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Коронавирус в РПЛ, подробности, какие футболисты заразились в «Урале», что сказал президент клуба Григорий Иванов

В РПЛ вернулся коронавирус. В «Урале» выявили нескольких заражённых
Андрей Панков
Игорь Шалимов — главный тренер «Урала»
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Хотя президент клуба утверждает, что в команде больных нет.

Коронавирус пока никуда не ушёл, он по-прежнему является частью современной жизни. Но в командах РПЛ уже достаточно давно не было больших вспышек. В некоторых клубах футболисты вакцинировались, в некоторых — почти все переболели. Но всё-таки вирус снова добрался до нашей лиги. Теперь вспышка заболевания произошла в «Урале».

Положительный тест выявлен у основного вратаря Годзюра и ещё нескольких игроков

«Чемпионат» сегодня первым сообщил о том, что в «Урале» несколько человек заболели коронавирусной инфекцией. В их число входят вратари Годзюр и Помазун, полузащитник Гагнидзе и ещё несколько игроков. Коллеги из Eurostavka добавляют, что речь идёт о восьми футболистах: Иван Кузьмичёв, Вячеслав Подберёзкин, Илья Помазун, Алексей Евсеев, Лука Гагнидзе, Артём Шмыков и Ярослав Годзюр. Помимо этого, в списке оказался начальник команды Артём Фидлер. При этом у Помазуна есть шанс сыграть с «Динамо» в субботу. Тест, который вратарь сдал в четверг, дал положительный результат, а пятничный уже оказался отрицательным. Добавим, что у защитника Рыкова поднялась температура, но коронавируса у него нет.

В «Урале» всё категорически опровергают, но агент одного из игроков подтверждает коронавирус

Президент «Урала» Григорий Иванов в привычно резком стиле опроверг наличие коронавируса в разговоре с Иваном Карповым из Eurostavka.

«Это у тебя восемь! А у меня нету восемь! Если бы было восемь, я бы сказал, понимаешь?! Я говорю: Помазун заявлен на матч, завтра будет играть. Подберёзкин будет играть! Кого ты ещё назвал? Гагнидзе уже давно нет в команде. Где вы берёте эту информацию? Подберёзкин и Помазун будут завтра играть. Травму Годзюр получил! Они вакцинированы все! У нас больных нет!» — сказал Иванов.

Реакцию Григория Викторовича можно понять, но вот только сегодня клуб экстренно заявил для участия в РПЛ двух игроков «Урала-2»: вратаря Ландакова и нападающего Малафеева. Кстати, в июле Иванов сообщил, что 12 игроков «Урала» отказались от вакцины.

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Позже выступил Ираклий Лилуашвили — агент Луки Гагнидзе. Вот что он сказал коллегам из «СЭ»:

«У Луки действительно коронавирус, но сейчас он чувствует себя лучше. Через несколько дней начнёт тренироваться».

В пресс-службе РПЛ журналистам сообщили, что сейчас своё заседание проводит оперштаб. После него Лига сделает официальное заявление по ситуации с коронавирусом в «Урале».

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Теги Футбол РПЛ ФК Урал Григорий Иванов •••

Заглавное фото: fc-ural.ru

Источник: «Чемпионат»

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