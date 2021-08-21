У «Спартака» очень плохо с атакой. Ларссон не забивает, Соболева не узнать

«Спартак» в третий раз в этом сезоне РПЛ потерял очки, сыграв вничью с «Арсеналом» в Туле.

Руй Витория повторил тот стартовый состав, что был в победном матче с «Уралом» (1:0). В Туле сыграл и Жиго, несмотря на слухи о возможном уходе центрального защитника в «Торино». Соболев, не получивший вызов в сборную России, снова начал игру на скамейке запасных. Помимо того, в заявке красно-белых не оказалось Промеса: хотя голландец возобновил тренировки после травмы, он пока занимается по индивидуальной программе.

Что касается состава «Арсенала», то впервые в основе вышел Гулиев – и сразу против своей бывшей команды! Дмитрий Парфёнов, тоже бывший спартаковец, явно рассчитывал на повышенную мотивацию центрхава.

Витория продолжает использовать схему 3-5-2 (с Рассказовым в роли правого центрального защитника), которая по ситуации переходит в 3-4-3 – Ломовицкий поднимается к штрафной соперника и вместе с Ларссоном заполняет полуфланги. Предложения впереди у красно-белых есть всегда, но с идеями или с их реализацией туговато. Команды играли в неплохом темпе, однако за первые полчаса запомнился разве что один опасный момент, когда Ларссон пробил со штрафного выше цели. При этом атаке «Спартака», если верить статистике, противостояла худшая оборона РПЛ: «Арсенал» наряду с «Ростовом» пропустил 10 мячей за четыре тура.

Команда Парфёнова, пожалуй, была ближе к голу. По крайней мере, если считать момент, в котором Максименко совершил двойной сейв после ударов Ткачёва. Возможно, взятие ворот отменили бы после изучения повтора, так как до этого получил травму в единоборстве Джикия, но не факт, что судья нашёл бы фол с помощью с VAR. Из-за потери Джикии «Спартаку» не хватило защитника слева (Айртон ушёл страховать центр), поэтому Ткачёв получил возможность свободно пробить головой и добить ногой. Этот эпизод, несомненно, повысил шансы Максименко получить место в основе сборной России на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2022.

«Спартак» до перерыва нанёс больше ударов – 7:4, но по попаданиям в створ была ничья 2:2. Передач на чужой трети команда Витории тоже сделала больше – 88:52. Тем не менее москвичи добились только того, что рано посадили на карточку Смольникова. Айртон (35 касаний мяча за 45 минут – лучший результат у красно-белых) давал приличную динамику на своём левом фланге, пусть и без реального выхлопа.

В начале второго тайма выяснилось, что судьи на VAR всё-таки не зря сегодня вышли на работу. В штрафной «Арсенала» случился эпизод, который потребовал просмотра повтора – очередное единоборство Смольникова с Айртоном. Но если Витория и спартаковцы надеялись на пенальти, то напрасно. Никакого фола со стороны экс-защитника сборной России не было. Как и позже – в игровом столкновении голкипера Коченкова с Понсе и попадании мяча в руку от лица защитника хозяев.

Туляки хорошо оборонялись в среднем блоке, в том числе благодаря подвижности Гулиева, и на исходе часа матча Витория понял, что без замен «Арсенал» не дожать. Наоборот, по такой игре можно было упустить даже ничью, поскольку Максименко продолжал сейвами зарабатывать рейтинговые баллы для сборной России. Португальский тренер наконец-то вспомнил о Соболеве – «Спартака» окончательно перешёл на тройку форвардов.

Машина Витории двигалась тяжело, тем не менее сразу после замены Гулиева красно-белые забили. В этом эпизоде защитники «Арсенала» идеально соблюдали социальную дистанцию: Степанов позволил Бакаеву свободно навесить, а Радакович с Костадиновым не помешали Понсе атаковать ворота с воздуха. Возможно, Роспотребнадзор похвалит туляков, а вот Парфёнов вряд ли. Любопытно, что первый результативный балл в сезоне Бакаев набрал после вызова в сборную России.

Впрочем, выигрывал «Спартак» всего пять минут. Москвичи проиграли простой стандарт: скидка Радаковича не прошла бы, если бы Рассказов не поспешил бросить Хлусевича. Странные действия защитника. Очень активный, хотя и не всегда эффективный до того Хлусевич, в конце концов, наиграл на гол.

Второй тайм также остался за «Спартаком» по ударам – 14:7 (в створ – 5:2). Но настоящей мощи в атаке у красно-белых было мало, за исключением моментов, когда Жиго приходил на стандарты. У Ларссона продолжается «сухая» серия, Соболева не узнать. В компенсированное время к голу опять же был ближе «Арсенал». Туляки попали в штангу, потом Хлусевич упал в штрафной Максименко, однако судья Москалёв, пожалуй, и тут принял верное решение – хавбек хозяев слишком хотел заработать пенальти.