От его работ фанатеет Рамос. Как уличный художник Бэнкси связан с футболом

У защитника даже есть тату с отсылкой к знаменитому деятелю искусства.

Бэнкси — фронтмен стрит-арта в мире. Его работы постоянно появляются на улицах и в галереях от Нью-Йорка до Берлина. При этом Бэнкси удаётся сохранять анонимность. До сих пор нет достоверных сведений о том, кто именно скрывается под маской обезьяны и чёрным худи. «Люди думают, что анонимность была таким маркетинговым ходом Бэнкси. Всё так, но это было сделано ненамеренно. В его случае анонимность — больше самосохранение, чем самореклама», — говорит Стив Лазаридес, агент Бэнкси, который работал с ним 11 лет.

Что известно про Бэнкси? Чем же он так знаменит?

Несмотря на отсутствие имени, про Бэнкси известно достаточно:

Родился в 1974 году в Бристоле, где располагается значительная часть его работ. Первые из них появились на улицах города ещё в начале 90-х годов.

Благодаря таланту художника и остросоциальной тематике своих рисунков (от военных конфликтов до пандемии) Бэнкси быстро обрёл популярность сначала в Англии, а затем и во всём мире.

Вся его одежда была постоянно покрыта краской, поэтому он вынужден был сказать матери, что работает маляром.

Версий про настоящее имя Бэнкси полно: одна из них гласит, что это Роберт Дель Ная из группы Massive Attack (в городах, где проходят концерты группы, одновременно появляются новые граффити Бэнкси). Другая – что это группа художников: в документалке от HBO «Бэнкси в Нью-Йорке» канадский художник Крис Хили утверждает, что Бэнкси на самом деле не один человек, а группа из семи художников, среди которых есть женщина.

из группы Massive Attack (в городах, где проходят концерты группы, одновременно появляются новые граффити Бэнкси). Другая – что это группа художников: в документалке от HBO «Бэнкси в Нью-Йорке» канадский художник утверждает, что Бэнкси на самом деле не один человек, а группа из семи художников, среди которых есть женщина. Самая дорогая картина Бэнкси «Переломный момент» ушла с молотка аукционного дома Christie's весной этого года за £ 16,75 млн ($ 23 млн). Вырученные средства пошли на нужды Национальной службы здравоохранения.

Даже знаменитости коллекционируют его картины. Так, в 2006 году Анджелина Джоли потратила в общей сложности более $ 300 тысяч на его работы, среди которых была картина под названием «Пикник». Коллекция Кристины Агилеры насчитывает три работы Бэнкси, включая картину «Королева Виктория», которую певица купила за $ 38 тыс.

потратила в общей сложности более $ 300 тысяч на его работы, среди которых была картина под названием «Пикник». Коллекция насчитывает три работы Бэнкси, включая картину «Королева Виктория», которую певица купила за $ 38 тыс. Английский андеграунд-художник неоднократно оказывал помощь благотворительным организациям, которые исследуют заболевания глаз и помогают восстанавливать зрение слепым людям.

Бэнкcи создал заставку к третьей серии 22-го сезона «Симпсонов». Также его имя упоминается в сериале «Молодой папа» (1 сезон, 2-я серия).

Кроме знаковых социальных работ, известность Бэнкси принесли его нестандартные перформансы. Главный он устроил ещё в 2018 году на аукционе «Сотбис» в Лондоне, где одна из работ «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после того, как была продана больше чем за £ 1 млн ($ 1,3 млн).

С последним ударом молотка обрамлённая картина неожиданно стала разрезаться на мелкие полоски с помощью спрятанного в раме шредера. Художник тут же разместил в своих соцсетях фото этого момента со словами, которые обычно произносит во время торгов аукционист: «Going, going, gone...» («Продаётся, продаётся, продано...»).

Позднее Бэнкси опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором рассказал, что ещё несколько лет назад тайно встроил в раму шредер: «На случай, если её когда-либо выставят на аукцион».

В 2011-м на американском онлайн-аукционе eBay появился необычный лот – клочок бумаги с настоящим именем художника Бэнкси. Продавец утверждал, что сумел выяснить его имя, сопоставив данные о продажах работ художника с налоговой документацией. Стартовая цена лота составляла $ 3 тыс., но быстро выросла до $ 999 999. Вскоре лот удалили с сайта, а в СМИ выдвинули конспирологическую теорию: клочок бумаги выставил сам Бэнкси, чтобы в очередной раз привлечь внимание.

Бэнкси тесно связан с футболом: одно время стоял на воротах бристольской команды

Что касается футбольной карьеры самого художника, то, по неподтверждённым слухам, он играл за университетскую команду Бристоля «Восточные ковбои и ковбойши». В 2001 году клуб отправился в тур по Мексике, и Бэнкси присоединился к ним в качестве вратаря в игре с бойцами Сапатистской армии национального освобождения. Вдохновившись борьбой за свободу группы молодых революционеров, Бэнкси создал очередной шедевр стрит-арта.

Есть много фотографий, на которых Бэнкси заканчивает свою работу, но лица на них заблюрены. Зато с уверенностью можно сказать, что за громким псевдонимом стоит белый мужчина, которому на тот момент было 27 или 28 лет.

Уилл Симпсон, который работает в структуре клуба, ещё в 2012 году рассказал, что Бэнкси сперва начал увлекаться футболом, а уже затем сместил свой вектор на искусство: «Он поехал с нами в турне по Мексике в 2001 году и нарисовал там пару работ. Плюс немного поиграл в футбол. На самом деле он был неплохим вратарём».

После того как к Бэнкси пришла известность, он помог собрать клубу более £ 100 тыс., в том числе жертвовал свои работы и создал дизайн футболки. После таких поступков понятно, почему никто из членов клуба не раскрывает его истинное имя.

Если возьмём за правду главную теорию поклонников, что за псевдонимом Бэнкси стоит Роберт Дель Най из Massive Attack, то связь с футболом становится ещё теснее – музыкант болеет за родной «Бристоль» и «Наполи» (отец из Неаполя), а год назад он ещё и стал арт-директором клуба «Форест Грин Роверс» из четвёртой лиги Англии.

Бэнкси обожает футбол: нарисовал несколько работ, которые пропитаны футбольными пасхалками

В работах Бэнкси множество отсылок к футболу, поэтому очевидно: он следит за самым популярным видом спорта.

Так, в 2018 году художник в Глазго нарисовал Папу Римского и Елизавету Вторую, которые пинают мяч. Глава католической церкви изображён с шарфом бело-синего цвета («Рейнджерс»), а английская королева – с бело-зелёным («Селтик»). Интересно, что именно «Селтик» поддерживается католической частью города, в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.

Фото: instagram.com/the.rebel.bear

Эта работа в Глазго вызвала настоящий резонанс. Похоже, Бэнкси попытался преодолеть исторический разрыв между клубами «старой фирмы». Один из прохожих правильно понял посыл художника: «Замечательно! Спорт должен объединять».

Плюс у Бэнкси есть ещё две известные работы этой тематики: «Футбольный террорист» и «Футбольная религия».

«Футбольная религия» Фото: Dan Mullan/Getty Images

Футболисты тоже следят за творчеством Бэнкси

Например, легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос, который этим летом перебрался в «ПСЖ», дома в Мадриде собрал настоящий музей. У него в коллекции имеются четыре бронзовых муравья от японского художника Исиваты, который умер в 2019 году, картина испанца Мануэля Леона Морено «Слепые ведут слепых» и несколько работ стрит-арт художников, включая «Клубничный пончик» от самого Бэнкси за $ 50 тыс.

А вот граффити, где протестующий швыряет букет цветов вместо «коктейля Молотова», он увековечил на своём теле, набив на левом бедре. Испанский футболист фанатеет от работ художника.

Другой поклонник бристольского андеграунд-художника – Эрик Максим Шупо-Мотинг, который два года назад перебрался как раз из «ПСЖ» в «Баварию». Он спокойно относится к футболу (почти не смотрит матчи по телеку), но кайфует от Бэнкси.

Любовь к стрит-арту у него появилась после того, как в 2010 году он посмотрел «Выход через сувенирную лавку»: «Я люблю что-то странное, сумасшедшее. Мне нравится смотреть, как люди выражают себя в искусстве, например, в граффити».

Рядом со стадионом «Вест Хэм Юнайтед» находится улица, где творил Бэнкси

Лондон по праву считается настоящей столицей стрит-арта, где располагаются десятки улиц с граффити. Именно в Лондон переехал Бэнкси после Бристоля.

Одна из таких улиц – Брик Лейн в Шордиче, где невообразимая концентрация уличного искусства. Рядом находится станция городской железной дороги Shoreditch High Street, от которой всего 5-8 минут ходьбы до стадиона «Вест Хэма» (до 2016-го назывался «Олимпийский»).

Шордич – самый популярный район стрит-арта в городе. Там оставляли след сотни известных андерграунд-деятелей. Когда-то там творил и сам Бэнкси, но из-за невероятной популярности все его уличные работы либо продали на аукционах, либо украли вместе с куском стены.

Например, в своё время на одном из зданий красовался портрет Усэйна Болта, но потом его закрасили (у всех стрит-арт художников такая судьба). Теперь на этом месте куча небольших граффити, среди которых имеется фраза о Путине.