«Мне опять повезло». Осипенко – один из главных сюрпризов в списке Карпина

До первого вызова в сборную России капитана «Ростова» Максима Осипенко будто не существовало за пределами футбольного поля: почти без интервью, скромный футбольно-семейный «инстаграм» с постами в стиле «на закате дня я обнимаю тебя», никаких новостей, помимо игровых и тренировочных.

Но теперь Осипенко в сборной – и пора с ним знакомиться!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

1. Осипенко – из Омска, родного города Дмитрия Сычёва, которого защитник называет местной легендой. И знает, что отец Сычёва был одним из руководителей омского «Иртыша».

«Подписан на него в «Инстаграме», – говорит Осипенко. – Но что-то он на меня нет. Может, хоть сейчас подпишется, ха-ха».

2. Максим начинал как раз в «Иртыше» в ныне расформированной зоне «Восток» ПФЛ (так было ещё шесть лет назад), к которой, по словам игрока, не было интереса никогда, а игроки страдали от количества перелётов. Там игрок действовал на позиции полузащитника, но со временем спустился в оборону.

«Помню, как мы летали из Омска на выездной матч на Дальний Восток через Москву, – рассказывал Осипенко. – То есть сначала летишь три часа в столицу, там часов 10 пересадка, а потом семь часов летим, например, в Хабаровск. Бывает, ещё оттуда едешь в Комсомольск-на-Амуре 500 км. Жëстко. Зона «Восток» в ПФЛ – тяжело. Кто там играл, поймёт».

3. После «Иртыша» карьера развивалась поступательно, но с неожиданными подъëмами. За три сезона в «Факеле» провёл более ста матчей, попадал в сборную тура ФНЛ и в 2017-м взял трофей – Кубок ФНЛ. «Факел» дважды вылетал из лиги по спортивному принципу, но оставался по другим причинам.

4. В 2018 году Осипенко ездил в Болгарию на просмотр в «Динамо», но повышение в классе случилось позже.

Фото: РИА Новости

5. В 2019-м перешёл в вышедший в РПЛ «Тамбов», а через полгода подписал контракт с «Ростовом», где в скором времени стал капитаном. Переезд из Тамбова в команду Карпина защитник описал так: «Да, мне опять повезло».

В «Тамбове» Осипенко работал с тренером Сергеем Первушиным, который в интервью «Чемпионату» сказал, что ждал Максима в сборной: «За Макса очень рад, хотя это было ожидаемо, рано или поздно он должен был попасть в сборную.

В «Тамбове» с первых тренировок показал характер и внутренний стержень. Для роста 193 сантиметра он координирован и оснащён важными для защитника качествами. В жизни – немногословный. Макс предан футболу, а футбол таких любит».



6. Преданность – это ещё и два полноценных сезона за «Ростов». 26 матчей в сезоне-2019/2020, 28 в следующем и 4/4 в нынешнем.

7. Карпин для него – топ-тренер.

«Не знаю, как это словами описать, надо просто поработать с ним, чтобы понять это, – говорит Осипенко. – Спросите у любого футболиста в «Ростове»: вам скажут, что Карпин — топ. И как тренер, и как человек».



8. Почему Осипенко не вызывали в сборную раньше? Карпина спросили на пресс-конференции.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это вопрос не ко мне, – ответил тренер. – Но я бы хотел вызвать ещё игроков из «Ростова» или тех, кто работал со мной и знает требования. Хотя бы в быту. Шомуродова, Зайнутдинова, Ерёменко. Потому что они знают все требования. Но это, конечно, шутка.

– Требования в быту. Что вы имеете в виду?

– Подъëм в девять утра. Вам всё расписать? Обычные требования для профессиональной команды. Где-то в клубах позволяют больше, где-то – меньше».

Другими словами, Осипенко отменно понимает требования нового тренера сборной.

9. О вызове в сборную узнал из интернета. Говорит, что в детстве мечтал о попадании в молодёжную сборную, но с молодёжкой не получилось, так что очень счастлив сразу попасть в основную. Причём в 27 лет.



После новости о вызове позвонил отцу, который в тот момент смотрел «Матч ТВ»: «Что там, состав не объявили? Смотри внимательней, может, фамилию какую знакомую увидишь». Отец сначала не понял, что сын в сборной, но потом сильно обрадовался.

10. Когда Карпина назначили в сборную, у Осипенко промелькнула мысль, что так главная команда стала ближе: «Он со мной долго работал, знает все мои сильные и слабые стороны. Спасибо ему за вызов.

Волнение? «Я уже не в том возрасте, чтобы волноваться, – слова Осипенко о перед сборной. – Нет, переживания есть, но не детское волнение. Надеюсь, всё будет хорошо».

Пусть у Максима так и будет! Тем более футбол любит таких, как он.

В материале использованы цитаты Осипенко изданиям Sport24 и «Матч ТВ»