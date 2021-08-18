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Скандал в сборной России по футболу — врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский ушли из команды, подробности

Первый скандал в сборной Карпина. Врачи команды рассорились с тренером-испанцем и ушли
Андрей Панков
Первый скандал в сборной Карпина.
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За две недели до матча с хорватами сборная осталась без медицинского штаба.

Сборная России Валерия Карпина входит в финальную стадию подготовки к важнейшим матчам отбора на чемпионат мира. На днях тренер объявил состав команды и дал большое интервью. Казалось, что всё нормально и идёт своим чередом. Но у нас не может быть всё так просто. В среду стало известно, что сборную покидают два топовых врача — Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. За две недели до важнейших игр команда осталась без двух специалистов, которые знают о болячках игроков всё.

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Безуглов был главой медицинского штаба сборной девять лет, его приглашал в команду Капелло. Бутовский в футбольных кругах считается квалифицированным врачом. За время работы медицинский штаб Безуглова досконально изучил все травмы и каждую болячку у всех кандидатов в национальную команду.

Кстати, именно Эдуард с коллегами помог олимпийской чемпионке Марии Ласицкене быстро восстановиться от травмы, что позволило ей поехать на Игры в Токио. А сейчас команда экс-врача сборной занимается восстановлением Юрия Жиркова. Глупо терять таких специалистов за две недели до важнейшего матча, согласитесь. В чём причина? Всё дело в конфликте.

Безуглов и Бутовский не сработались с тренером по физподготовке штаба Карпина. У них случился конфликт

Безуглов и Бутовский ушли из сборной по своей воле. Оба приняли решение, что заканчивают работу в команде, и уже известили об этом руководство. При этом Безуглов останется в структуре РФС.

Врачи покинули сборную из-за конфликта с испанским тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Он входил в штаб Карпина в «Ростове», а потом по его приглашению пришёл и в сборную.

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По нашей информации, испанец, отвечающий за физическую форму и подготовку футболистов, в диалоге с врачами национальной команды вмешивался в работу медицинского штаба. По словам нашего источника, Мартинес в требовательном тоне просил врачей предоставлять ему отчёты, а также давал рекомендации по лечению и реабилитации игроков.

Это вызвало раздражение у опытных медиков, которые считают, что они вправе сами регулировать и решать все вопросы, связанные со здоровьем игроков сборной.

После нескольких подобных диалогов Безуглов и Бутовский решили покинуть сборную. При этом, по словам нашего источника, оба специалиста остаются в хороших отношениях с Валерием Карпиным. Причиной ухода является только тот факт, что врачи не сработались с Мартинесом. Это первый скандал в сборной Карпина.

Печально, что за пару недель до важнейшего матча команда лишилась двух важных специалистов.

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