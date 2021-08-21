«Мы знаем, где ты живёшь». Фанаты «Эвертона» угрожают своему же тренеру

Исторический факт: человека, возглавлявшего обе команды-участницы дерби Мерсисайда, не было больше 120 лет. «Эвертон», старейший клуб Ливерпуля, долго играл на стадионе «Энфилд» – пока владелец стадиона в 1892-м году не задрал до небес арендную плату. После этого «Эвертон» перебрался на «Гудисон», который служит команде верой и правдой до сих пор – а на «Энфилде» был создан новый клуб, тренером которого стал бывший коуч «Эвертона» Уильям Барклай. Первые матчи в своей истории «Ливерпуль» сыграл под руководством экс-тренера «Эвертона».

Сейчас история повторилась снова, но отзеркалилась.

С 2004-го по 2010-й Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», выиграл Лигу чемпионов, четыре сезона держал клуб на уровне зоны ЛЧ – и так сроднился с этими местами, что приобрёл недвижимость и перевёз в город свою семью. Примерно с самого момента ухода Рафы и до назначения в «Ливерпуль» Клоппа эта самая недвижимость была поводом снова и снова связывать возвращение Бенитеса на «Энфилд» – ведь у него в Ливерпуле жила семья.

Спустя целое десятилетие, после выдающейся синусоиды успехов и провалов, Бенитес вернулся в Ливерпуль – но не на «Энфилд». «Ливерпуль» счастлив с Юргеном Клоппом, а Рафу подписал «Эвертон» – главный из соперников «красных». Прощание с Карло Анчелотти, которого так не вовремя для клуба решил вернуть «Реал», стало поводом найти на его место другого хорошего тренера – не смутила даже работа на соперника по дерби.

Сейчас тренер, приводивший «Ливерпуль» к победе в ЛЧ, пробивается в «Эвертоне».

Бенитесу вспомнили давние высказывания

Обычно тактичного, даже стерильного на пресс-конференциях Рафу Бенитеса в 2007-м угораздило назвать «Эвертон» маленьким клубом. Любопытно, что сказал он это после нулевой ничьей, жалуясь на восемь игроков за линией мяча у соперника.

На слухи о скором назначении Рафы фанаты «Эвертона» отреагировали зловеще, вывесив баннер «Мы знаем, где ты живёшь. Не подписывай контракт» возле того дома Бенитеса.

Рафа не обращает внимания на угрозы: «Мне было легко решиться на заключение контракта с «Эвертоном», потому что я хотел вернуться к работе с конкурентоспособной командой. Конечно, баннеры болельщиков меня не оттолкнули. Я был уверен, что это прекрасная возможность. Мне нечего бояться».

Что касается собственной цитаты, то тренер сказал: «Всё зависит от контекста. Это было сказано давно. Надо биться за свой клуб, и сейчас я именно это и буду делать. Я буду биться за «Эвертон». Я буду делать всё, что в моих силах, в каждом матче. И я очень рад, что клуб становится всё больше и больше».

Бенитес ещё в 2011-м году, когда был предельно далёк от обоих мерсисайдских клубов, уточнил в интервью, что говорил о стиле того «Эвертона», а не про его победы и историю. В сезоне, когда Бенитес назвал «Эвертон» маленьким клубом, тот финишировал на шестом месте – а всего за два года до этого квалифицировался в Лигу чемпионов. Пришёл же Бенитес в команду с десятой строчки.

Тот «Эвертон» был конкурентоспособнее нынешнего, который способен назначать Кумана, Анчелотти, Бенитеса, покупать Хамеса и Ришарлисона. Просто сам Бенитес перестал быть интересным топ-клубам. До «Эвертона» он работал в ещё менее амбициозном «Ньюкасле» – а потом и вовсе увалил в Китай.

Кажется, «Эвертон» скоро покинет главная звезда

Хамес и Бенитес работали вместе в «Реале» – но если боссы рассчитывали выжать максимум из этого сотрудничества, то жестоко просчитались. Хамес рвётся из Ливерпуля – и максимально явно выражает это в соцсетях. Во вторник он опубликовал в своём «инстаграме» пост со слоганом «Nunca dejar de creer» («Никогда не переставай верить»), являющимся девизом фанатов «Атлетико». В четверг колумбиец уже во время стрима на Twitch сказал, что даже не знает, с кем играет «Эвертон» в ближайшем туре.

Ситуация была бы намного острее, не находись Хамес на самоизоляции из-за ковидных ограничений – но к тренировкам он сможет приступить уже в понедельник. Вместе с потерей Гилфи Сигурдссона из-за слухов о домогательствах к несовершеннолетней у «Эвертона» намечается дыра в центре поля, но клуб усилил пока только фланги. Из «Кристал Пэлас» свободным агентом перешёл Андрос Таунсенд, из «Байера» за 1,8 миллиона фунтов подписали Демарая Грея.

Для новых приобретений, в том числе и в проблемные зоны, «Эвертону» нужно заработать на трансферах. Бенитес про это рассказал сам: «Реальность такова, что в футболе действуют правила ФФП, и мы должны им следовать. Если мы сможем усилить состав, то постараемся это сделать. Но в нынешних условиях нам нужно продавать игроков».

Старт «Эвертона» в сезоне: глупый пропущенный мяч, камбэк, шедевральный победный гол

Первый же матч напомнил, что у «Эвертона» большие проблемы ещё и с обороной. Защитник Майкл Кин так нелепо ошибся у своих ворот, что новичок «Саутгемптона» Адам Армстронг забил в дебюте.

Подобные ляпы у «Эвертона» в целом и Кина в частности были весь предыдущий сезон, предсезонка с новым тренером как минимум мгновенных результатов не дала. Но второй тайм команда Бенитеса провела на очень высоком уровне и заслуженно одержала волевую победу. Абдулайе Дукуре забил победный мяч прекрасным ударом в девятку:

Игра «Эвертона» после размена Анчелотти на Бенитеса стала более вертикальной, начала учитывать лучшие стороны Доминика Калверт-Льюина. Если говорить проще, то «ириски» стали больше навешивать и играть в «бей-беги» – наверное, иначе они добиваться результата без Хамеса и не могут. В любом случае, снова продавший летом лидеров «Саутгемптон» – один из простейших соперников в сезоне, и главные испытания у Рафы впереди.

«Для меня работа в «Эвертоне» – возможность показать, что я по-прежнему конкурентоспособен и способен бороться с кем угодно», – говорит Бенитес. В традиционном опросе болельщиков клубов АПЛ именно фанаты «Эвертона» показали наивысший уровень пессимизма: 82% не ждут от текущего сезона ничего хорошего. Любой спад на старте приведёт к травле Бенитеса. Но невозможно сомневаться в том, что 61-летний тренер сделает всё, чтобы доказать свою актуальность на топ-уровне.

Ведь он вернулся домой.