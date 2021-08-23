ЦСКА неожиданно набрал ход. Березуцкий уверен в себе, забивают воспитанники

В чём именно прибавила команда и какова в этом роль Дзагоева?

Как мы знаем, ЦСКА не то чтобы в порядке. Хаотичные трансферы и невнятное пользование финансовыми ресурсами. Поражения в двух подряд московских дерби. Из последнего – один из главных талантов академии последних лет Наир Тикнизян теперь в «Локомотиве».

Всё это давно известно. Как и то, что любой позитивный отклик о ЦСКА обычно затыкается штыками вроде «они сами не знают, чего хотят» или «ЦСКА превращается в «Спартак» с его конфликтами и нестабильным руководством».

Фото: РИА Новости

Но в то же время ЦСКА работает – странного в этом ничего нет; только то, что команда незаметно и постепенно развивается, забила в двух последних турах пять мячей и хлопнула «Ростов» (с которым в гостях всегда тяжело) с «Ахматом» (резвый старт команды во главе с Уткиным и Карапузовым).

В чём именно прибавил ЦСКА, как меняется команда и её окружение, а также про Алексея Владимировича Березуцкого (как его называет бывший одноклубник Константин Кучаев) – читайте прямо сейчас в тексте, под которым наверняка будут писать, что его заказал Гинер или Орешкин.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атмосфера вокруг налаживается

Наконец можно улыбаться (до этого Акинфеев говорил, что положение ЦСКА к этому не располагает). Причина – Понтус Вернблум отреагировал на видео, где армейский новичок Максим Мухин пушит соперника из «Ахмата» в его стиле, и прокомментировал: «Good boy» (то есть «хороший мальчик»).

Плюс эстетика легендарности. Акинфеев провёл 490-й матч в чемпионате России (естественно, все из них за ЦСКА), обогнал Сергея Игнашевича и стал рекордсменом страны. В честь этого фанаты подняли 490 красно-синих листовок с описанием всех этих матчей, а Игорь, который насухо отыграл против «Ахмата», скромно-профессионально ответил: «Рекорды второстепенны, главное – победа. Но за поддержку спасибо – лучшие, как всегда!»

Фото: pfc-cska.com

Состав пополняется

Впервые с марта на поле появился Бактиёр Зайнутдинов. Важный не только для ротации и силовых движений на флангах, но и для привлечения аудитории из Казахстана.

Также вернулся Заболотный.

Тем временем Гайч сидит в запасе и получает предложения из Европы, и не кажется, что ЦСКА кого-то не хватает, ведь за ЦСКА забивают самые разные футболисты самых разных позиций: Заболотный, Бийол, Чалов, Яковлев, Эджуке, Марадишвили, Бистрович.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзагоев

Регулярно играет, «десятка» на его спине отдаёт чётким лидерством, к тому же Березуцкий говорит, что у Алана всё великолепно. И чтобы эта музыка была вечной, тренер меняет его на 75-й минуте и объясняет это перестраховкой: «Во избежание дополнительных травм. 75-я – его минута, когда обычно и происходит его замена».



Последние два матча ЦСКА двигается на классе во многом благодаря Алану. Победа над «Ахматом» – показатель, даже несмотря на раннее удаление у грозненцев.

Во-первых, Дзагоев создал пять моментов (больше других) для партнёров – что вылилось в 17 ударов против 6 у соперника.



Во-вторых, во многом благодаря его хватке в центре поля получился значительный перевес по проценту владения – 69 против 31.



В-третьих, точность передач Алана (92%) почти равна общей точности передач у ЦСКА.

Сила воспитанников

В последнем матче за ЦСКА забил воспитанник Владислав Яковлев (головой, после стильного парашютного паса от Чалова) и посвятил гол родителям, которые возили его на тренировки и поддерживали всегда-всегда.

Стадион тянул фамилию 19-летнего игрока, который позже признался, что получил невероятные ощущения. И добавил, что в Петербург армейцы едут за победой.

«Яковлев, в первую очередь, очень активен в атаке, во всех эпизодах цепляется за мяч, – после 37 минут на поле нападающего оценил и Березуцкий. – Типичный форвард, тренерский штаб и я можем спокойно ему доверять всё больше времени на поле».

На фоне прощания с Тикнизяном новости про воспитанников наконец звучат жизнеутверждающе. Как и «гол + пас» Чалова в последних двух матчах.

ЦСКА просто растёт

И развивается. «По нему и теперь не скажешь, что он испытывает какое-то давление, – говорит Кучаев про нового тренера Березуцкого. – Алексей Владимирович максимально уверен в себе и постоянно передает свой настрой игрокам. Показывает, что ничего страшного не произошло, чтобы команда не нервничала, не надумывала себе лишнего».

По словам Кучаева, тренер своим поведением даёт знаки, что «всё нормально, что нельзя паниковать»: «Это очень важно и действительно помогает».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Краткий итог: получается не всё, команде нужно время

Под словами выше наверняка подпишется помощник Березуцкого в штабе Григорий Бабаян, а его основные мысли из интервью сайту ЦСКА подведут черту под краткими итогами пяти туров.

Пришёл новый тренерский штаб с другими требованиями, так что необходимо время, чтобы команда к ним адаптировалась. Пока действительно получается не всё. В матчах с «Уфой» и «Локомотивом» не было установки опускаться низко и обороняться. В перерыве тренеры совершали перестроения внутри схемы, так что во втором тайме ЦСКА смотрелся более агрессивно, а у ворот соперников возникали голевые моменты. Идут адаптация и притирка, а команда обязательно прибавит, нужно время.

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Из описанного выше не следует, что на неделе ЦСКА обязательно обыграет «Зенит», а по итогам сезона финиширует в зоне Лиги Европы.

Важнее то, что ЦСКА меняется, вокруг него становится больше форменного позитива, а тренеры и игроки понятно объясняют происходящее.

Так что если вы отъезжали, не удивляйтесь. ЦСКА возвращается.