«Ещё пара таких матчей — и Карасёв в Европу не вернётся». Обзор судейства 4-го тура РПЛ

В «Краснодаре» попросили разобрать судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Арсеналом». Недовольны могут быть и «Крылья» с «Рубином» — в их матче к судье Сухому возникли вопросы по неназначенным пенальти. Но больше всего, конечно же, обсуждают работу Сергея Карасёва — самого заметного российского арбитра этого лета. После матча за Суперкубок Европы он вернулся в РПЛ, где отработал центральную игру тура между «Зенитом» и «Локомотивом». Судьбу встречи решили два пенальти, а «Зенит» почти весь тайм играл в меньшинстве. Сергей Семак работой Карасёва остался недоволен, о чём и сказал на послематчевой пресс-конференции. Раскритиковал решения судьи и вратарь «Локо» Гильерме. Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал этот матч и остальные игры четвёртого тура.

Слово Федотову.

«Спартак» — «Урал» — 1:0

Матч судил Кукуляк, сложных моментов у него не было. Если говорить по его решениям — на 19-й минуте он не дал жёлтую карточку игроку «Урала» за фол на Бакаеве. В этом моменте арбитр дал принцип преимущества, но забыл о жёлтой. А в другом эпизоде, когда мяч попал в руку игроку «Урала», он принцип преимущества не дал — хотя игроки «Спартака» убегали три в три. Плюс на 76-й минуте Кукуляк наказал жёлтой Егорычева, хотя мог этого и не делать. В целом судил дёргано, когда игра набирала темп — он его ломал. По-судейски это плохой матч, хоть и без больших ошибок. Оценка — 8,2.

«Ростов» — ЦСКА — 1:3

Левников провёл хороший матч. На 13-й минуте мяч попал в руку игроку ЦСКА, но это не фол — она была в естественном положении. На 63-й судья тоже принял верное решение — была борьба Альмквиста и Набабкина в штрафной ЦСКА, но никакого нарушения там не было. Что касается момента на 92-й минуте, то многие считают, что Терехова надо было удалять. Но для меня это не красная карточка — со стороны игрока «Ростова» не было агрессии. Да, попал предплечьем, но большой амплитуды тут не было — борьба за мяч. Жабченко позвал Левникова просмотреть эпизод, но было понятно — Левников своё решение не поменяет, а скорее, спросит у VAR, что за кино они там смотрят. Это не значит, что если попал предплечьем — это не красная, просто тут не было замаха, какой-то сумасшедшей отмашки или акцентированного удара. Так что оценка у Левникова — 8,4.

«Нижний Новгород» — «Уфа» — 1:2

Казарцев провёл неплохой матч, особых моментов, кроме 11-метрового на 63-й минуте, у него не было. А там всё по делу — вратарь хозяев сбил нападающего, за что и получил пенальти и жёлтую карточку. Оценка у Казарцева — 8,4.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:1

Кузяев в эпизоде на 41-й минуте не наиграл на вторую жёлтую. Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Далер шёл не сзади — абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол — ничего страшного.

На 50-й минуте арбитр справедливо показал вторую жёлтую карточку Кузяеву — тот получил предупреждение за грубую игру, там был наступ. 11-метровый в ворота «Локо» назначен верно, но это не решение Карасёва. Он отстал от эпизода на 35 метров: скорее всего, ему помог ассистент или VAR. Что касается жёлтой Гильерме, то это не удаление, так как он пытался сыграть в мяч.

В ворота «Зенита» пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать ещё до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый. Что касается слов Семака, то первая карточка Кузяеву была показана по делу — он двумя ногами шёл в подкат. Теперь о фоле на Венделе. Если бы Карасёв сам назначил 11-метровый в ворота «Зенита», то VAR бы проверил решение, увидел фол — и отменил бы решение Карасёва. Но Карасёв нарушение на Венделе пропустил, поэтому VAR не мог вмешаться в этот эпизод. Зато вмешался в эпизод с 11-метровым: Мешков ошибочно определил нарушение правил, пенальти не было.

Было видно, что Карасёв не хотел судить эту игру. Он либо устал, либо не настроился — ходил пешочком, постоянно потирал голову — это значит, что он не знал, что делать. Что меня напрягло: он постоянно с кем-то общался кроме помощников. Когда говоришь с помощниками, то смотришь на них, а Карасёв говорил с кем-то ещё. Если ему помогал VAR — это очень плохо. Допускаю, что его попросили отсудить игру, так как больше просто некому. Сказали: «Если что — VAR тебя вытащит». Но VAR его не вытащил, а опустил головой в унитаз. Вот эпизод с 11-метровым в ворота «Зенита» — Карасёв занимал прекрасную позицию, всё видел, неназначение 11-метрового — это его вид на единоборство. Но Мешков влез и всё испортил.

То, как он попал под игроков — это вообще смех, ещё детей учат не поворачиваться к мячу пятой точкой. Помимо пенальти, была ещё и ошибка с карточкой — как можно было не показать жёлтую Магкееву за фол на Азмуне на 71-й минуте? Ещё пара таких матчей, как «Локо» — «Зенит», и Карасёв в Европу не вернётся. Хорошее быстро забывается. Оценку за эту игру ему пока не ставим.

«Краснодар» — «Арсенал» — 3:2

Шадыханов нормально отработал, неплохая работа, хоть и с шероховатостями — это у него стиль такой. На 83-й минуте за попадание мяча в руку он верно назначил 11-метровый в ворота «Арсенала». Оценка — 8,3.

«Рубин» — «Крылья Советов» — 1:1

Даже интересно, как РФС будет отмазывать Сухого. На 12-й минуте следовало назначить 11-метровый в ворота «Крыльев» — был наступ нападающему «Рубина» на ногу, но Сухой почему-то поставил от ворот, а помощник не выручил — видимо, запыхался. А на 52-й минуте 11-метровый нужно было назначать в ворота «Рубина» — мяч попал в руку Абильгора, она не была в естественном положении — это нарушение правил. Но и тут Сухой не разобрался. Оценка — 7,4: два неназначенных 11-метровых — это серьёзно.

«Ахмат» — «Динамо» — 2:1

Иванов провёл реально хороший матч. Он всё контролировал, придраться здесь не к чему. Оценка — 8,4.

«Сочи» — «Химки» — 3:0

Для Безбородова игра была несложной, отработал он её уверенно и спокойно. Оценка — 8,4.