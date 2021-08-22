Интереснейший дебют Клаудиньо. Против «Уфы» бразилец показал свои плюсы и минусы

«Зенит» продолжает меняться стилистически – этот путь начался не сегодня и не вчера, а гораздо раньше, но тенденция пока не настолько устоявшаяся, чтобы твердить об окончательной перестройке. Приезд Клаудиньо изначально виделся ещё одним важным аргументом для перехода на более современный футбол с задействованием средней линии при атаке, более коротким и осмысленным выходом вперёд без излишнего количества верховых единоборств.

Если судить по игре с «Уфой», то, несмотря на неудачный счёт, матч «Зениту» можно записать в плюс. Команда Семака почти не прибегала к примитиву, много держала мяч, разыгрывала даже под давлением (спасибо «Уфе» за высокий прессинг!) Да, где-то чемпион ошибался – в том числе пропустил единственный гол как раз после того, как Барриоса накрыли у своей штрафной, но со стилистической точки зрения футбол «Зенита» всё равно оставил приятное впечатление.



Цифры это только подтверждают: 88% точности передач, несмотря на агрессию «Уфы»; всего 9% длинных передач; Дзюба набрал всего два верховых единоборства, что для «Зенита» — нонсенс. Правда, у Ерохина их чуть больше – пять, но это тоже скромный показатель. В годы процветания силового стиля один только Дзюба мог набрать за игру порядка 12-15 дуэлей на «втором этаже».



Стиль «Зенита» был не только приятным глазу, но ещё и относительно эффективным: 27% от всех владений достигли чужой штрафной; команда нанесла 20 ударов, из них 13 – из пределов штрафной; суммарный вес xG составил 2,2. Единственный гол, правда, был забит после старого алгоритма – прямой доставки мяча от Ракицкого за спину. Но от него и не нужно отказываться, просто важно, чтобы он не оставался единственным оружием.

Плюсы Клаудиньо: хорошая вовлечённость в игру, мощный оборонительный объём, несколько очень ярких индивидуальных эпизодов

Сразу стало заметно – и это отдельно подчеркнул после игры Семак, что Клаудиньо приехал в «Зенит» в хорошем тонусе. Он не успел растерять форму за пару недель после Олимпиады, поэтому с точки зрения готовности ничуть не уступает партнёрам. А некоторых медленно набирающих даже превосходит. Отдельно хочется добавить, что благодаря стилю игры и интеллекту бразилец достаточно органично вписался и в структуру новой команды. Поэтому и провёл не тайм или 60 минут, как часто происходит при дебютах, а полноценный матч. Он не выпадал, эпизодами выглядел очень ярко, эпизодами – просто полезно, и были предпосылки, что Клаудиньо сможет как-то повлиять на итоговый результат.

Изначально Семак определил Клаудиньо на позицию левого полузащитника – ту, где бразилец чаще играл в последний год в клубе и олимпийской сборной и по поводу эффективности игрока на которой возникало немало споров. Хотя жёсткой привязки к флангу не было – структура 4-4-2 от «Зенита» подразумевает гибкость средней линии и постоянную ротацию между полузащитниками (за исключением страхующего зону Барриоса). Так выглядит карта действий Клаудиньо в Уфе. Если в первом тайме он изначально чуть чаще атаковал через фланг, то после перерыва даже до замен и выхода Мостового бразилец гораздо смелее насыщал середину.

Уже на второй минуте состоялся первый заметный момент с участием Клаудиньо – он ворвался в левый полуфланг, начал подрабатывать мяч к центру, но не стал «взрывать» эпизод, а просто покатил несложную передачу назад Малкому.

Далее Клаудиньо начал эпизодически меняться местами с Венделом – освобождал левую сторону, а сам уходил в середину. Так состоялся первый удар бразильца в России. Неудачный удар: Клаудиньо медленно готовил позицию, долго замахивался, и Камилов, вроде бы изначально опаздывавший, успел броситься под мяч.

А самый яркий эпизод первого тайма с участием Клаудиньо и вовсе пришёл с правого фланга: за счёт ловкого разворота ушёл от Алиева, продвинулся вперёд, отыгрался с Дзюбой и заработал опасный штрафной.

Итоговая активность Клаудиньо с мячом оказалась не лучшей в команде, но достойной: равная с Венделом вовлечённость в конструктивные действия (56 передач у Вендела, 53 – у Клаудиньо), пять передач с продвижением мяча, один пас в штрафную. Бразилец играл в своём стиле: не боялся отыгрываться в касание, старался не сбивать темп атаки, когда была такая возможность.

Также Клаудиньо понравился работой в обороне. Как и положено левому полузащитнику, он опускался во вторую линию, добегал вплоть до низких точек, старательно действовал в отборе. За 96 минут Клаудиньо набрал очень приличное количество борьбы – 21 дуэль, из них 13 победных. Причём дриблингом были только два эпизода. В обороне – восемь, вверху – пять. Клаудиньо стал лидером команды по возврату мяча, совершив его пять раз.



Ниже – карта единоборств Клаудиньо в матче. Обратите внимание, как много их бразилец провёл в низких точках у фланга.

Какие-то погрешности в обороне возникали – пару раз Клаудиньо излишне выбрасывался в прессинг и оголял позицию в центре, но в целом его работа без мяча должна обнадёжить Семака. По крайней мере, на фоне «Уфы» он из обороны не выпадал.

Минусы Клаудиньо: пока среднее количество обострений и продвижений, недостаточная исполнительность при ударах

При всей своей активности и нескольких интересных эпизодах Клаудиньо не оставил цельного впечатления с точки зрения продвижения мяча. Согласно данным проекта «Футбол в цифрах», с точки зрения xThreat (метрика ожидаемой угрозы от передач) бразилец провёл среднюю игру, заметно уступив Дугласу Сантосу, Малкому, Венделу и даже Барриосу с Ракицким.

Клаудиньо не отдал ни одной передачи под удар, вхолостую выполнил подачи со стандартов, а количество интересных продвигающих пасов плюс-минус совпало с числом потерь. По ним, кстати, Клаудиньо один из «лидеров»: 14 потерь, семь – на своей половине поля. Чаще терял мяч только Малком, но у него и общая активность выше, и количество острых действий полностью перекрыло неудачные.



Также Клаудиньо пока не впечатлил исполнительностью. По ней вопросы возникали ещё в последний год в Бразилии: много дальних ударов, но мало качества и действительно опасных попыток. Вот и в «Уфе»: первый дальний удар – плохая подготовка позиции и попадание в соперника, второй дальний удар – недостаточно силы и очередное блокирование «Уфой». Третий – уже явный шанс после классного финта-замаха – и слабый тычок в Беленова. Хотя такие эпизоды, конечно же, нужно исполнять.

Резюме

Для дебютного матча в новом чемпионате Клаудиньо сыграл очень прилично. Возможно, его адаптация даже окажется не такой болезненной, какой бывает в РПЛ у бразильцев без европейского опыта.



Но и выше головы Клаудиньо пока не прыгнул. За ним очень приятно наблюдать, он способен удивлять в отдельных эпизодах, но для выхода на новый уровень самому и для вывода команды на новый уровень требуется гораздо больше цельности. Хотя бы столько же, сколько есть у Вендела.



Если Клаудиньо её обретёт, а заодно станет стабильно исполнять моменты, это будет мощнейшее усиление. Время до Лиги чемпионов, где Клаудиньо особенно понадобится, ещё есть.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.