Фил Джонс возвращается после травмы и хейта. Человек-мем снова в деле

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» будет простительно, если они уже и забыли, что Фил Джонс, который в прошлом месяце отметил 10-летие на «Олд Траффорд», числится в клубе: не выходил на поле в официальном матче с января прошлого года. Всё из-за серьезной травмы колена, которая попутно собрала ещё ряд осложнений.

Фил Джонс перебрался в «МЮ» в статусе будущей звезды, но всё испортили травмы

Обидно наблюдать за скатившейся карьерой 29-летнего футболиста, ведь Джонс помпезно переехал в «Юнайтед» – лично сэр Алекс Фергюсон вёл Фила полтора года в «Блэкберне» и в 2011-м всë-таки закрыл трансфер за £ 16 млн, опередив «Ливерпуль». «Фил Джонс способен играть лучше Дункана Эдвардса, потому что у него огромнейший потенциал. Наверное, он сможет стать нашим лучшим игроком», – отвесил тогда комплимент Фергюсон. Вместе с Крисом Смоллингом они должны были заменить пару Видич-Фердинанд. Сейчас этот тезис вызывает только ухмылку.

До 2017-го Джонс ещё пытался залететь в список лучших защитников Англии: на элитном уровне рвал в сезоне-2017/2018, застолбив место в старте, и здорово смотрелся в сборной. Гарет Саутгейт тогда кайфовал от защитника: «Не только в этом году – также был длительный период в середине прошлого сезона, когда он был лучшим английским защитником. Он очень техничен при владении мячом. Он хорошо читает игру, агрессивен в оборонительных действиях». Крест на карьере поставили регулярные проблемы со здоровьем и последующий спад.

Из-за повреждений Фил суммарно пропустил почти три года (1129 футбольных дней) и сыграл в 224 поединках из 452. Только один раз за десять сезонов он провёл больше 40 матчей, ещё дважды эта цифра переползла отметку в 30 игр. С начала 2019-го на его счету и вовсе 8 игр в красной футболке. Сейчас у защитника пиковый возраст, но Джонс никак не влияет на развитие «Юнайтед». Есть подозрение, что ему попросту не удалось прокачать свой организм, чтобы навязать борьбу в интенсивной Премьер-лиге.

Англичанин в последние годы попросту стагнирует, никакого качественного скачка в игровом плане мы не наблюдаем. От былых качеств осталась только самоотдача (флешбэком всплывает эпизод, когда Джонс головой снял мяч с ноги Оливье Жиру). Всё остальное растворилось из-за отсутствия регулярной практики и самоуверенности.

Ситуацию усугубили хейт со стороны болельщиков и мемы про лицо

Переломный момент в отношении болельщиков «МЮ» и Фила Джонса случился в ноябре 2019-го, в поединке с «Шеффилдом». Тогда он результативно ошибся и откровенно слабо смотрелся весь первый тайм. В перерыве Сульшер убрал его с поля и спас матч. Джонс был разочарован как своей игрой, так и потоком грязи, что на него вылили в «Твиттере». Неудивительно, что он уже несколько лет не ведёт соцсети. Фанаты «Манчестер Сити» после этого матча даже придумали про него кричалку: «Вы подписываете контракт с Филом Джонсом, мы подписываем с Куном Агуэро».

Одна из причин нестабильной игры Джонса – неуверенность в себе. Её усугубляет активный и резкий хейт со стороны собственных же фанатов. Джонс в последние годы для болельщиков является больше клоуном, чем футболистом, некоторые и вовсе ненавидят его. Сейчас англичанин больше известен миру не игрой на поле, а своей многогранной мимикой. Каждый матч Джонса – новая серия мемов. Близкие к нему люди говорят, что все оскорбления доходят до Джонса.

Грустный инсайд в конце 2019 года слили коллеги из The Athletic: якобы в феврале, подписывая четырёхлетний контракт, Джонс отказался от матча в свою честь. Поединок должен был состояться в этом году на 10-летие пребывания защитника в «Манчестер Юнайтед». Для клуба проводить матчи в честь футболистов, которые провели в клубе 10 и более сезонов, – обычная практика.

На предложение руководства Фил ответил, что в этом нет смысла: кроме семьи, никто не придёт на этот матч.

Но Джонс восстановился и готов к камбэку. Футболиста поддерживает Сульшер

Джонс всё-таки зализал свои болячки и уже сыграл 30 минут в товарняке с «Бëрнли» (3:1) вечером, 17 августа, за закрытыми дверьми. По информации Криса Уиллера из Daily Mail, Сульшера впечатлили перформанс Джонса в матче и его характер после тяжёлой травмы, поэтому он готов использовать его пятым центральным защитником. «Фил Джонс вернулся к тренировкам, что является большим плюсом. Он настоящий профессионал и славный парень. Он всегда был верным слугой для клуба, и теперь настало время присмотреть за ним и его здоровьем», – заявил тренер «МЮ».

Похоже, матч с «Бëрнли» норвежец устроил как раз для Фила, чтобы поддержать его и ускорить возвращение: «Будет хорошо, если он сможет сыграть за резервную команду, или мы организуем какой-нибудь матч за закрытыми дверьми для него. Я знаю, что он чувствует после столь длительного отсутствия». Если это так, то респект Сульшеру. Этот поступок явно намекает на то, что в клубе до сих пор рассчитывают на футболиста.

Бывший партнёр Джонса по «Блэкберну» Кит Эндрюс считает, что Джонс прибавит, если почувствует полную поддержку Сульшера: «Уверенность – огромная часть футбола, и я сомневаюсь, что он играет с реальной уверенностью. Вы получаете поддержку от своей семьи и друзей, и, если вы знаете, что менеджер верит в вас, вы можете пройти через эту битву. Но я не думаю, что последние тренеры поддерживали Фила». Действия и слова Уле-Гуннара транслируют, что клуб всё ещё верит в игрока.

В новом сезоне Джонсу предстоит конкурировать за игровые минуты с Гарри Магуайром, Рафаэлем Вараном, Виктором Линделёфом и Эриком Байи. Список кажется приличным, но Байи (всего 28 матчей в чемпионате за три сезона) и Джонс регулярно собирают травмы. Рассчитывать на то, что они смогут провести полный сезон, – абсурд. Только что ушёл в годичную аренду в «Астон Виллу» Аксель Туанзебе, поэтому не хочется рисковать: если клуб отпустит ещё и Фила, а африканец снова вылетит, то останется три центрдефа на две позиции. И один из них – нестабильный Линделёф. Плюс Варану только предстоит адаптация к новым условиям.

Конечно, всегда можно подтянуть перспективных парней из академии, но «Манчестер Юнайтед» всё-таки рассчитывает в нынешнем сезоне навязать борьбу за все трофеи. Поэтому клубу нужна длинная обойма с опытными бойцами. Отличным примером для Сульшера будет прошлогодний «Ливерпуль», где вылетела сразу пачка центральных защитников, и клуб моментально поплыл.

Джонс явно готов к борьбе. У «МЮ» по нему были предложения от «Ньюкасла», «Вест Хэма» и некоторых аутсайдеров Серии А, но клуб их отклонил. О намерениях самого игрока говорит ещё и это: Варан хотел получить 4-й номер, который уже 10 лет принадлежит Филу, но Джонс отказал. Если бы он собирался уходить, то проблем бы не возникло.