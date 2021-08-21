Гол эффектным ударом через себя! Великолепный момент из АПЛ

«Астон Вилла» в рамках 2-го тура АПЛ принимала «Ньюкасл». Гости с севера чуть не закончили первый тайм без пропущенных, но последний аут перед перерывом стал для них роковым. Для Дэнни Ингса банальная скидка после заброса стала возможностью продемонстрировать шикарную бисиклету. Чудо-гол эффектным ударом через себя!
Теперь у Дэнни два гола в двух матчах за новую команду. В первом туре «Астон Вилла» неожиданно проиграла «Уотфорду» 2:3, но Ингс всё равно реализовал пенальти. Теперь он помог команде одержать первую победу в сезоне — удачный старт на новом месте.
Ингс перешёл в «Виллу» в рамках закупки на деньги, вырученные от продажи в «Ман Сити» Джека Грилиша. Из ста заработанных миллионов фунтов на Дэнни ушли 32 (почти все остальные потрачены на плеймейкера Эмилиано Буэндию и вингера Леона Бэйли). Ранее английский форвард выступал за «Саутгемптон», в котором был настоящим мессией. За три сезона Дэнни сыграл за южный клуб ровно сто раз и положил 46 мячей — а в сезоне-2019/2020 ему вообще не хватило двух голов, чтобы обойти Джейми Варди и стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги.
Ингс — возможно, лучший среди форвардов незвёздных команд Премьер-лиги. Семь лет назад он вышел в АПЛ в составе «Бёрнли» — и так хорошо проявил себя в дебютном сезоне, что его взяли в «Ливерпуль». Проблема в том, что уже через десяток матчей Дэнни порвал крестообразную связку, после возвращения травмировал колено — и фактически потерял два сезона.
Сейчас это смешно звучит, но в «Ливерпуле» тогда посчитали более перспективным вариантом Доминика Соланке. Самый перспективный игрок молодёжки «Челси» перешёл свободным агентом — и Клопп принял решение поставить на него, а не на игрока, для которого под вопросом было само продолжение карьеры. К счастью, после ухода из «Ливерпуля» у Ингса нет серьёзных травм. А Соланке забил за «красных» всего один раз и уже докатился до Чемпионшипа.
После расставания с «Ливерпулем» форвард сыграл с бывшим клубом трижды — и забил «красным» в двух матчах из них. На «Энфилде» «Астон Вилла» сыграет в декабре — и, кажется, от ван Дейка и компании потребуется максимум усилий, чтобы сдержать Дэнни.
- 21 августа 2021
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