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Как самый популярный художник мира Бэнкси связан с футболом

От его работ фанатеет Рамос. Как уличный художник Бэнкси связан с футболом
Кирилл Ясюкевич
От его работ фанатеет Рамос
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У защитника даже есть тату с отсылкой к знаменитому деятелю искусства.

Бэнкси — фронтмен стрит-арта в мире. Его работы постоянно появляются на улицах и в галереях от Нью-Йорка до Берлина. При этом Бэнкси удаётся сохранять анонимность. До сих пор нет достоверных сведений о том, кто именно скрывается под маской обезьяны и чёрным худи. «Люди думают, что анонимность была таким маркетинговым ходом Бэнкси. Всё так, но это было сделано ненамеренно. В его случае анонимность — больше самосохранение, чем самореклама», — говорит Стив Лазаридес, агент Бэнкси, который работал с ним 11 лет.

Что известно про Бэнкси? Чем же он так знаменит?

Несмотря на отсутствие имени, про Бэнкси известно достаточно:

  • Родился в 1974 году в Бристоле, где располагается значительная часть его работ. Первые из них появились на улицах города ещё в начале 90-х годов.
  • Благодаря таланту художника и остросоциальной тематике своих рисунков (от военных конфликтов до пандемии) Бэнкси быстро обрёл популярность сначала в Англии, а затем и во всём мире.
  • Вся его одежда была постоянно покрыта краской, поэтому он вынужден был сказать матери, что работает маляром.
  • Версий про настоящее имя Бэнкси полно: одна из них гласит, что это Роберт Дель Ная из группы Massive Attack (в городах, где проходят концерты группы, одновременно появляются новые граффити Бэнкси). Другая – что это группа художников: в документалке от HBO «Бэнкси в Нью-Йорке» канадский художник Крис Хили утверждает, что Бэнкси на самом деле не один человек, а группа из семи художников, среди которых есть женщина.
  • Самая дорогая картина Бэнкси «Переломный момент» ушла с молотка аукционного дома Christie's весной этого года за £ 16,75 млн ($ 23 млн). Вырученные средства пошли на нужды Национальной службы здравоохранения.
  • Даже знаменитости коллекционируют его картины. Так, в 2006 году Анджелина Джоли потратила в общей сложности более $ 300 тысяч на его работы, среди которых была картина под названием «Пикник». Коллекция Кристины Агилеры насчитывает три работы Бэнкси, включая картину «Королева Виктория», которую певица купила за $ 38 тыс.
  • Английский андеграунд-художник неоднократно оказывал помощь благотворительным организациям, которые исследуют заболевания глаз и помогают восстанавливать зрение слепым людям.
  • Бэнкcи создал заставку к третьей серии 22-го сезона «Симпсонов». Также его имя упоминается в сериале «Молодой папа» (1 сезон, 2-я серия).

Кроме знаковых социальных работ, известность Бэнкси принесли его нестандартные перформансы. Главный он устроил ещё в 2018 году на аукционе «Сотбис» в Лондоне, где одна из работ «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась после того, как была продана больше чем за £ 1 млн ($ 1,3 млн).

С последним ударом молотка обрамлённая картина неожиданно стала разрезаться на мелкие полоски с помощью спрятанного в раме шредера. Художник тут же разместил в своих соцсетях фото этого момента со словами, которые обычно произносит во время торгов аукционист: «Going, going, gone...» («Продаётся, продаётся, продано...»).

Позднее Бэнкси опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором рассказал, что ещё несколько лет назад тайно встроил в раму шредер: «На случай, если её когда-либо выставят на аукцион».

В 2011-м на американском онлайн-аукционе eBay появился необычный лот – клочок бумаги с настоящим именем художника Бэнкси. Продавец утверждал, что сумел выяснить его имя, сопоставив данные о продажах работ художника с налоговой документацией. Стартовая цена лота составляла $ 3 тыс., но быстро выросла до $ 999 999. Вскоре лот удалили с сайта, а в СМИ выдвинули конспирологическую теорию: клочок бумаги выставил сам Бэнкси, чтобы в очередной раз привлечь внимание.

Бэнкси тесно связан с футболом: одно время стоял на воротах бристольской команды

Что касается футбольной карьеры самого художника, то, по неподтверждённым слухам, он играл за университетскую команду Бристоля «Восточные ковбои и ковбойши». В 2001 году клуб отправился в тур по Мексике, и Бэнкси присоединился к ним в качестве вратаря в игре с бойцами Сапатистской армии национального освобождения. Вдохновившись борьбой за свободу группы молодых революционеров, Бэнкси создал очередной шедевр стрит-арта.

Есть много фотографий, на которых Бэнкси заканчивает свою работу, но лица на них заблюрены. Зато с уверенностью можно сказать, что за громким псевдонимом стоит белый мужчина, которому на тот момент было 27 или 28 лет.

Уилл Симпсон, который работает в структуре клуба, ещё в 2012 году рассказал, что Бэнкси сперва начал увлекаться футболом, а уже затем сместил свой вектор на искусство: «Он поехал с нами в турне по Мексике в 2001 году и нарисовал там пару работ. Плюс немного поиграл в футбол. На самом деле он был неплохим вратарём».

После того как к Бэнкси пришла известность, он помог собрать клубу более £ 100 тыс., в том числе жертвовал свои работы и создал дизайн футболки. После таких поступков понятно, почему никто из членов клуба не раскрывает его истинное имя.

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Если возьмём за правду главную теорию поклонников, что за псевдонимом Бэнкси стоит Роберт Дель Най из Massive Attack, то связь с футболом становится ещё теснее – музыкант болеет за родной «Бристоль» и «Наполи» (отец из Неаполя), а год назад он ещё и стал арт-директором клуба «Форест Грин Роверс» из четвёртой лиги Англии.

Бэнкси обожает футбол: нарисовал несколько работ, которые пропитаны футбольными пасхалками

В работах Бэнкси множество отсылок к футболу, поэтому очевидно: он следит за самым популярным видом спорта.

Так, в 2018 году художник в Глазго нарисовал Папу Римского и Елизавету Вторую, которые пинают мяч. Глава католической церкви изображён с шарфом бело-синего цвета («Рейнджерс»), а английская королева – с бело-зелёным («Селтик»). Интересно, что именно «Селтик» поддерживается католической частью города, в отличие от клуба «Рейнджерс», считающегося протестантским.

Фото: instagram.com/the.rebel.bear

Эта работа в Глазго вызвала настоящий резонанс. Похоже, Бэнкси попытался преодолеть исторический разрыв между клубами «старой фирмы». Один из прохожих правильно понял посыл художника: «Замечательно! Спорт должен объединять».

Плюс у Бэнкси есть ещё две известные работы этой тематики: «Футбольный террорист» и «Футбольная религия».

«Футбольная религия»

«Футбольная религия»

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Футболисты тоже следят за творчеством Бэнкси

Например, легенда мадридского «Реала» Серхио Рамос, который этим летом перебрался в «ПСЖ», дома в Мадриде собрал настоящий музей. У него в коллекции имеются четыре бронзовых муравья от японского художника Исиваты, который умер в 2019 году, картина испанца Мануэля Леона Морено «Слепые ведут слепых» и несколько работ стрит-арт художников, включая «Клубничный пончик» от самого Бэнкси за $ 50 тыс.

А вот граффити, где протестующий швыряет букет цветов вместо «коктейля Молотова», он увековечил на своём теле, набив на левом бедре. Испанский футболист фанатеет от работ художника.

Другой поклонник бристольского андеграунд-художника – Эрик Максим Шупо-Мотинг, который два года назад перебрался как раз из «ПСЖ» в «Баварию». Он спокойно относится к футболу (почти не смотрит матчи по телеку), но кайфует от Бэнкси.

Любовь к стрит-арту у него появилась после того, как в 2010 году он посмотрел «Выход через сувенирную лавку»: «Я люблю что-то странное, сумасшедшее. Мне нравится смотреть, как люди выражают себя в искусстве, например, в граффити».

Рамос – очень правильный злодей. Качает голову, купил оригинал Бэнкси, продвигает фламенко Рамос – очень правильный злодей. Качает голову, купил оригинал Бэнкси, продвигает фламенко

Рядом со стадионом «Вест Хэм Юнайтед» находится улица, где творил Бэнкси

Лондон по праву считается настоящей столицей стрит-арта, где располагаются десятки улиц с граффити. Именно в Лондон переехал Бэнкси после Бристоля.

Одна из таких улиц – Брик Лейн в Шордиче, где невообразимая концентрация уличного искусства. Рядом находится станция городской железной дороги Shoreditch High Street, от которой всего 5-8 минут ходьбы до стадиона «Вест Хэма» (до 2016-го назывался «Олимпийский»).

Шордич – самый популярный район стрит-арта в городе. Там оставляли след сотни известных андерграунд-деятелей. Когда-то там творил и сам Бэнкси, но из-за невероятной популярности все его уличные работы либо продали на аукционах, либо украли вместе с куском стены.

Например, в своё время на одном из зданий красовался портрет Усэйна Болта, но потом его закрасили (у всех стрит-арт художников такая судьба). Теперь на этом месте куча небольших граффити, среди которых имеется фраза о Путине.

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Теги Футбол Англия АПЛ •••

Заглавное фото: instagram.com/the.rebel.bear/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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