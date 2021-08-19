«Краснодар» теряет лучших воспитанников. Шапи близок к уходу, Сафонов сел на лавку

Помните, как мы все восхищались академией «Краснодара»? Грандиозный проект, классная инфраструктура, оставалось дождаться мощного поколения воспитанников. И в сезоне-2018/2019 они влетели в основу так уверенно, будто с самого детства знали, что так и будет. Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев, Даниил Уткин, Матвей Сафонов – многие были уверены, что за этими молодыми мужчинами будущее не только «Краснодара», но и сборной России. По-другому и быть не могло. Лучшая академия, лучшие выпускники – добро пожаловать в главную команду страны к брутальному Станиславу Черчесову. Но до сборной дошёл только один – Матвей Сафонов. Остальные застряли на молодёжном уровне.

Игнатьев первым покинул «Краснодар». В декабре 2019-го «Рубин» отправил на юг России защитника Сорокина и € 4 миллиона евро. Тогда казалось, что этот трансфер пойдёт на пользу всем. Игнатьев больше думал о контракте, а не о футболе, менеджмент злился, главный тренер не ставил в его состав – всё катилось не в ту сторону. Но сейчас уже в Казани вовсю жалеют, что вывалили за игрока такую сумму. За это время он так и не стал основным, показывал всем, как кайфует на островах, и вряд ли ставил футбол на первое место. Теперь «Рубин» думает, кому отдать игрока хотя бы в аренду. Но претендентов немного.

Уткин этим летом ушёл в «Ахмат». Ситуация похожая – парень меньше стал попадать в состав, хотя в его возрасте точно надо играть чаще. В Грозном он вроде бы чувствует себя комфортно. Даже забивает со штрафных. Но неизвестно, как пойдёт дальше.

Сафонов остаётся самым ценным и любимым активом Сергея Галицкого. Говорят, что его отпустят только за огромную компенсацию и с большим сожалением. В последнем матче Матвей присел на скамейку. Так что непонятно, в каком состоянии и форме он находится. А в воротах играл другой воспитанник Станислав Агкацев.

Всё идет к тому, что следующим станет Сулейманов. И с его уходом уже точно закончится цикл самого успешного поколения. Шапи после мощнейшего дебюта в сезоне-2018/2019 потух. Парадокс в том, что в дальнейшем играл чаще, а забивал меньше. В него бесконечно верил Мурад Мусаев, а уже Виктор Гончаренко относится с меньшей симпатией. И в нынешней форме и состоянии Шапи просто занимает место в заявке, не принося ожидаемой пользы. А ведь ещё совсем недавно мы всерьёз говорили об интересе к нему от «Барсы» и других топов. Теперь же «Краснодар» не может договориться с «Коньяспором» об аренде. И ждёт других вариантов, где не будет полноценного права выкупа.

В составе «Краснодара» же выходят воспитанники, родившиеся в XXI веке. Возможно, среди них пока нет таких ярких парней, которые ворвались в основу пару лет назад. Но точно есть игроки, способные развить свои возможности и стать лидерами. На долгое время, а не на один сезон.