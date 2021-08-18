«Всемирно известный специалист». Что нужно знать о новом тренере сборной Украины Петракове

На днях Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала список футболистов сборной, которые будут готовиться к матчам отбора ЧМ-2022 с Казахстаном и Францией. На тот момент УАФ так и не назначила нового главного тренера после ухода Андрея Шевченко. Но уже сегодня, 18 августа, стало известно, что исполнять обязанности наставника команды будет Александр Петраков. Рассказываем, почему выбор пал именно на 64-летнего специалиста.
Кто такой Александр Петраков?
Петраков будет готовить сборную Украины к матчам квалификации ЧМ-2022. Его назначение уже прокомментировал президент УАФ, а также член исполкома УЕФА Андрей Павелко.
«Александр Васильевич — всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов Исполкома», — цитирует Павелко пресс-служба УАФ.
Петраков начал тренерскую карьеру в «Торпедо» из Запорожья, а в начале 2000-х работал в академии киевского «Динамо». В 2009 году он получил почётное звание «Заслуженный тренер Украины».
Последние десять лет Петраков работал с молодёжными сборными Украины разных возрастов и добился впечатляющих результатов. Например, на молодёжном чемпионате мира 2015 года его команда до 20 лет дошла до 1/8 финала и заняла девятое место на турнире.
А уже спустя четыре года сборная Украины (до 20 лет) под руководством Петракова стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею со счётом 3:1. Международная федерация футбольной истории и статистики по итогам 2019 года даже включила его в число 25 лучших в мире тренеров национальных сборных.
Фото: Alex Livesey — FIFA/FIFA via Getty Images
Через Петракова прошли практически все нынешние футболисты сборной Украины. В его молодёжных национальных командах выступали юные Виктор Коваленко, Артём Беседин, Андрей Лунин, Денис Попов, Виталий Миколенко, Роман Яремчук и другие.
Сам Александр также прокомментировал своё назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.
«Нужен результат — пять игр. Каждый матч будет финалом. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре. Перспективы сборной после трёх ничьих на старте отбора ЧМ-2022? Наши шансы хорошие», — цитирует Петракова пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
После трёх матчей в группе D сборная Украины с тремя очками занимает второе место, уступая только Франции. Вполне возможно, что Петраков после окончания отбора к ЧМ-2022 покинет пост главного тренера, а на его место придёт другой специалист.
Основным кандидатом остаётся Сергей Ребров
Изначально одним из основных кандидатов на пост главного тренера сборной Украины был Сергей Ребров, который сейчас работает в эмиратском клубе «Аль-Айн». Ранее портал Sport.ua сообщал, что Украинская ассоциация футбола подпишет контракт с Ребровым на два года с возможностью продления ещё на один. Однако сам тренер исключил свой приход в сборную этим летом.
«Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взялся тренировать сборную своей страны, но у меня есть контракт, и в случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно возьму на себя задачу тренировать национальную команду моей страны», — цитирует слова Реброва пресс-служба «Аль-Айна».
Нынешний контракт 47-летнего специалиста с эмиратским клубом действует до лета 2025 года. Не исключено, что Петраков будет работать со сборной Украины до тех пор, пока Реброва не уволят или он сам не уйдёт из «Аль-Айна».
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