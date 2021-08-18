«Все плохие, кроме Головина». Россиянин впервые в сезоне признан лучшим игроком «Монако»

Для Александра Головина новый сезон начинается достаточно успешно. В двух матчах третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с чешской «Спартой» российский полузащитник отметился голом и голевой передачей, а после первой встречи раунда плей-офф ЛЧ с «Шахтёром» поклонники монегасков признали экс-армейца лучшим игроком команды. К сожалению для Головина, «Монако» проиграл дома (0:1), но хотя бы новость об итогах голосования болельщиков, возможно, немного поднимет Александру настроение.
Вообще участие нашего легионера в этой игре было под вопросом. Четырьмя днями ранее Головин получил повреждение бедра в матче чемпионата Франции с «Лорьяном». Полузащитник вышел на замену на 57-й минуте и доиграл до конца, однако в концовке заметно прихрамывал и заканчивал встречу «на одной ноге». Главный тренер «Монако» Нико Ковач признавался, что Александр выйдет играть с «Шахтёром» только в том случае, если его состояние не будет вызывать опасений. Рисковать здоровьем одного из ключевых футболистов хорват не собирался даже в Лиге чемпионов.
Головин всё-таки смог восстановиться к среде, появился в стартовом составе и сыграл свои 60 минут так, что в опросе на звание лучшего футболиста в составе «Монако» заработал 33% голосов болельщиков. В схеме 4-2-3-1 Александр, как обычно при Коваче, играл на позиции левого полузащитника со смещениями в середину. По статистике InStat, россиянин совершил за час игры 56 технико-тактических действий с 71% успеха. Имел один голевой момент и создал ещё два для партнёров. Нанёс два удара по воротам (один в створ). Сделал три удачных обводки. Прилично поработал в обороне: пять подборов мяча, пять перехватов и три отбора. Вышел победителем в семи из 14 единоборств.
Что касается конкретных эпизодов, то на 16-й минуте Головин получил мяч в левом полуфланге, убрал ложным движением с пути защитника и пробил с 20 метров — чуть выше ворот. В середине первого тайма два подряд угловых в исполнении Александра приводили к опасным ситуациям у ворот «Шахтёра». Незадолго до перерыва после его подачи со штрафного мог забить Виссам Бен-Йеддер. В начале второго тайма россиянин, снова приняв мяч в левом полуфланге и найдя удобную позицию для удара, пробил из-за штрафной в дальний угол — «Шахтёр» спас от пропущенного гола голкипер Анатолий Трубин.
Вот комментарии болельщиков в соцсетях по поводу игры россиянина:
«Головин не должен был уходить. Очень сильный и очень вовлечённый в игру».
«Я не понимаю Ковача в этом сезоне, его решения странные. Ты хочешь заменить Головина? Ты не хочешь убрать с поля Фолланда, который нулевой?»
«У нас только два игрока с техникой в атаке — Софьян и Головин. Остальные делают что могут».
«Я бы сказал, что этой команде не хватает правого вингера, чтобы выступать в Европе. Слева у нас есть Головин, и мы были бы опасны на обеих сторонах поля».
«Нечего объяснять, все игроки плохие, кроме Головина. Фолланду нужен отдых, Диоп мог выполнить только один пас из пяти, так что третье место в Лиге 1 бесполезно».
«Что касается оценки Тчуамени, то я нахожу вас очень оптимистичным. Если у него 6, то Головину нужно дать 10».
«Что ж, вчера Виссам мог сделать разницу, так как его стиль и техника обеспечивают это против защищающихся команд. То же самое и с Головиным. Но «Шахтёр», не ставя «автобус», защищался всю вторую половину, а мы убрали двоих игроков, которые что-то делали».
Надеемся, в ближайших матчах сборной России в отборочном цикле ЧМ-2022 Головин будет таким же лидером на поле, как и в «Монако». За Евро-2020 Александра критиковали, но нужно понимать, что игра отдельных футболистов зависит от игры команды в целом. В более комбинационном, атакующем футболе полузащитник способен принести больше пользы.
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