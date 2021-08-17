Кто будет новым капитаном сборной России? За три года лишь двое принимали у Дзюбы повязку

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Отсутствие нападающего «Зенита» в расширенном списке породил вопрос о капитане сборной. Дзюба выходил на поле с повязкой на протяжении последних трёх лет, но теперь носить её будет кто-то другой.

На пресс-конференции Карпин не дал чёткого ответа на актуальный вопрос, но отметил, что капитан будет определяться на каждом сборе.

«Будет список игроков, которые могут быть капитаном. На сборах мы определим его. Он будет определяться на каждом сборе. Пообщаюсь с командой. Посмотрим на них в обычной жизни, на тренировках, а потом решим — назначу ли я капитана сам либо его выберет команда», — сказал главный тренер сборной России.

Дзюба стал капитаном нашей национальной команды в сентябре 2018 года, когда о своём уходе объявил Игорь Акинфеев. С тех пор нападающий «Зенита» не сыграл только в пяти матчах сборной России. В товарищеских играх с Чехией (5:1) и Германией (0:3), которые Артём пропускал из-за травм, его заменил Юрий Газинский. А после неприятной истории со скандальным видео повязку на три матча с Молдавией (0:0), Турцией (2:3) и Сербией (0:5) отдали Георгию Джикии.

Мы изучили, кто исполнял роль капитана сборной в последние 10 лет. Кроме Дзюбы, Газинского и Джикии, это были Андрей Аршавин (39 матчей), Игорь Денисов (12 матчей), Роман Широков (19 матчей), Василий Березуцкий (17 матчей), Сергей Игнашевич (1 матч), Игорь Акинфеев (19 матчей) и даже Фёдор Смолов (3 матча).

Между тем Карпин в бытность игроком выводил сборную России в качестве капитана в трёх матчах с Чехией (3:3) в июне 1996-го, США (2:0) в апреле 2000-го и Грецией (3:3) в феврале 2001 года.

Теперь ему в качестве главного тренера национальной команды предстоит выбрать нового капитана. А вот у наших читателей уже есть свой фаворит: 52% опрошенных считают, что капитаном сборной России в ближайших матчах должен стать защитник «Спартака» Джикия. Согласны с мнением большинства?