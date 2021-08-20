В лимите на легионеров есть дыра. Клубы РПЛ уже научились ею пользоваться

В последние дни тема лимита на легионеров — самая обсуждаемая в российском футболе. Ожидается, что этот вопрос будет одним из ключевых на общем собрании клубов РПЛ, которое состоится 23 августа. Многим командам мешает развиваться новый формат лимита, введённый с сезона-2020/2021 (схема «8+17», где восемь — количество легионеров). Однако есть клубы, которые нашли лазейки в этой схеме и умело пользуются, в частности, «Рубин».

Как «Рубин» пользуется лазейкой в регламенте чемпионата

В этом сезоне за казанский клуб уже сыграли девять легионеров, а в воскресенье с «Химками» может дебютировать десятый — Монтассар Талби. Сегодня «Рубин» исключил из заявки Хвичу Кварацхелию и в очередной раз продемонстрировал, как умело можно обходить лимит на легионеров. Ранее «Рубин» проделал подобный трюк с Деспотовичем.

13 августа, отзаявив сербского форварда, пресс-служба «Рубина» объяснила, что нападающего исключили из заявки, чтобы заявить Талби. Позже стало понятно решение казанцев — Деспотович получил травму. Впрочем, «Рубин» новичка так и не заявил, вместо него в состав включили Мицуки Саито, с которым, как сказал спортивный директор, придётся расстаться из-за лимита. Сегодня казанская команда заявила Талби, но уже вместо Кварацхелии, получившего повреждение.

Что написано в регламенте чемпионата?

Такие действия клубы могут проделывать сколько угодно, так как этот нюанс не прописан в регламенте чемпионата. Первый регистрационный период игроков устанавливается с 28 июня по 7 сентября (в этот день закрывается трансферное окно). Благодаря тому, что сделки можно совершать почти два с половиной месяца, клубы имеют возможность «протестировать» многих легионеров во время старта чемпионата. Есть только одно важное правило, которое прописано в регламенте: «Общее количество единовременно заявляемых по спискам №3А и №3В легионеров не должно превышать восьми».

Получается, что только в первые туры за любую из команд РПЛ могут сыграть более восьми легионеров. Кстати, у «Спартака» тоже был шанс пойти по этому пути во время выступления Понсе на Олимпийских играх. Вместо аргентинца красно-белые могли заявить Педро Рошу и предоставить ему игровое время в РПЛ. Но руководство московской команды не посчитало это необходимым. Или просто не сообразило, что так можно.

Трансферное окно в РПЛ закроется после 6-го тура (в прошлом сезоне закрылось после 7-го), когда будет сыграна пятая часть чемпионата. Это значит, что лимит на легионеров полностью начнёт работать с 7-го тура. Нужно учитывать, что в число легионеров не входят иностранцы из Армении, Казахстана, Киргизии и Беларуси (страны ЕАЭС). Поэтому во многих командах по 9-11 иностранных игроков.

Зимой такие действия проделать клубы не смогут, так как заявочное окно закроется 22 февраля, а чемпионат возобновится 26 числа. Если в России к моменту закрытия трансферного окна будет сыграно 20% матчей, то в Европе дела обстоят по-другому. В топ-5 чемпионатов трансферы прекратятся 31 августа, когда в Англии и Испании будет сыграно 3 тура из 38, в Германии — 3 из 34, в Италии — 2 из 38, во Франции — 4 из 38.

Одна пятая часть чемпионата России проходит при задействовании неограниченного числа легионеров. Футболистов можно отзаявлять и заявлять когда угодно на протяжении всего регистрационного периода. Вероятно, отрезок в шесть туров обеспечит некоторым командам преимущество, но это станет понятно только через несколько сезонов, если этот лимит сохранится и в него не внесут корректировки.

Тем не менее уже сейчас понятно, что нынешний лимит предоставляет клубам возможность обходить его в первых матчах сезона. Нужен ли он такой вообще, если в теории команды за 30 туров могут использовать любое количество легионеров (главное — не единовременно)? Кажется, этот лимит ради лимита. Он никак не делает российский футбол лучше. А это главное.