Зиньковского на Ивана Сергеева. Просто «Барселона»! Самарский супербомбардир, бивший несколько месяцев назад рекорды ФНЛ, начинает забивать и в РПЛ. В третьем туре он поразил ворота «Арсенала» в Туле с пенальти, а теперь отличился в Казани с игры. Убежав к воротам «Рубина», Сергеев успел оценить ситуацию, посмотрев на бежавшего справа партнёра, но принял решение атаковать ворота – послал мяч в дальний угол под самую штангу.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
«Рубин» спасся от поражения благодаря штрафному. Хван Ин Бём закрутил мяч в сторону ворот, и случился счастливый рикошет. У казанцев основной форвард – Джордже Деспотович – травмирован, так что приходится полузащитникам брать на себя роль снайперов.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
«Мы играли с очень хорошей командой, которая имела определённое преимущество над нами в силовой борьбе. Построили свою игру таким образом, чтобы у нас были шансы в быстрых атаках, хотя это решение приняли уже по ходу игры, потому что у нас держался мяч. Поле накладывало свой отпечаток на игру обеих команд. На контратаках у нас были шансы», – прокомментировал ничью в Казани Осинькин.
Слуцкий в свою очередь отметил, что после пропущенного гола был соблазн «бросить вёсла», однако команда, несмотря на обильное утомление, боролась. По словам тренера, именно из-за усталости Хвича Кварацхелия не вышел в основе. Грузинский вингер появился на поле на 56-й минуте, совершил 16 касаний мяча и отметился лишь одной обводкой и одним неточным ударом.
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