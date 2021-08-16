Карпин проигнорировал Дзюбу. Но его выбор объективен

Глобально Карпин ничем не удивил. Он сразу после назначения кинул в массы посыл, что в сборной России больше не будет игроков, чьи функции не особо связаны с футболом. С атмосферой, психологией и прочим он разберётся сам. А играть должны лучшие.

Новость по теме Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022

По сравнению с финальным списком на Евро-2020 мимо пролетело 8 футболистов. По два на каждой позиции: вратари — Шунин, Сафонов; защитники — Семёнов, Жирков; полузащитники — Оздоев, Мостовой; нападающие — Соболев, Дзюба. У всех свои причины. Но только две — понятные: Жирков не определился с продолжением карьеры, а у Оздоева травма. Ещё двух игроков — Шунина и Семёнова — скорее всего, больше не будет в команде никогда. Просто потому что игроков основы в них видел только Станислав Черчесов.



Но что произошло с остальной четвёркой — большая загадка. Сафонов неожиданно остался в клубном запасе после трёх мячей от «Зенита». «Краснодар» победил Тулу, и, возможно, Матвей останется вторым на какое-то время. Мостовой почти не играет, а с приходом Клаудиньо конкуренция на флангах атаки увеличится в разы. Но два главных героя вне списка — Дзюба и Соболев.



И ведь точно нельзя говорить о предвзятости Карпина. Оба игрока — резервные опции в своих командах. Так что выбор главного тренера на позицию нападающего объективен — Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Константин Тюкавин. Именно нападающий «Локо», вероятно, станет основным в ближайших трёх матчах. В этом году он вспомнил, что умеет играть в футбол, заслужил участие в Евро-2020, но потом, по словам бывшего главного тренера, неправильно отреагировал на включение в список Б. Сейчас никаких реакций от него не ждут — нужны только голы.



У многих уже возникают вопросы, что в сборной России делают условные Песьяков, Магкеев или Осипенко. Но важно понимать, из этого списка Карпин отцепит несколько игроков. Сейчас тренер, вероятно, хочет поближе узнать как можно большее количество футболистов. И перед Хорватией слабейшие поедут отдыхать.

Да, глобально к сборной всё равно остаются вопросы: нет понимания по основному вратарю, нет понимания по капитану. Однако претендентов достаточно. Главное, чтобы выбор был объективным. А с этим у Карпина не должно возникнуть проблем.