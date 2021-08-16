7 новых игроков в сборной России. Есть и очень неожиданные

Сегодня мы узнали состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022 — с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). Новый главный тренер Валерий Карпин пригласил в национальную команду несколько новых игроков, не имеющих опыта выступлений за первую сборную. Рассказываем о них.

Александр Максименко, «Спартак»

Казалось, Матвей Сафонов выигрывает конкуренцию у Максименко и в молодёжке, и за право играть в первой сборной, но Карпин неожиданно вызвал спартаковца, не пригласив краснодарца. Впрочем, это скорее решение тренера вратарей Виталия Кафанова — сам Карпин признавался, что в вопросе выбора голкиперов он на сто процентов доверяет его мнению. В новом сезоне РПЛ у Максименко, по данным InStat, лишь 67% отбитых ударов. Даже в прошлом было получше — 74%. Но Кафанову виднее, кто сейчас лучше готов, ведь это действительно сильнейший в России специалист по вратарям.

Сергей Песьяков, «Ростов»

Ещё одно новое лицо во вратарской бригаде — ростовчанин Песьяков. С его возможностями Карпин и Кафанов знакомы лучше, чем с возможностями любого другого кандидата в сборную России из игроков этого амплуа. Не сказать, чтобы Песьяков был эталоном надёжности в «Ростове», наоборот, иногда он даже выпадал из основы, тем не менее некоторые матчи Сергей проводил на очень высоком уровне. Карпин признавался, что Песьяков, по его мнению, номер один среди российских голкиперов по игре ногами. Важный компонент в современном футболе.

Максим Осипенко, «Ростов»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вызов в сборную Осипенко — пожалуй, самый большой сюрприз. Понятно, что выбор центральных защитников в России невелик, а Карпин прекрасно знает этого 27-летнего игрока по «Ростову». Но, на взгляд со стороны, в последнее время Максим ошибается чаще, чем в первые полгода после перехода в ростовский клуб. Летом 2020-го Осипенко, по слухам, даже «Зенит» интересовался. Сейчас он капитан «Ростова», однако в руководстве обороной не преуспел: команда пропустила в новом сезоне 10 голов — худший показатель в РПЛ.

Дмитрий Чистяков, «Зенит»

Чистяков до перехода в «Зенит» выступал в «Ростове» Карпина как раз в паре с Осипенко. В конце 2019-го уже приглашался в сборную, но не играл за неё. Сейчас вызов Дмитрия прогнозировался, поскольку он достаточно уверенно выглядит в составе чемпионов России. Его игра оставила хорошее впечатление, например, в двух важных матчах с «Локомотивом» в конце прошлого сезона РПЛ (6:1) и за Суперкубок России (3:0), когда Чистяков выходил в основе. Единственная проблема — у центрального защитника мало практики. За год в «Зените» он провёл всего 19 матчей и лишь в десяти из них попадал в основу.

Станислав Магкеев, «Локомотив»

В прошлом сезоне у Магкеева был спад после солидного начала в «Локомотиве», поэтому он даже не попал в заявку молодёжной сборной России на Евро-2021. Видимо, сделал правильные выводы. В новом сезоне 22-летний универсал — игрок основы железнодорожников. Плюс Станислава в том, что его можно использовать как в центре обороны, где он выходил в первых турах, так и на позиции опорника. Привлекать молодых футболистов в первую сборную необходимо, поэтому решение Карпина по Магкееву можно поддержать. Дальше всё будет зависеть от самого игрока.

Сергей Терехов, «Сочи»

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Впервые попасть в национальную команду в 31 год — редкий успех! Терехову это удалось. С левоногими фланговыми игроками в России дело обстоит плохо, как и с центральными защитниками, так что не стоит удивляться приглашению сочинца. Тем более Сергей стабильно держит уровень и даже прогрессирует под руководством Владимира Федотова. Очень прилично начал нынешний сезон, отметившись дублем в ворота «Партизана» и тремя голевыми передачами. Правда, если сборная России станет играть с двумя центральными защитниками, Терехову, возможно, будет сложнее перестроиться, ведь «Сочи» действует с тремя.

Константин Тюкавин, «Динамо»

Чей вызов точно напрашивался, так это 19-летнего нападающего «Динамо». От игры динамовской связки Захарян — Тюкавин получают удовольствие и болельщики других российских команд. Пока Константину недостаёт опыта, ведь он провёл за первую команду бело-голубых лишь 21 матч. Но старт карьеры сына легенды бенди получается ярким — у Тюкавина уже пять голов и шесть голевых передач. Главное, что с точки зрения скорости и работоспособности талантливый нападающий соответствует требованиям сборной. Наверняка получит какое-то время в матчах ближайших с Хорватией, Кипром и Мальтой.



Добавим, что ни одного матча за сборную России пока не провели также голкипер Юрий Дюпин, защитник Илья Самошников (оба — «Рубин), полузащитники Арсен Захарян и Денис Макаров (оба — «Динамо»), но эти игроки входили в расширенный состав нашей национальной команды на Евро-2020. Прежний главный тренер Станислав Черчесов даже включил Дюпина с Макаровым в окончательную заявку на чемпионат Европы.