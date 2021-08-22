Клопп опять остался без усиления, но уже придумал пару новых приёмов

При первом взгляде на стартовые результаты «Ливерпуля» кажется, что всё как обычно. В двух первых турах забили Фирмино, Мане, Салах и Жота, а голевые передачи отдали Салах и крайние защитники, которые в «Ливерпуле» традиционно являются плеймейкерами.

Если углубиться в статистику чуть серьёзнее, то окажется, что в двух матчах «Ливерпуль» выполнил 49 навесов — очень много даже с поправкой на стиль. И вроде бы тоже знакомая картина, ведь Робертсон и Александер-Арнольд в прошлые сезоны были конвейерами подач в штрафную.



Но если смотреть не на цифры, а саму игру, и тем более в контексте летних трансферов, то точечные изменения производят глубокое впечатление.

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Начнём с навесов. Например, в матче с «Бёрнли» команда Юргена Клоппа выполнила 10 навесов, прежде чем забила — то есть за 18 минут. Абсурдное количество, тем более с таким соперником, который любит и умеет обороняться в воздухе. И даже хочется план Клоппа раскритиковать за излишнюю простоту и прямолинейность. Но сразу давайте посмотрим гол.

Мане и Кейта на фланге стянули на себя четырёх защитников, а потом Кейта пяткой отбросил мяч на Цимикаса. То есть это была продуманная комбинация, чтобы освободить фулбеку пространство для нацеленной подачи. И он подал как на тренировке. Кстати, на ближнюю штангу, хотя там ещё никого не было. Но туда рванул Жота, выскочив из-за спины Бена Ми, который явно такого не ожидал. Явно наигранное движение, поскольку Цимикас заранее знал, куда подавать, а Жота — куда бежать. Итого весь гол, от подготовительной фазы до завершающей — результат наработок на тренировках.



Ещё деталь: обратите внимание на роль Цимикаса. Под него не случайно расчищают пространство — сейчас грек не только бомбит штрафную подачами с игры, но и выполняет стандарты. Из 50 навесов «Ливерпуля» на его счету почти половина. И у него уже четыре паса под удар. Только шесть игроков в АПЛ набрали больше ключевых пасов за два тура. Напомню, речь об игроке, который в прошлом сезоне суммарно провёл в АПЛ меньше 10 минут. Отличный пример того, как нужно использовать внутренние резервы.

Другой пример: с «Норвичем» и «Бёрнли» в основе дважды появился Кейта, которого примерно полгода отправляли из «Ливерпуля» куда угодно. По разу — Окс-Чемберлен (он здоров!) и 18-летний Эллиотт, который раньше выходил с первых минут только в кубке. Он несколько раз ошибся в передаче, зато под него Клопп тоже придумал фирменный приём: Эллиот забегал по краю, создавая ширину, а Трент уходил на его позицию в центр полузащиты, откуда мог обострять низом.



Именно так был забит второй гол в ворота «Бёрнли»: Эллиотт принял мяч на бровке и отдал в полуфланг, откуда Трент одним пасом вскрыл оборону и вывел Мане один на один. Но этот гол важен не только потому, что Эллиотт и Трент поменялись местами.



Ещё один важный элемент игры, который особенно важен против закрытых команд (а закрываться против «Ливерпуля» будет большинство) — скорость перевода мяча с фланга на фланг. У «Бёрнли» не очень много сильных сторон, но создавать плотность в районе мяча эта команда умеет. Гол Мане — пример того, как этим можно пользоваться. Несмотря на отличный голевой пас Трента, гол придумал ван Дейк. Его великолепная диагональ на Эллиотта отрезала большинство игроков «Норвича» и перевела игру в зону, где у «Ливерпуля» было численное большинство.

Это не единичный случай. В том же матче с «Бёрнли» Салах забил гол, отменённый из-за офсайда. Но нас интересует не завершающая фаза атаки, а предголевой пас. Его отдал Хендерсон с левого полуфланга в правый. Тут можно отметить ужасное расположение соперников, но это не отменяет сам принцип. «Ливерпуль» применил классический приём с перегрузом и переводом, а пас отдал нижний полузащитник.

В матче с «Норвичем» нижнего опорника играл Милнер. И это не совпадение, что и он начал голевую атаку длинной диагональю.

В прошлом сезоне, без Хендерсона и ван Дейка, качество длинного паса явно ухудшилось и доставило много проблем. Но то, насколько эффективно «Ливерпуль» использует этот инструмент всего в двух стартовых турах, всё равно впечатляет.



Перед началом сезона, отвечая на вопрос о трансферах, Клопп ответил: «У нас есть атмосфера, есть дух, это нельзя купить». Честно говоря, ответ звучит так себе. Да, команду пополнил Конате, но это не усиление старта, а скорее укрепление глубины состава. Не слишком впечатляет на фоне трат «Челси», «Сити» и «МЮ». Но Клопп не упомянул, что у него есть ещё кое-что.



Тренировочный процесс. Такая же банальность, как дух и атмосфера, но в 2021 году, когда речь идёт об усилении команды, все сразу думают о трансферах. Хотя, например, тренер «Ливерпуля» — фанат прогресса игроков через качественную подготовку. Вряд ли Клопп отказался бы от пары игроков за € 100 млн, но пока их нет, он на предсезонке наработал несколько приёмов для взлома массированной обороны и подвёл к основе несколько новых игроков.

Конечно, «Бёрнли» и «Норвич», два явных кандидата на вылет, не те соперники, победы над которыми позволяют говорить о глобальных перспективах «Ливерпуля» на сезон. Нет, чтобы оценивать чемпионские амбиции, нужно увидеть, как команда справляется с более серьёзными испытаниями. Но ведь и речь о другом. О том, что Клопп, в очередной раз оставшись со старой обоймой, из которой он, казалось, уже выжал максимум (все лидеры «Ливерпуля» уже вышли на новый уровень под его руководством), снова использовал внутренние резервы. И, как бы ни сложился сезон дальше, хорошо подготовил команду к старту.