Гвардиола сказал, что в успешные годы «МЮ» тратил больше других. Это ерунда – мы проверили

Этим летом «Манчестер Сити» снова гремит на трансферном рынке — заплатил за Джека Грилиша из «Астон Виллы» 100 миллионов фунтов и, по слухам, все ещё планирует покупку Гарри Кейна. На вопрос о целесообразности больших затрат на приобретение футболистов Гвардиола недавно упомянул такую историю: «Когда «МЮ» выигрывал много титулов, это было связано с тем, что он тратил больше, чем остальные команды. Помните? Тогда «Ман Сити» не мог себе такого позволить, у клуба не было таких владельцев, как сейчас».

Логика Пепа в вопросе трансферов давно известна — хорошие и подходящие футболисты, готовые прямо сейчас дать результат, стоят больших денег. В этом плане «Ман Сити» и Гвардиола нашли друг друга — у клуба есть огромная финансовая мощь, а у Пепа есть запросы, оправданные результатами (хотя дискуссионным остаётся вопрос победы в Лиге чемпионов). Испанец точно не поклонник концепции «манибола» с поиском недооцененных и перспективных игроков. А «Сити» и до Гвардиолы работал по принципу «здесь и сейчас», отгружая огромные суммы под запросы тренеров.



То же самое касается молодёжи «Сити». Появление Фила Фодена в основе — единственное исключение. Концепция Гвардиолы ясна — для построения лучшей в мире игры (и при этом стабильной) нужны солидные вложения в покупки. Но в качестве подтверждения этого тезиса Пеп почему-то упоминает историю золотых времён «МЮ», хотя логичнее было бы сделать отсылку к «Челси» после прихода Абрамовича.

В конце 1980-х Фергюсон сам называл идеи Гвардиолы



Во-первых, неплохо бы уточнить у Пепа, о каком периоде в истории «МЮ» он упоминает. Потому что в 2000-х Алекс Фергюсон действительно проворачивал дорогущие сделки, но об этом речь пойдёт позже.



«Манчестер Юнайтед» взял первый титул АПЛ при Фергюсоне в сезоне-1992/93. Путь строительства новой команды затянулся на несколько лет — первые сезоны бывшего тренера «Абердина» в новом клубе складывались очень сложно.



Тут интересно вспомнить интервью Фергюсона из 1989-го: «Я пришёл сюда, думая, что смогу позволить себе роскошь покупать игроков. Да, мы работаем с молодёжью, но для победы в чемпионате нам нужно покупать. «Ливерпуль» берёт лучших игроков, разница в этом плане между клубами меня расстраивает».



Известно, что Фергюсон в 1988-м просил руководство «МЮ» подписать Пола Гаскойна, тогда ещё молодую звезду «Ньюкасла». Мартин Эдвардс, глава совета директоров клуба, отклонил этот запрос — Гаскойн уехал в «Тоттенхэм» за огромную по тем временам сумму (5,2 млн евро).



Другие клубы тоже вкладывали серьёзные деньги для усиления состава. «Ливерпуль» летом 1988-го подписал Иана Раша за 3 млн евро. «Арсенал» в течение календарного года перевёз из «Сток Сити» защитников Ли Диксона (700 тысяч евро) и Стива Боулда (сумма неизвестна). Оба клуба драматично рубились за чемпионство по итогам сезона — победителем вышел «Арсенал». «МЮ» занял лишь 11-е место.

Летом 1989-го возникла интересная ситуация — Мартин Эдвардс собрался продать «МЮ» и даже нашёл покупателя в лице Майкла Найтона и его компании MK Trafford. Сделку оценивали в 20 млн фунтов (ещё 10 Найтон планировал вложить в «Олд Траффорд») — бизнесмен даже появился перед одним из матчей на поле в форме «МЮ» и почеканил мяч.



Под новую сделку Эдвардс предоставил Фергюсону трансферный карт-бланш. Тогда «МЮ» потратил нехилую сумму (11,2 млн евро) на новичков. Состав клуба пополнили Марк Хьюз, Гари Паллистер, Нил Уэбб, Пол Инс и ещё несколько крепких игроков вроде Майка Филана. Тогда это была действительно глобальная закупка. Но продажа клуба в руки Найтону сорвалась (он просто занял место в совете директоров), а Фергюсон к этому моменту уже завершил все трансферы.

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«Ливерпуль» и «Арсенал», обладавшие уже достаточно сыгранными и крепкими составами, вели умеренную трансферную политику, а вот «Тоттенхэм» перед сезоном суммарно потратил около 4 млн евро на ряд новичков. Пригласив, в том числе, Гари Линекера из «Барселоны» — в чемпионате он наколотил 24 гола за «Тоттенхэм» и помог команде запрыгнуть на третье место.



«МЮ» закончил сезон на 13-й строчке. Фергюсона спасла от увольнения лишь победа в Кубке Англии — клуб взял первый трофей за пять лет. Трансферные затраты не принесли Фергюсону мгновенный результат. Глобальные плоды деятельности клуба на рынке вырастут лишь в начале 1990-х. Но нельзя отрицать, что «МЮ» вкладывал в перестройку состава серьёзные деньги. Однако кардинального перевеса по финансовым возможностям клуб на тот момент не имел — другие команды тоже точечно усиливали состав. Фергюсон просто понимал, что «МЮ» нужно как-то отвечать на сделки вроде перехода Гаскойна в «Тоттенхэм».



«МЮ» в девяностых точно не тратил больше всех. Но стал самым успешным клубом Англии

В 1990-м «МЮ» провёл трансферное лето скромнее — 700 тысяч евро за Денниса Ирвина получил «Олдхэм». А вот ставший чемпионом сезона-1990/91 «Арсенал» вложил 3,4 млн евро в покупки Дэвида Симэна и Энди Линигана. Финишировавший вторым «Ливерпуль» по ходу кампании потратил почти 4 млн евро на трансферы. «МЮ» улучшил результаты — стал шестым, но всё ещё был далек от борьбы за чемпионство.



Следующим летом Фергюсон потратил 4,18 млн евро на покупку Андрея Канчельскиса, Петера Шмейхеля и Пола Паркера. Так постепенно вырисовывался новый костяк «МЮ», уже способный бороться за высокие места. В чемпионате Фергюсон уступил только «Лидсу». Что касается затрат остальных клубов — «Арсенал», к примеру, потратил 4 млн евро на Иана Райта (лучший бомбардир сезона с 29 голами). «Ливерпуль» вообще выбросил 9,4 млн евро.



В 1992-м высший английский дивизион превратился в Премьер-лигу. Здесь уже удобнее собрать информацию по всем клубам и детально сравнить затраты «МЮ» с другими командами.



По ходу новой кампании Фергюсон потратил 3,53 млн евро. Напомним, по итогам сезона «МЮ» стал чемпионом. А вот команды, которые потратили на трансферы больше — «Арсенал» (4,6 млн), «Астон Вилла» (минимум 3,93 млн), «Блэкберн» (9,94 млн), «Тоттенхэм» (7,58 млн), «Ливерпуль» (4,15 млн).



В топ-10 рекордных покупок сезона-1992/93 «МЮ» ворвался только с трансфером Эрика Кантона (1,5 млн евро). Самым дорогим тогда стал Алан Ширер — за него «Блэкберн» отдал 4,5 млн евро.

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Год спустя «МЮ» вновь взял АПЛ. Смотрим трансферы и проверяем тезис Пепа про «тратил больше, чем остальные клубы». «МЮ» летом 1992-го действительно бахнул громкой сделкой — Рой Кин из «Ноттингем Форест» стоил клубу 8,5 млн евро (собственно, на него и улетел весь летний бюджет). Но тот же «Блэкберн» суммарно отдал за новичков более 11 млн. «Ливерпуль» потратил 8 млн. Даже «Манчестер Сити» закупился на 7,59 млн.



В сезоне-1994/95 солидно тративший деньги в предыдущие годы «Блэкберн» всё-таки пришёл к успеху и забрал у «МЮ» титул. Фергюсон вновь выдал самую дорогую отдельную покупку в лиге, взяв Энди Коула за 9,6 млн. Суммарно «МЮ» потратил 11,82 млн за сезон. Это меньше чем потратили тогда «Ливерпуль» (12,06 млн) и «Эвертон» (12,1 млн). Рядом были «Тоттенхэм» (9,35 млн), «Блэкберн» (9,75 млн) и «Ньюкасл» (10,88 млн).



Через год Фергюсон зарубился с «Ньюкаслом» Кевина Кигана и благодаря финишному рывку вернул титул. Внимание — «МЮ» за год потратил всего 575 тысяч евро, и при этом заработал на продажах 20 млн. Это как раз был сезон, когда Фергюсон массово внедрил в основу клуба молодых воспитанников из академии.

В то же время «Ливерпуль» купил Коллимора за 13 млн, «Арсенал» — Бергкампа за 11,25 млн, «Мидлсбро» — Жуниньо Паулисту за 5,5 млн.



В 1997-м «МЮ» взял второй подряд титул АПЛ. Наверное, Фергюсон приближал это дело сумасшедшими трансферами? Совсем нет. Алан Ширер за оголтелые деньги (21 млн) перешёл в «Ньюкасл». «Мидлсбро» купил Фабрицио Раванелли за 9,78 млн. В топе отдельных покупок «МЮ» оказался лишь на 13-м месте с трансфером Карела Поборски за уже средние по тем временам 4 млн.



В следующем сезоне Арсен Венгер поднял «Арсенал» с колен, забрал АПЛ и стал главным раздражителем для Фергюсона на ближайшие годы. На этот раз «МЮ» неплохо потратился на трансферы (13,55 млн), но по общим суммам уступил многим клубам. Достаточно вспомнить, что «Ньюкасл» тогда разошёлся до 33,6 млн. «Арсенал», кстати, потратил 22,03 млн.

Год спустя «МЮ» оформил требл. Историческое достижение Фергюсона — может быть, хотя бы оно было подогрето клубными деньгами? Вообще, похоже на то. Клуб потратил 44,75 млн, а Дуайт Йорк (19,25 млн) и Яп Стам (17 млн) возглавили список самых дорогих игроков АПЛ по сезону. Кажется, Гвардиола наконец-то прав. Но есть нюанс. «Астон Вилла» потратила за год 42,8 млн. «Ньюкасл» — 42,6 млн. «Блэкберн» — 56,39 млн. А на европейском рынке гремел «Лацио» — на группу новичков (Вьери, Салас и так далее) итальянский клуб задонатил почти 100 млн евро.



В девяностые Фергюсон вывел «МЮ» на совершенно новый уровень, капитализацией которого клуб пользуется до сих пор. Да, «МЮ» совершал громкие покупки, но по общим затратам не уничтожал рынок в темпах «Ман Сити» образца последних 10 лет.



После ухода Фергюсона в 2013-м «МЮ» взял всего пять титулов (два Суперкубка Англии, один Кубок Англии и Лигу Европы). Вряд ли Гвардиола говорил о новейшей истории «Юнайтед» — хотя именно после ухода сэра Алекса клуб разошёлся на трансферном рынке и стал тратить деньги практически на уровне «Ман Сити». Выхлоп, правда, минимальный. И это уже отдельный вопрос, связанный с фигурами типа Эда Вудворда.

В 2000-е «МЮ» стал тратить огромные суммы. Но всегда были клубы, тратившие гораздо больше



Возьмём период с сезона-1999/2000 до ухода Фергюсона в конце кампании-2012/13. За это время «МЮ» восемь раз побеждал в АПЛ, три раза брал Кубок английской лиги, один раз Кубок Англии, пять раз Суперкубок Англии и в 2008-м взял Лигу Чемпионов. Трофеи, грубо говоря, есть.



По общим затратам среди европейских клубов на данном отрезке «МЮ» расположился лишь на девятом месте с 674,91 млн евро трансферных расходов. Среди английских клубов выше «Ливерпуль» (754,97 млн), «Манчестер Сити» (848,65 млн) и «Челси» (1,09 млрд). Сразу за «МЮ», кстати, идёт «Тоттенхэм» — он потратил 642,93 млн. Также в десятке по затратам находятся «Реал», «Интер», «Ювентус», «Барселона» и «Милан».



Единственный случай в исполнении «МЮ» за этот период, реально разорвавший рынок — трансфер Рио Фердинанда из «Лидса» за 41,4 млн фунтов в 2002-м. По тем временам это была астрономическая сумма за центрального защитника. Английские аналитики Пол Томкинс и Грэм Райли десять лет назад разработали трансферный индекс, позволяющий оценивать старые трансферы с учетом инфляции. Если взять этот индекс, то в пересчёте на нынешние деньги сумма, заплаченная за Фердинанда, колебалась бы в районе 160 млн фунтов.

Фото: Martin Rose/Getty Images

Но в тот же период «Реал» покупал Зидана и Роналдо за не менее дикие суммы. «Интер» брал Креспо и Каннаваро также по огромным на тот момент ценникам. Финансовая мощь «МЮ» на внутренней арене заметно возросла, но вскоре появился «Челси» Абрамовича, а ещё чуть позже — денежный «Манчестер Сити», с которыми «МЮ» стабильно сражался за титулы.



Главный вывод — Фергюсон в «МЮ» в 1990-е создал одну из сильнейших команд мира при вполне умеренных трансферных затратах. Подробно этот период разобран выше. В 2000-е «МЮ» вышел на новый уровень капитализации, начал тратить большие суммы (покупки Фердинанда, ван Нистелроя, Руни), но всё это происходило в рамках общих тенденций в мировом футболе. И в АПЛ, в частности.



Важный факт — после ухода Фергюсона «МЮ» сливал большие деньги на трансферы, но даже близко не смог подтянуться к былому уровню и статусу. Может, всё-таки секрет успеха прежнего «МЮ» кроется в способностях тренера и менеджеров клуба?

Тот же Фердинанд отпахал в центре обороны на хорошем уровне практически 10 лет. А через «Ман Сити» за сравнимый временной период прошли Диаш, Лапорт, Стоунз, Аке, Мангаля, Отаменди, Лескотт, Коло Туре, Настасич общей стоимостью примерно 350 млн евро. Забавно, что Венсан Компани, один из лучших ЦЗ в истории клуба, стоил клубу всего лишь 8,5 млн.



Огромные затраты на трансферы совсем не гарантируют успех на футбольном поле — это очевидная истина. Просто странно, что Гвардиола привёл в пример именно «МЮ».