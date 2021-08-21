Неожиданная ничья «Зенита» в Уфе. Дзюба вернулся в состав, но не забил

«Уфа» отняла очки у «Зенита» через несколько дней после того, как получила в спонсоры одну из компаний «Газпрома».

«Зенит» после серии побед на старте сезона теряет очки второй тур подряд.

За день до матча появилась противоречивая информация по поводу Сердара Азмуна. Одни источники утверждали, что нападающий «Зенита» не полетел в Уфу, так как санкт-петербургский клуб договорился о его трансфере, а другие опровергали это. В конце концов, новость не подтвердилась: Азмун оказался в заявке чемпионов России. Но, как ни удивительно, на скамейке запасных. Зато в основу «Зенита» впервые попал новичок Клаудиньо.

В своём дебютном матче бразильский новичок действовал на левом фланге полузащиты в схеме 4-4-2. Южноамериканская средняя линия «Зенита» в лице Клаудиньо, Барриоса, Вендела и Малкома должна была «кормить» русскую атаку — Ерохина с Дзюбой. Кстати, для экс-капитана сборной России выход в основе вместо Азмуна стал своеобразным подарком на день рождения: завтра Артёму исполняется 33 года.

Несмотря на несыгранность с партнёрами, Клаудиньо так вписался в игру команды, словно он давно уже выступает за «Зенит». Первый удар Малком нанёс с его передачи, потом новый бразилец сам бил по воротам «Уфы» — его выстрел был заблокирован. Запомнились и другие моменты с его участием до перерыва. Например, после комбинации с участием Клаудиньо и Дугласа Сантоса едва не забил Ерохин. На исходе трети матча Клаудиньо совершил потрясающий финт, прокинув мяч между ног Алиеву, и заработал опасный штрафной. Более того, хрупкий на вид полузащитник хорошо работал в обороне и не уступал в единоборствах. В одном из эпизодов он в борьбе плечо в плечо отодвинул от мяча вроде бы более мощного Касинтуру.

Тем не менее счёт «Зенит» открыл без участия Клаудиньо. Тот же Алиев прозевал рывок Малкома за спину после длинной передачи Ракицкого. Избежав офсайда, олимпийский чемпион реализовал выход один на один.

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Но не сказать, чтобы «Зенит» как-то подавил соперника. Сегодняшняя «Уфа» — не «автобус», а симпатичная сбалансированная команда. Уфимцы неплохо защищались средним блоком, при потере мяча вступали в прессинг. По количеству передач на чужой трети поля хозяева до перерыва даже превзошли гостей — 99:87. Но по ударам уступили — 2:11 (в створ — 0:3). Правда, чемпионы России и не пытались прижать команду Стукалова к её штрафной прессингом. Сине-бело-голубые выманивали «Уфу», разворачивая игру на фланги, чтобы скоростные хавбеки имели пространство для организации контрвыпадов.

В начале второго тайма «Уфа» пыталась давить на чемпиона большой группой игроков, имела хороший момент — красивый сейв совершил Кержаков. Однако зенитовцы достаточно быстро успокоили игру. За счёт бразильской техники Клаудиньо, Малкома и Вендела санкт-петербуржцы разбивали прессинг команды Стукалова. С точки зрения контроля и продвижения мяча Клаудиньо должен стать очень ценным приобретением для «Зенита». Видно, что это умный игрок, он делает много предложений на фланге и между линий.

Вот только мяч не так часто доходил до форвардов «Зенита» в штрафной и возле неё в перспективных позициях. Шикарный момент имел Дзюба, выходивший один на один с голкипером. Но удар у центрфорварда не получился, он упал, а потом, проталкивая мяч в ворота из положения сидя, попал в штангу. Не везёт так не везёт. На 70-й минуте Дзюба уступил место на поле Азмуну. Главные статистические показали Артёма в Уфе — один неточный удар и две ключевые передачи. И тут же уфимцы забили! Их прессинг наконец-то сработал: неожиданно ошибся Барриос, подаривший мяч Кротову, который ассистировал автору гола Агаларову.

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В какой-то момент игра незаметно для фаворита пошла по сценарию «Уфы». У чемпиона стало много брака, подустал и пропустивший несколько дней тренировок после Олимпиады Клаудиньо, который завершал матч на позиции под нападающим. Правда, в концовке бразилец едва не забил победный гол «Зенита», но до этого верный момент загубил Агаларов, завершая контратаку четыре в три. Во втором тайме уфимцы даже перебили санкт-петербуржцев — 10:8 (в створ — 5:3).

Несколько дней назад стало известно, что «Уфа» получила серьёзного спонсора — «Газпром нефтехим Салават». Злые языки после этой новости стали шутить про подарки от уфимцев чемпиону. Однако, как и год назад, когда ходили такие же разговоры про отношения клуба со «Спартаком», «Уфа» ответила тем, что отняла очки у более классного соперника.